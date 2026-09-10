Los elefantes asiáticos pueden resistir un enfoque impulsivo y optar por la vía más eficaz para resolver problemas

Estudio. Dieciséis elefantes asiáticos fueron sometidos a pruebas en el Instituto Nacional del Elefante en Tailandia.

Los elefantes asiáticos pueden resistir sus impulsos y elegir un curso de acción más racional según un estudio, del Hunter College de Nueva York (Estados Unidos) publicado en ‘PLOS One’.

El control inhibitorio, es decir, la capacidad de resistir un impulso en favor de una conducta más eficaz, es fundamental para la toma de decisiones y la flexibilidad cognitiva en humanos y otros animales. Esta característica se ha demostrado en diversas especies de aves y mamíferos, a menudo mediante una prueba de desvío en la que los sujetos deben ignorar un camino obvio pero ineficaz hacia una recompensa y optar por una ruta indirecta. En este estudio, los investigadores documentan la primera demostración de este tipo con elefantes.

Dieciséis elefantes asiáticos fueron sometidos a pruebas en el Instituto Nacional del Elefante en Tailandia. Al presentarles una caja transparente con pequeños orificios a través de los cuales podían ver y oler la fruta en su interior, los elefantes resistieron la tentación de intentar alcanzar la comida directamente y, en su lugar, utilizaron una abertura lateral de la caja, tal como se les había enseñado previamente. Cuando la caja se giró, los elefantes inicialmente sucumbieron al impulso de alcanzar la abertura en su posición anterior, pero rápidamente corrigieron su comportamiento. Este ajuste fue más lento en los individuos de mayor edad, lo que podría explicarse por el deterioro cognitivo asociado a la edad, aunque los investigadores señalan que se necesitarán más estudios para confirmarlo.

En general, estos estudios demuestran la capacidad de los elefantes para resistir acciones impulsivas pero ineficaces, optando en cambio por comportamientos indirectos y efectivos, incluso cuando esto implica modificar un enfoque previamente eficaz. Los autores señalan que este control inhibitorio podría ser fundamental para la reconocida capacidad de resolución de problemas y socialización de los elefantes. Comprender cómo responden los elefantes a las barreras también podría contribuir al desarrollo de estrategias de mitigación más efectivas para evitar conflictos entre humanos y elefantes.

Los autores añaden: “Descubrimos que, cuando los elefantes se enfrentaban a una situación en la que debían reprimir un comportamiento impulsivo -ya fuera el impulso de alcanzar directamente una recompensa alimenticia tras una barrera transparente y perforada, o el impulso de seguir utilizando una técnica que antes les resultaba eficaz (pero que ya no lo era)-, generalmente lograban reprimirlo. Esta capacidad podría ser importante para las interacciones sociales de los elefantes o para otros aspectos de la cognición, como la resolución de problemas”.