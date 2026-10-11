El Colnal y Siglo XXI Editores celebran seis décadas de historia compartida con exposición documental

Celebración. Octavio Paz, miembro de El Colegio Nacional.

El libro Los hijos de Sánchez (Fondo de Cultura Económica, 1964), del antropólogo estadounidense Oscar Lewis, cambió el rumbo de la historia editorial mexicana. El volumen fue el resultado de una investigación etnográfica que Lewis desarrolló con una familia residente en una vecindad del popular barrio de Tepito, en la Ciudad de México.

Lewis convivió con aquella familia, le aplicó encuestas, observó su vivienda y utilizó un método antropológico innovador: grabó las entrevistas. Aquellas transcripciones forman parte del libro, cuya edición en español —la original, en inglés, se publicó en 1961— estuvo a cargo del editor argentino Arnaldo Orfila Reynal, entonces director del Fondo de Cultura Económica.

Al tratarse de testimonios orales, el libro registra la voz de la familia Sánchez, que cuenta detalles de su vida íntima: pobreza, supersticiones, sexualidad, abandono y delitos; todo lo opuesto a la imagen que quería proyectar el gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz antes de los Juegos Olímpicos de 1968.

Escandalizados por la publicación, instituciones como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el círculo cercano de Díaz Ordaz y parte de la sociedad mexicana conservadora condenaron el libro y a su editor. Como consecuencia, Orfila Reynal fue despedido de la editorial estatal.

Tras este acto de censura, “Carlos Fuentes, Octavio Paz —ambos integrantes de El Colegio Nacional—, así como Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis le dijeron a Orfila Reynal: ‘Tienes que fundar una editorial que siga siendo vehículo de ideas de izquierda, de ideas progresistas y que escape a la censura’”. Así nació Siglo XXI Editores, cuenta en entrevista Rocío Martínez Velázquez, directora editorial de esta casa que cumple seis décadas de vida.

A partir de entonces, la editorial publicó obras de Michel Foucault, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Julia Kristeva, Jacques Lacan, Eduardo Galeano, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci y Karl Marx. Al mismo tiempo, dio cabida a autores mexicanos con ideas innovadoras, como Alejandro Rossi, Alfonso Reyes, Arturo Rosenblueth y Luis Villoro. Aunque provenientes de distintas disciplinas, todos ellos compartían una característica: eran miembros de El Colegio Nacional.

Sesenta años de historia

Orfila Reynal fundó Siglo XXI Editores a finales de 1965. En aquella década, “decir siglo XXI sonaba futurista”, dice Martínez Velázquez. Acto seguido explica que los primeros libros de la editorial comenzaron a circular a principios de 1966; por esa razón, la editorial ha celebrado su 60 aniversario a lo largo de 2026.

Su festejo más reciente será junto con El Colegio Nacional, con la exposición El Colegio Nacional y Siglo XXI. 60 años de historia, que se inaugurará el próximo jueves 15 de octubre, a las 18h, en el Aula Mayor de El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, Ciudad de México).

La muestra tiene el propósito de “celebrar 60 años de historia y compartir con el público todos los libros” escritos por colegiados. En ese sentido, el “jurista José Ramón Cossío, miembro de El Colegio Nacional, ha sido un gran impulsor de esta exposición”, añade la editora.

Martínez Velázquez explica que Siglo XXI Editores montó anteriormente una exposición dedicada a sus 60 años, a su fundador, a sus primeras colecciones y a sus autores emblemáticos. Entre ellos, “evidentemente están los miembros de El Colegio Nacional: representantes de todas las disciplinas”. Por ello, añade, la nueva muestra surgió como una iniciativa conjunta.

El punto de partida de la exposición, coordinada por José Ramón Cossío, es la correspondencia que Orfila Reynal mantuvo con los autores de Siglo XXI Editores, pues esas cartas constituyen un archivo vivo de cómo “las ideas se transforman en libros”. Ese concepto se trasladó a los autores que fueron miembros de El Colegio Nacional, como el astrónomo Guillermo Haro, quien, aunque no publicó en la editorial, fue su cofundador.

