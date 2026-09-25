Activada por primera vez la nave de defensa planetaria Ramses

Misión. La misión Ramsés de la ESA en el asteroide Apophis. (ESA/ESA)

La nave espacial de defensa planetaria Ramses, de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, ha sido puesta en marcha por primera vez por su contratista principal, lo que supone un hito importante en su ajustado calendario de desarrollo.

“Nuestra nave de defensa planetaria Ramses ha sido activada por primera vez, un importante hito de cara a su lanzamiento en 2028. La misión conjunta ESA-JAXA se encontrará con el asteroide Apophis y lo estudiará durante su excepcional acercamiento a la Tierra en abril de 2029”, ha informado la ESA.

Ramses debe llegar al espacio en la primavera de 2028 para encontrarse con el asteroide Apophis, del tamaño de un crucero, cuando pase cerca de la Tierra el viernes 13 de abril de 2029, menos de tres años y medio desde la firma del contrato hasta el despegue.

El módulo central de la nave espacial, que contiene todos sus componentes electrónicos principales, se está ensamblando actualmente en la sala limpia de OHB Italia en Milán. Las unidades clave de Ramses se han montado dentro del cuerpo en forma de U del módulo y, posteriormente, se han conectado entre sí mediante un intrincado cableado, conocido como el arnés de la nave espacial.

“Por primera vez, pudimos suministrar energía al ordenador de a bordo de Ramses junto con sus subsistemas integrados dentro del cuerpo de la nave espacial”, explica Ingo Gerth, ingeniero jefe de Ramses.

Estas unidades ya se habían sometido a pruebas individuales, pero se realizaron de forma aislada. “Ahora, por primera vez, hemos podido llevar a cabo pruebas funcionales integradas reales, trabajando en conjunto con otros equipos del satélite. Ahora podemos enviar comandos a través del ordenador a cada subsistema para verificar su rendimiento”, añade Gerth.

Junto con el ordenador de a bordo, estos subsistemas integrados incluyen la unidad de memoria masiva de la misión para el almacenamiento de datos, la unidad de acondicionamiento y distribución de energía, que suministra energía a toda la nave espacial, y múltiples unidades terminales remotas, que convierten las salidas de los instrumentos en datos digitales para el ordenador.

La instalación de las unidades y el arnés de conexión fue realizada por equipos especializados de OHB Italia, que trabajaron arduamente para cumplir con el riguroso cronograma de la misión Ramsés.

El arquitecto funcional de Ramses, Arnaud Bourdoux, comenta que este primer encendido de la nave espacial “fue un momento muy emocionante, porque estas son las mismas unidades críticas del sistema” que encenderán cuando Ramses esté en su plataforma de lanzamiento, para comenzar su viaje real al espacio".

Para ahorrar tiempo en el cronograma, Ramses se está ensamblando en dos partes simultáneamente. El Módulo Central, en Italia, se está construyendo alrededor de una réplica del núcleo cilíndrico central de la nave espacial.

Mientras tanto, el módulo de propulsión de la nave espacial, incluido su núcleo de polímero reforzado con fibra de carbono, está siendo equipado con tanques de propulsor, sensores, actuadores y arnés de conexión en el Centro de Propulsión Orbital de ArianeGroup en Lampoldshausen, Alemania.

Los dos módulos se acoplarán la próxima primavera en el Centro de Pruebas ESTEC de la ESA en Noordwijk, Países Bajos, lo que marcará el inicio de su fase de pruebas previas al vuelo.

“Las pruebas reproducirán todas las condiciones a las que se enfrentará Ramses durante su lanzamiento y sus operaciones en el espacio”, señala Franco Pérez Lissi, ingeniero de sistemas de Ramses en la ESA.

Entre las pruebas más exigentes se encuentra la prueba de vacío térmico, en la que la nave espacial completa se colocará en un vacío de calidad espacial durante dos o tres semanas y se operará de forma continua.

Igualmente difícil será la prueba de simulación de misión, en la que Ramses realizará una simulación acelerada de todo el proceso, desde el despegue hasta el final de su misión.

La misión Ramses de la ESA y la JAXA, junto con sus dos CubeSats, deben estar listas para ser lanzados en un cohete japonés H-3 en la primavera de 2028.