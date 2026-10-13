UDLAP analiza retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la innovación, la economía y la gobernanza global

UDLAP “La soberanía hoy en día está en los celulares, en los dispositivos que usamos”, dijo en el foro el embajador Carlos de Icaza

La UDLAP, a través de su Departamento de Negocios Internacionales, llevó a cabo el webinario “Retos y Oportunidades de la Inteligencia Artificial: Innovación, Economía y Gobernanza”, evento organizado y moderado por el Dr. José Gerardo Traslosheros Hernández, académico del Departamento de Negocios Internacionales de la UDLAP, en el que docentes e investigadores de la misma institución, analizaron las aplicaciones de la inteligencia artificial, las transformaciones en los sectores productivos y el diseño de esquemas de regulación internacional ante el avance de las herramientas digitales.

En materia de aplicación educativa, la Dra. Zobeida Guzmán, directora General de Innovación Tecnológica de la UDLAP, detalló que el uso de herramientas de inteligencia artificial requiere acompañamiento pedagógico para fortalecer los procesos cognitivos de la comunidad estudiantil y destacó que, si se usa mal, una herramienta no potencia el aprendizaje, pero que, utilizada de manera correcta, guiada y con un objetivo pedagógico adecuado, puede fortalecerlo.

Al referirse a mediciones sobre tutores de inteligencia artificial, la Dra. Guzmán destacó: “Si tú pones a un tutor especializado y pones las herramientas y actividades correctas y guiadas, entonces se ha estado midiendo que efectivamente ayudan al proceso cognitivo”.Por su parte, el Mtro. Manuel Molano, profesor de tiempo completo del Departamento de Economía de la UDLAP, expuso el impacto de la automatización en los mercados de trabajo y en la productividad.

El economista explicó que la incorporación de herramientas digitales modifica la ejecución de actividades operativas, permitiendo reasignar el tiempo laboral hacia labores de mayor complejidad.

Asimismo, al recordar el caso de los luditas durante la Revolución Industrial afirmó: “Si te sales de un trabajo embrutecedor, rutinario, que consume mucho tiempo, pues eso te va a abrir tiempo para que hagas otras cosas”.

El académico examinó la relación entre la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la implementación de modelos algorítmicos en las instituciones y subrayó que los sistemas informáticos carecen de capacidad legal o administrativa para asumir consecuencias del ejercicio profesional en los sectores público y privado.

Para delimitar la responsabilidad de los especialistas frente a recomendaciones emitidas por programas de cómputo, y al compartir lo que dice a sus estudiantes, el profesor enfatizó: “No solamente por ser inteligentes nos pagan. También nos pagan por hacernos responsables”.

En el ámbito de la política internacional, el Embajador Carlos de Icaza, profesor adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, analizó la inteligencia artificial como factor de competencia geopolítica.

El diplomático sostuvo que quien controle la infraestructura digital, los centros de datos y la producción de semiconductores posee una ventaja económica, política y estratégica, y que un Estado puede conservar intactas sus fronteras y, aun así, depender para funciones esenciales de plataformas que no controla.

Al referirse a la transformación de la seguridad y el desplazamiento del poder hacia plataformas tecnológicas, De Icaza expresó ante los asistentes, que “la soberanía hoy en día está en los celulares, en los dispositivos que usamos”.

Al abordar la posición de la región en la distribución global de la tecnología, el profesor advirtió sobre las repercusiones de mantener una postura consumidora de sistemas desarrollados en otras regiones y planteó que en América Latina y en México “corremos el riesgo de convertirnos principalmente en usuarios de tecnología, infraestructura y reglas diseñadas en otros centros de poder”.

Respecto a la posibilidad de profundizar la dependencia tecnológica de la región, De Icaza puntualizó: “Si nos limitamos a consumir modelos desarrollados en otras regiones, no solo importaremos tecnología sino mayor dependencia”.El Observatorio Global UDLAP es un centro de análisis enfocado en monitorear la economía, la política y la gobernanza internacional.

La realización de este webinario por parte de la Universidad de las Américas Puebla y del Dr. José Gerardo Traslosheros Hernández permite difundir conocimiento especializado sobre las transformaciones tecnológicas contemporáneas. La organización recurrente de foros académicos de este nivel posiciona a la UDLAP y al Observatorio Global UDLAP como espacios institucionales de discusión multidisciplinaria sobre los temas centrales de la agenda global.