Según Rocío Martínez Velázquez, la simbiosis entre ambas instituciones representa la necesidad compartida de reflexionar, pensar y cuestionar el presente desde múltiples perspectivas y disciplinas.

Respecto a esa correspondencia, la editora destaca las cartas que Carlos Fuentes y Octavio Paz intercambiaron con Orfila Reynal: “Carlos Fuentes era casi un embajador de la editorial. Él le presentó muchas personas a Orfila Reynal y le dio ideas de libros. Y lo mismo Octavio Paz. De ahí nacieron Corriente alterna (Octavio Paz, 1967), Ceremonias del alba (Carlos Fuentes, 1975) y Poesía en voz alta”.

Para la editora, esa forma de trabajo no ha cambiado en sesenta años: “Hoy tenemos correspondencia con los autores por correo electrónico o WhatsApp. Ese trabajo, esencialmente, no ha variado más que en la tecnología. Obviamente, cuando Orfila Reynal trabajó con Julio Cortázar La vuelta al día en ochenta mundos (1967), tardaban un montón de meses en enviarse todo por correo postal. Ahora toma segundos”.

Este cambio tecnológico también se refleja en el consumo de la literatura frente a nuevas formas de entretenimiento. En ese sentido, la editora sostiene que “podemos ser lectores, espectadores y producir en redes sociales. Para mí la lectura tiene una función que no tiene una red social; la lectura requiere otros tiempos, te lleva a otros niveles de reflexión y activa otras áreas del cerebro”. Por ello, explica, la lectura no se sustituye a navegar, por ejemplo, en TikTok. “Es otra manera de acceder al conocimiento”.

Festejo compartido

La muestra estará integrada por 65 reproducciones, en gran formato, de portadas de libros; 65 retratos de sus autores, todos miembros de El Colegio Nacional; 32 ejemplares y el mismo número de documentos históricos de Siglo XXI Editores. Algunos de estos documentos son cartas completas y otros, fragmentos de ellas.

Además, se incluirán publicaciones de autoría o coordinadas por miembros de esta institución, así como algunos volúmenes editados por ellos, con sus prólogos, introducciones o anotaciones. Entre las cartas destacan las de Octavio Paz y Carlos Fuentes.

Con esta curaduría, ambas instituciones quieren compartir con el público que “la historia de una editorial también es una historia intelectual; es hermoso ver cómo, a través de la correspondencia, se gesta el trabajo editorial, la historia de las ideas y la historia cultural de nuestro país. Esto también nos motiva a seguir haciendo libros. También queremos mostrar al público la radiografía de una época, porque los libros nos dicen cómo era México, cómo era Latinoamérica, cómo circulaban las ideas. Creo que también nos sirve para buscar en ese pasado hacia dónde vamos”.

La inauguración de la muestra estará precedida por una conferencia en la que participarán los colegiados Javier Garciadiego, Claudio Lomnitz y José Ramón Cossío —estos últimos, futuros autores de Siglo XXI Editores—, además de Martínez Velázquez. “Será una mesa muy interesante. Me encantará conversar con ellos sobre esta historia que, desde mi punto de vista, es fascinante. Queremos compartir la historia de Siglo XXI Editores y la relación de esta editorial con El Colegio Nacional”, adelanta.

—¿Cómo evalúas la industria editorial mexicana en el contexto del cierre de Ediciones Era?

—Ediciones Era comparte una misma línea temporal con Siglo XXI; de hecho, se fundó antes y gracias a Era hemos leído grandes obras de la literatura: eso permanecerá para siempre. Pero también es cierto que necesitamos dar nuestra batalla por el libro como una forma de resistencia, seguir formando lectores, pensar en el público infantil y decir: ‘vamos a seguir en esta línea y a tratar, desde todas las aristas, de que los libros, las librerías y las bibliotecas sigan teniendo vida. Un libro solo se activa cuando un lector posa sus ojos sobre él, y eso debe continuar’, finaliza.