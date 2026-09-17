México, un país de escarabajos

Inecol. Cuántos escarabajos hay en México? En México se tiene registro de 129 familias y 21,755 especies de escarabajos (insectos del orden Coleoptera)

Los coleópteros, mejor conocidos en México como escarabajos o mayates, catarinas, gorgojos, luciérnagas, entre otros nombres, son el grupo de animales más diverso y exitoso del planeta. Los cálculos más recientes estiman que conocemos y hemos dado nombre a más de 440,000 especies diferentes de escarabajos en el mundo. Podemos encontrar escarabajos desde el nivel del mar hasta las altas montañas, en los desiertos más secos, las selvas tropicales más exuberantes, en ríos y lagos, sobre los árboles, debajo del suelo o hasta caminando sobre la nieve.

México, en su calidad de país megadiverso, es decir, que alberga una gran variedad de seres vivos, como plantas, animales, hongos y otros organismos, no es la excepción cuando hablamos de escarabajos. Si bien los escarabajos y otros insectos no son comúnmente apreciados como lo son especies carismáticas como jaguares, águilas, orquídeas o ballenas, representan una parte fundamental de la diversidad biológica de nuestro país.

¿Cuántos escarabajos hay en México? ¿Cuántas especies y familias del orden Coleoptera se distribuyen en nuestro país?

Estas preguntas han sido del interés de los especialistas por más de un siglo. Sin embargo, debido a la enorme diversidad de estos insectos, llegar a una cifra precisa y actualizada no ha sido un trabajo sencillo. El último gran catálogo de los escarabajos mexicanos fue elaborado por Richard E. Blackwelder hace casi ocho décadas. Ahí se registraron 12,740 especies. En 2001, José Luis Navarrete-Heredia y Hugo Fierros-López contabilizaron 114 familias, el número más alto registrado hasta entonces entre los países de la región Neotropical. Sin embargo, llegar a una cantidad precisa de especies en ese momento era complicado debido a la falta de trabajos que sintetizaran el conocimiento de su diversidad y clasificación.

Ahora, en 2026 hemos logrado actualizar este panorama, pero este esfuerzo comenzó varios años antes. En 2020, en plena pandemia, iniciamos el proyecto de reunir y organizar la información disponible sobre los escarabajos de México. Coordinar el trabajo de especialistas dedicados a familias muy diferentes, revisar la enorme cantidad de literatura científica existente y, al mismo tiempo, mantenernos al día con los constantes cambios en la taxonomía de los escarabajos fue un reto considerable. El resultado es una obra que reúne, en un solo lugar, información que hasta ahora se encontraba dispersa en cientos o incluso miles de publicaciones científicas, y que esperamos se convierta en una referencia fundamental para quienes estudien, investiguen o simplemente quieran conocer la diversidad de los coleópteros de México.

Un grupo diverso incluyente de 50 especialistas en escarabajos de 40 instituciones mexicanas y del extranjero, entre ellas el Instituto de Ecología A.C. (INECOL), la Universidad de Guadalajara (UDG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de universidades, museos y centros de investigación de otros países de América, Europa, Asia y Oceanía.

Para construir esta síntesis, tomamos como punto de partida el listado de familias publicado por Navarrete-Heredia y Fierros-López en 2001 y actualizamos su clasificación a partir de los estudios más recientes. Especialistas en cada uno de los grandes grupos de escarabajos revisamos la información disponible y reunimos los registros de especies conocidos para México. De esta manera, no solamente obtuvimos una cifra actualizada, sino que también pudimos evaluar qué tan bien conocemos cada grupo y cuáles requieren todavía mayor atención.

El resultado fue sorprendente: actualmente reconocemos 21,755 especies de escarabajos para México, distribuidas en 129 familias. Además, identificamos otras ocho familias que probablemente se encuentran en nuestro territorio, aunque todavía no cuentan con un registro formal para el país.

Los grupos más diversos son los gorgojos y picudos, con 3,160 especies; los escarabajos de las hojas, con 2,508; los escarabeidos, con 2,003; los escarabajos longicornios, con 1,950; los estafilínidos, con 1,839; los carábidos, con 1,527; los tenebriónidos, con 1,243; y los bupréstidos, con 957 especies. En conjunto, estas ocho familias representan poco más del 70% de todas las especies de escarabajos registradas en México.

Pero nuestra revisión también nos muestra algo quizá más importante: todavía conocemos solamente una parte de la diversidad real de escarabajos mexicanos. Consideramos que podrían existir más de 40,000 especies en el país. Esto significa que las 21,755 especies actualmente registradas representarían aproximadamente la mitad de la riqueza que probablemente existe. Necesitamos continuar explorando selvas, bosques, desiertos, montañas, ríos; estudiar la hojarasca, la madera en descomposición, los hongos y el suelo; describir las especies que todavía no tienen nombre y revisar aquellas cuya clasificación permanece incierta. También necesitamos formar nuevos especialistas capaces de estudiar esta enorme diversidad.

