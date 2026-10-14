La inteligencia artificial comienza con datos confiables: Anáhuac-Cancún

Importancia de capacitar al personal en inteligencia artificial. (Archivo)

La implementación de inteligencia artificial en las organizaciones no solo es incorporar nuevas herramientas pues requiere contar con datos confiables, procesos definidos y personal preparado para aprovechar esta tecnología y mejorar la toma de decisiones.

Así lo advirtió el Director de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Anáhuac Cancún, Fernando Barquera Brito, quien explicó que uno de los principales errores en la transformación digital consiste en adoptar soluciones tecnológicas sin identificar previamente los problemas que necesitan resolverse.

Tras participar en UNBOUND 2026, encuentro enfocado en tecnología e innovación, el directivo explicó que utilizar inteligencia artificial con información incompleta, duplicada o desactualizada puede generar análisis deficientes. Por ello, destacó la importancia de la higiene de datos, una práctica que permite mantener información organizada y confiable para las operaciones empresariales.

El especialista también subrayó la necesidad de revisar los procesos internos antes de automatizarlos. Identificar tareas repetitivas, cuellos de botella y actividades que requieren intervención humana permite determinar dónde puede aportar mayor valor la tecnología.

Este planteamiento coincide con investigaciones de Boston Consulting Group (BCG), que destacan la importancia de reorganizar los procesos de trabajo, capacitar al personal y contar con el respaldo de los líderes para aprovechar la inteligencia artificial.

En el ámbito educativo, Barquera Brito explicó que la Universidad Anáhuac Cancún trabaja en fortalecer las capacidades digitales de sus equipos, particularmente en marketing y ventas, además de impulsar entre estudiantes de Posgrados y Educación Continua el desarrollo de competencias relacionadas con datos, automatización e inteligencia artificial.

Para el directivo, el desafío no consiste únicamente en aprender a utilizar plataformas, sino en comprender cómo integrarlas al trabajo cotidiano, evaluar sus resultados y mantener el criterio humano en las decisiones.

La transformación tecnológica, concluyó, requiere comenzar por comprender los procesos y ordenar la información antes de incorporar soluciones de inteligencia artificial.