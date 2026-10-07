El Bambú: La planta de los mil usos o acero vegetal

Bambu Danzante de los voladores de Papantla, con el penacho elaborado con bambú.

Los bambúes son plantas que por su belleza y sus múltiples aplicaciones han fascinado al hombre. Botánicamente pertenecen a la familia de las gramíneas o Poaceae (en la cual están los cereales como arroz, trigo, cebada, avena, etc. así como los pastos forrajeros). Habitan en ambientes tropicales y templados de América, África, Asiay Oceanía, excepto en Europa en donde son ampliamente cultivados. A nivel mundial se conocen más de 1,500 especies. Para el continente americano se cuenta con más de 500 especies de bambúes nativos. En México, con su gran diversidad de hábitats, loa bambúes nativos los podemos encontrar desde el nivel del mar hasta las altas montañas de México a más de 3,0000 msnm como en el Cofre de Perote, Pico de Orizaba que se encuentra a 5,636 msnm y Popocatepetl a 5,400 msnm. Los hábitats donde hay bambúes en México son: bosque mesófilo de montaña, bosque pino, bosque de pino, bosque de pino-encino, selva caducifolia, selva alta, selvas tropicales, vegetación xerófita y sabanas. Actualmente contamos con 66 especies de bambúes nativos mexicanos, de los cuales 45 son endémicos.

La planta de los mil usos destaca en el reino vegetal por sus aplicaciones prácticas como:

En la construcción y arquitectura, el bambú es conocido como el “acero vegetal” por su extraordinaria resistencia y flexibilidad. Por lo cual se usa para estructuras de las viviendas y como andamios.

En la industria textil y la moda, sus fibras celulósicas se procesan para fabricar ropa suave, sábanas e hilos ecológicos.

En la alimentación, los brotes tiernos de ciertas especies son comestibles y forman parte fundamental de la gastronomía asiática.

En la industria del papel y celulosa, tradicionalmente es empleado para la producción de papel mediante la extracción de sus fibras naturales.

También tiene beneficios ambientales como en la captura de grandes cantidades de bióxido de carbono, previene la erosión del suelo y ayuda a regular cuencas hídricas.

En México, el uso del bambú se tiene registrado en el Códice Florentino, donde se menciona que se han utilizado en Mesoámerica por un grupo de pueblos encabezado por el de Tepeyácac (actualmente Tepeaca, Puebla) y que lo tributaban a México-Tenochtitlán. Utilizaban 8,000 cañas de otate para elaborar lanzas y 4,000 fardos o cargas de cañas o carrizos. El nombre náhuatl del bambú utilizado es ótatl (o otatli), que significa “caña dura” o “caña maciza” y es muy probable que sea una especie del género Otatea (otate). Este otate también lo utilizaban para diversos usos como: para elaborar los “chimalli” o escudos para los gtos o reyes; el “bahareque” o “bajereque” (el cual es una técnica constructiva que consiste en armar un enrejado a base de cañas de otate, el cual es embarrado con una mezcla de lodo con zacate picado hasta lograr una homogeneidad total). Esta técnica aún es utilizada en la actualidad para hacer las paredes, principalmente en construcciones con estructura de bambú. Otro uso es la elaboración de los “penachos” que forman parte del vestuario tradicional en la danza de los quetzales o cuetzalines y la danza de los voladores de la zona del Totonacapan. El “icpalli”, que fue un asiento tradicional entre los mexica, el cual estaba destinado solo para los Dioses, la realeza y curanderos y era un atributo reconocido del poder real en Mesoámerica. El “teponaztli”, idiófono prehispánico, estaba tallado en bambú. Aunque el uso del bambú se tiene registrado dese la época prehispánica, no se le ha dado la importancia que merece la “planta de los mil usos”. Con la formación de la Colección Nacional de Bambúes Nativos de México se han realizado estudios en diferentes temáticas de los bambúes. Por otro lado, los arquitectos y/o ingenieros han utilizado el bambú como material alternativo de construcción sustentable y han difundido su uso en la construcción y fomentando estudios en el área de construcción.

Actualmente en México está surgiendo el interés de los brotes de bambú como alimento. Estos brotes no solo son deliciosos, sino que son ricos en componentes nutritivos y se pueden consumir frescos, fermentados o enlatados y tienen un gran potencial tanto en la industria alimentaria como en la farmacéutica. La composición de nutrientes indica que son ricos en fibra dietética, bajos en grasas y colesterol, altos en: fitoesteroles, contenido de fenoles y otros compuestos bioactivos, vitaminas, aminoácidos, minerales (como potasio, sílice, manganeso, magnesio, etc.), rico en sílice y es una buena fuente de proteínas. Por lo cual podría ser un alimento promisorio para la dieta mexicana.