México es un país de escarabajos. Ahora tenemos un punto de partida para conocerlos mejor. Consulta el artículo completo en el siguiente link https://www.mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5858.1.1

José L. Navarrete-Heredia1*, Emmanuel Arriaga-Varela²*, Matthew L. Gimmel³, Alfred F. Newton⁴, Darren A. Pollock⁵, Richard A. B. Leschen⁶, Miriam Aquino-Romero⁷, Roberto Arce-Pérez², Donald S. Chandler⁸, Paulina Cifuentes-Ruiz⁹, Angélica María Corona-López¹⁰, Rafael Cerón-Gómez², Leonardo Delgado²†, Cuauhtémoc Deloya¹¹, Daniel Edwin Domínguez-León¹², Hermes E. Escalona¹³, Martin Fikáček¹⁴, Mireya González-Ramírez¹⁵, Gonzalo Halffter¹⁶†, Jiří Háva¹⁷, Andrea Herreranavarro², Larry Jiménez-Ferbans¹⁸, Jessica B. López-Caro¹⁹, Sara López-Pérez²⁰, Erick Omar Martínez-Luque²¹, Thomas C. McElrath²², Joseph V. McHugh⁷, Victor Moctezuma²³, Eder F. Mora-Aguilar², Juan J. Morrone²⁴, Jorge I. Nestor-Arriola¹⁰, María Magdalena Ordóñez-Reséndiz²⁰, Oscar Pérez-Flores²⁵, Cisteil X. Pérez-Hernández²⁶, Gareth S. Powell²⁷, Ricardo de Jesús Ramírez-Hernández²⁸, Andrés Ramírez-Ponce², Jacques Rifkind²⁹, Alma S. Rivas-Amante¹, Geovanni M. Rodríguez-Mirón²⁰, Rafał Ruta³⁰, Enrico Ruzzier³¹, Kyle E. Schnepp²⁷,³², Matthias Seidel³³, Jan Simon-Pražák³⁴, Karol Szawaryn³⁵, Wioletta Tomaszewska³⁵, Viridiana Vega-Badillo³⁶, Petr Zahradník³⁷ & Santiago Zaragoza-Caballero³⁸1 Entomología, Centro de Estudios en Zoología, Universidad de Guadalajara, Zapopan, México

2 Red de Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología A.C.,Xalapa, México

3 Cheadle Center for Biodiversity and Ecological Restoration, University of California Santa Barbara, EUA

4 Integrative Research Center, Field Museum of Natural History, Chicago, EUA

5 Department of Biology, Eastern New Mexico University, Portales, EUA

6 New Zealand Arthropod Collection, Bioeconomy Science Institute, Auckland, Nueva Zelanda

7 Department of Entomology, University of Georgia, Athens, EUA

8 Department of Biological Sciences, University of New Hampshire, Durham, EUA

9 Escuela Nacional Preparatoria, UNAM, Ciudad de México, México

10 Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, México

11 Red de Interacciones Multitróficas, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, México

12 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Ciudad de México, México

13 Australian National Insect Collection, CSIRO, Canberra, Australia

14 Department of Biological Sciences, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwán; Department of Entomology, National Museum, Praga, República Checa

15 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Ciudad de México, México

16 Red de Ecoetología, Instituto de Ecología A.C. (INECOL), Xalapa, México

17 Private Entomological Laboratory & Collection, Praga, República Checa

18 Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia

19 Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México

20 Colección Coleopterológica, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México

21 Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, Juriquilla, México

22 Department of Entomology, University of Illinois at Urbana-Champaign, EUA

23 Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl, México

24 Museo de Zoología ‘Alfonso L. Herrera’, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México

25 Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, Universidad Nacional Autónoma de México, Morelia, México

26 Laboratorio de Ecología de la Conducta, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México

27 Department of Entomology and Plant Pathology, North Carolina State University, Raleigh, EUA

28 Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral de la Reforma, México

29 California State Collection of Arthropods, Sacramento, EUA

30 Department of Biodiversity and Evolutionary Taxonomy, University of Wrocław, Wrocław, Polonia

31 Department of Science, Roma Tre University, Roma, Italia

32 Florida State Collection of Arthropods, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Gainesville, EUA

33 Zweite Zoologische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Viena, Austria

34 Department of Zoology, Charles University, Praga, República Checa; Museum of Eastern Bohemia, Hradec Králové, República Checa

35 Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Varsovia, Polonia

36 Colección Entomológica IEXA, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, México

37 Forestry and Game Management Research Institute, Strnady, Jíloviště, República Checa

38 Departamento de Zoología, Instituto de Biología, UNAM, Ciudad de México, México

*Autores de correspondencia