Un análisis dental revela que el T. rex era de sangre caliente

Rex. El estudio fue realizado con fósiles del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles de Estados Unidos.

Científicos de la UCLA (Estados Unidos) han utilizado fragmentos de dientes de dinosaurio para determinar por primera vez la temperatura del Tyrannosaurus rex, situándola en 97 grados Fahrenheit (36ºC), comparable a la de un ser humano.

De esta forma, el hallazgo, realizado con fósiles del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles de Estados Unidos, confirma que el “Rey de los Lagartos Tiranos” habría sido un depredador o carroñero veloz, no un animal lento que tomaba el sol, capaz de sobrevivir en climas fríos mortales para otros reptiles.

Aunque en los últimos años los científicos han encontrado cada vez más pruebas de que el T. rex era de sangre caliente, el estudio publicado en ‘Science Advances’ marca la primera vez que los científicos tienen una cifra real.

Al imaginar a un Tyrannosaurus rex escamoso y dentado arrasando Norteamérica, construyendo nidos y devorando a otros dinosaurios, es fácil olvidar que los científicos han obtenido todo lo que sabemos sobre el T. rex a partir de pistas dejadas hace más de 60 millones de años. Si bien la presencia de fósiles en Alaska sugería que este ancestro prehistórico de las aves ya se encontraba en la senda evolutiva de reptil de sangre fría a ave de sangre caliente, no había forma de medir la temperatura del T. rex, hasta ahora.

Hace una década, investigadores de la UCLA desarrollaron su método de termómetro prehistórico, utilizando huesos para determinar si los animales extintos eran de sangre caliente o fría. Sin embargo, probarlo en un T. rex requería más hueso del que cualquier museo estaba dispuesto a proporcionar. A lo largo de esa década, el equipo de la UCLA perfeccionó el proceso, reduciendo la cantidad de material necesario para las pruebas dentales antiguas en aproximadamente un 90%. Esto bastó para convencer al Museo de Historia Natural de Los Ángeles de que proporcionara fragmentos de dos dientes de Thomas, el T. rex, el esqueleto de tiranosaurio más completo de la sala de dinosaurios del museo.

Aunque sigue siendo un reptil escamoso que pone huevos, la temperatura corporal de 36 °C del T. rex es comparable a la de un mamífero peludo de sangre caliente. Los reptiles modernos de sangre fría tienen una temperatura de entre 28 y 30 °C (82-86 °F), mientras que la mayoría de las aves -descendientes evolutivos del T. rex- suelen tener una temperatura mucho más alta, de entre 40 y 43 °C (104-109 °F), explica Robert Eagle, geobiólogo de la UCLA y coautor del estudio.

La clave para medir la temperatura del T. rex reside en un enlace químico, explica Eagle. Dentro del esmalte dental, isótopos raros de carbono y oxígeno forman enlaces entre sí. El número de estos enlaces aumenta a temperaturas más frías y disminuye a temperaturas más cálidas. Un animal de sangre caliente tendrá menos enlaces químicos en sus dientes que un animal de sangre fría.

“Esa es la base del uso de los isótopos como termómetro”, matiza Eagle. “En teoría, podemos realizar mediciones utilizando cualquier parte del esqueleto, pero los huesos de nuestro cuerpo se remodelan, disuelven y reemplazan constantemente. El esmalte dental posee grandes estructuras cristalinas extremadamente duraderas, lo que lo convierte en la parte del esqueleto que más resiste la alteración química del medio ambiente a lo largo de los siglos”.

Los investigadores utilizaron un taladro dental para extraer el esmalte de los fósiles y disolvieron el polvo resultante en ácido fosfórico para liberar dióxido de carbono, un gas que contenía los enlaces isotópicos. Según Eagle, al medir el gas con un espectrómetro de masas se pudieron determinar las proporciones isotópicas. Presurizar el gas les permitió crear un chorro de CO2 más denso, lo que proporcionó una muestra suficientemente grande para el espectrómetro de masas a partir de una menor cantidad de material. . Según Eagle, la existencia de un T. rex termorregulador respalda las teorías de que los tiranosaurios eran animales activos que cazaban o carroñeaban para alimentar su rápido metabolismo. Además, contribuye a la cronología, mostrando hasta qué punto este ancestro de las aves modernas de sangre caliente ya se había diferenciado de los dinosaurios de sangre fría.

Un T. rex de sangre caliente también pudo sobrevivir en un hábitat más frío, extendiéndose a territorios donde los animales de sangre fría no habrían podido sobrevivir.