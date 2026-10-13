UAM Azcapotzalco alista Librofest Metropolitano 2026, para “Euforia Cultural”

El evento es una plataforma clave para descentralizar la cultura y acercar la producción académica a las plazas públicas, señala la institución —

UAM Librofest 2026 Bajo el lema 'Euforia cultural', el encuentro ofrecerá presentaciones de libros, conferencias, talleres y exposiciones artísticas. (UAM)

Para impulsar la lectura, la producción editorial, la divulgación de los resultados de la investigación y educación, la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció la realización del Librofest Metropolitano 2026, del 21 al 24 de octubre en la explanada del Jardín Hidalgo, en la Alcaldía Azcapotzalco.

Bajo el lema “Euforia Cultural”, la edición 2026 reunirá a comunidades académicas, sellos editoriales, creadores y lectores en un espacio abierto dedicado a la divulgación del conocimiento, con un horario de 10:00 a 16:00 horas.

La institución informó que durante cuatro jornadas consecutivas, los asistentes recibirán presentaciones editoriales, conferencias magistrales, talleres interactivos y exposiciones artísticas para fortalecer el tejido social y la vinculación universitaria en el norte de la CDMX.

Librofest Metropolitano “es uno de los foros culturales más destacados de la Ciudad de México porque promueve el desarrollo de la vida académica de la UAM hacia el exterior”, afirmó la casa de estudios.

Añadió que desde 2014, la UAM organiza esta feria del libro y festival cultural, para fortalecer la difusión de la cultura, organizada por un comité integrado por académicos y administrativos, con el apoyo de alumnosde servicio social y voluntarios.

Feria de Posgrados e Innovación

La UAM informó que además de la oferta literaria, el festival presenta la Feria de Posgrados de la Unidad Azcapotzalco, para dar a conocer las opciones de alta especialización académica e investigación que ofrece la institución.

Participarán activamente los Centros de Innovación, Cultura y Tecnología (CICyT) y el Corredor Culturalde la Zona Norte, “para consolidar un polo de desarrollo intelectual y creativo de acceso libre para la ciudadanía”.

La UAM reiteró su invitación a toda la comunidad universitaria y a los habitantes de la Alcaldía Azcapotzalco para “sumarse a esta celebración de las letras, la ciencia y las artes”.

Dijo que con entrada gratuita, “el Librofest Metropolitano es una plataforma clave para descentralizar la cultura y acercar la producción académica a las plazas públicas”.

UAM Azcapotzalco alista Librofest Metropolitano 2026, para “Euforia Cultural”