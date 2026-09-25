Quinto Encuentro de Rectoras: Redefiniendo el Futuro de la Educación Superior

Rectoras. Una iamgen del Quinto Encuentro, organizado por la Universidad Autónoma de Nayarit y su rectora Dra. Norma Lilia Galván Meza.

En México la primera rectora fue la Maestra Leticia Eugenia Mendoza Toro en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el año de 1996. El siglo XXI inició con cuatro rectoras, pero no de manera simultánea, la Maestra Dolores Cabrera Muñoz, de la Universidad Autónoma de Querétaro; la Maestra Enna Alicia Sandoval de la Universidad Autónoma de Campeche; la Maestra Candita Gil Jiménez, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; y la Maestra Silvia Figueroa Zamudio, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

No han sido pocas las dificultades para reconocer y fortalecer el trabajo de las mujeres que gobiernan las universidades públicas en México. Es por ello que se hacía necesario conformar redes entre mujeres rectoras. Los primeros esfuerzos se gestaron a través de reuniones no sistematizadas, en donde sobresale el trabajo y capacidad de convocatoria de la Dra. Sara Ladrón de Guevara de la Universidad Veracruzana.

Así las cosas, desde la Universidad Autónoma de Querétaro organizamos el Primer Encuentro de Rectoras por la Igualdad, en septiembre del 2022, con el objetivo de reflexionar sobre los retos de la gestión académica liderada por mujeres, visibilizar que menos del 1% de las instituciones de educación superior en México eran encabezadas por mujeres en ese momento, y sentar las bases para la creación de una red nacional de colaboración e igualdad de género. A este encuentro asistieron siete rectoras de universidades públicas, además de aquellas de universidades privadas.

El Colegio de México, dirigido por la Dra. Silvia Giorguli Saucedo, levantó la mano para llevar el Segundo Encuentro en la Ciudad de México en 2023. Con la asistencia de 10 rectoras de universidades públicas, Los temas principales fueron la promoción de la igualdad sustantiva de género, análisis de brechas de desigualdad, paridad y combate a la violencia de género en el ámbito universitario.

El Tercer Encuentro, como preámbulo al final de la gestión de la Dra. Carmen López Portillo Romano, se llevó a cabo en la Universidad del Claustro de Sor Juana bajo el lema “Yo soy Otra Tú” en 2024. Los temas versaron alrededor de discutir el papel de las instituciones de educación superior frente a la equidad de género y la erradicación de violencias.

El cuarto encuentro se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato en 2025 con el lema “El Futuro es Femenino”, encabezado por la Dra. Claudia Susana Gómez López y al que asistieron 12 rectoras de universidades públicas autónomas. Los puntos abordados fueron dar a cuenta el camino recorrido y los retos en la gestión de mujeres en rectorías, consolidar estrategias contra la violencia de género y promover la igualdad y sentar las bases para la creación formal de una Red de Rectoras en México.

Así llegamos este 2026 al Quinto Encuentro, organizado por la Universidad Autónoma de Nayarit y su rectora Dra. Norma Lilia Galván Meza. Con el tema “Mapas para el Cambio: Rectoras Redefiniendo el Futuro de la Educación Superior”, se definieron tres ejes temáticos:

La salud mental como responsabilidad institucional, desde el reconocimiento de que el bienestar emocional es condición indispensable para nuestras comunidades educativas.

La policrisis en las instituciones de educación superior, analizar sus implicaciones y explorar formas de atención pertinentes para la gobernanza de las instituciones.

La transformación digital y la inteligencia artificial en la educación superior, con una visión ética y responsabilidad institucional, garantizando que la innovación tecnológica esté al servicio de una formación humanista, crítica e incluyente.

De esta forma, en un ambiente de sororidad y colaboración, se teje la Red de Rectoras en México, “no para administrar el presente, si no para diseñar, con visión y corresponsabilidad, las rutas que se habrán de seguir en el futuro”.

El Sexto Encuentro será en Morelos, segura de que continuará abriendo el camino para las mujeres que definen el futuro de la educación superior en México.