¿Por qué el bambú es también conocido como el “acero verde”?

Como se citó anteriormente, el bambú también es conocido como el “acero vegetal”, aunque no es estructuralmente más fuerte que el acero en términos absolutos, pero si tiene una relación de resistencia-peso excepcional en tracción que lo hace comparable.

Comparativa de Resistencia

Tracción (estiramiento): algunas especies de bambú de alta calidad (como la Guadua angustifolia ) alcanzan una resistencia a la tracción de hasta 300 MPa, e incluso se citan pruebas específicas que rondan los 500 MPa, compitiendo directamente con ciertos aceros de construcción convencionales que van de 400 a 500 MPa.

) alcanzan una resistencia a la tracción de hasta 300 MPa, e incluso se citan pruebas específicas que rondan los 500 MPa, compitiendo directamente con ciertos aceros de construcción convencionales que van de 400 a 500 MPa. Peso: el bambú es significativamente más ligero y flexible que el acero, lo que significa que, para su propio peso, soporta cargas de tensión muy elevadas.

Compresión (aplastamiento) y flexión: es más fuerte que el hormigón (concreto) frente a determinados esfuerzos y resiste muy bien la flexión gracias a su alto contenido de lignina.

Ventajas del bambú frente al acero

Sostenibilidad: es un recurso renovable de crecimiento rápido que absorbe dióxido de carbono, a diferencia de la minería e industria del acero que generan una alta huella de carbono.

Costo y disponibilidad: es económico y abundante en regiones tropicales.

Elasticidad: su flexibilidad natural le otorga un excelente comportamiento frente a sismos.

Desventajas y limitaciones

Durabilidad: al ser un material orgánico, el bambú se degrada con el tiempo, absorbe humedad y puede ser atacado por hongos o insectos (como termitas) si no recibe tratamientos químicos adecuados.

Falta de uniformidad: al no ser industrializado de fábrica, sus tallos varían en grosor, forma y rectitud, lo que dificulta calcular cargas exactas y estandarizar uniones arquitectónicas complejas.

Vida útil: incluso bien tratado, una construcción de bambú requiere mantenimiento continuo y en viviendas rurales suelen durar más de 50 años.



Dada la gran importancia del bambú sobre todo en los países asiáticos, durante la celebración del VIII Congreso Mundial del Bambú en Bangkok (capital de Tailandia), el 18 de septiembre de 2009, el Departamento Forestal de la Realeza de Tailandia declaró el primer Día Mundial del Bambú. Desde entonces, se celebra este día en países que tienen y utilizan bambú, mediante la organización de actividades educativas, conferencias, talleres, jornadas de sensibilización acerca de las ventajas y beneficios del bambú desde el punto de vista ecológico.

En el Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero” del INECOL, año con año nos unimos a esta celebración y dedicamos un día al bambú, “la planta de los mil usos” o “acero vegetal”. Este año lo celebraremos el 11 de Octubre con diferentes actividades como: talleres, platicas, manualidades, exhibición y venta de productos elaborados con bambú, incluyendo algunos alimentos, cosméticos y productos medicinales.

Referencias:

Liese, W. y Köhl, M. 2015. Bamboo: The plant and its uses (). Tropical Forestry Springer. 1-30 p

Mejia-Saulés, M.T. y Mauricio Mora Tello. 2022. Brotes de bambú, un nuevo alimento para México. Periódico Crónica: La Ciencia en el País. Academia 25. 24 de Mayo.

Ordoñez Candelaria, V.R., Mejia-Saulés M.T. y Bárcenas Pazos, M.G. (2011). Manual para

la construcción sustentable con bambú. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 94 pp.

Resumen. Se han registrado más de 1,000 usos diferentes del bambú, principalmente en Asia. Es por esto que el bambú también es conocido como la “planta de los mil usos” . También se le conoce como el “acero vegetal” por su resistencia-peso excepcional en tracción que lo hace comparable con el acero. En México contamos con 66 especies de bambúes nativos, incluyendo 45 especies endémicas y los usos registrados son desde la época prehispánica. Actualmente en México, el bambú se está utilizando en las construcciones como material estructural o en la decoración de interiores y los brotes de bambú podrían ser un alimento promisorio para la dieta mexicana.