La rizosfera: vida alrededor del cafeto

Inecol. Figura 1. Representación de las interacciones presentes en la rizosfera de café. Se muestran microorganismos benéficos, como hongos micorrízicos, bacterias promotoras del crecimiento, hongos saprobios; así como organismos potencialmente perjudiciales, incluidos hongos fitopatógenos y nematodos fitoparásitos. Las flechas verdes representan interacciones benéficas y las rojas, interacciones perjudiciales.

Un mundo alrededor de las raíces

El suelo es mucho más que el lugar donde las plantas fijan sus raíces y obtienen agua y nutrientes. En su interior habita una gran diversidad de organismos que participan en la descomposición de la materia orgánica y la transformación de nutrientes. Una de las zonas donde se concentra gran parte de esta actividad es la rizosfera, la región del suelo que está directamente influenciada por las raíces. En los cafetales, este espacio es un punto de encuentro entre el cafeto y numerosos microorganismos que mantienen distintas relaciones entre sí y con la planta.

Las raíces no solo absorben agua y nutrientes, también liberan sustancias como azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos, conocidas como exudados radicales. Estos compuestos, producidos a partir del carbono que la planta fija mediante la fotosíntesis, sirven como fuente de energía y nutrientes para numerosos hongos y bacterias. Así, alrededor de las raíces se desarrolla una comunidad de microorganismos cuya composición y actividad cambian según las condiciones del suelo y los recursos disponibles.

Microorganismos en acción

Muchos de estos microorganismos desempeñan funciones muy importantes para la nutrición de las plantas. Algunos hongos y bacterias producen ácidos orgánicos que ayudan a solubilizar el fósforo presente en el suelo, mientras que ciertas enzimas permiten liberar este nutriente de la materia orgánica. Otras bacterias participan en la fijación del nitrógeno atmosférico y algunos microorganismos intervienen en la transformación del fósforo y potasio, así como la movilización de elementos como el hierro y el zinc. Estos procesos contribuyen a que los nutrientes circulen en el suelo y, bajo determinadas condiciones, puedan ser aprovechados por el cafeto (Figura 1).

Sin embargo, no todas las relaciones que ocurren en la rizosfera son beneficiosas. Los microorganismos pueden competir por espacio y nutrientes, colaborar entre ellos o afectar a otros organismos. Mientras algunos contribuyen a la nutrición de las plantas o limitan el desarrollo de ciertos patógenos, otros pueden provocar enfermedades en las raíces. Por ello, la rizosfera es un ambiente dinámico donde las interacciones entre sus habitantes influyen en la salud del cafeto.

Las micorrizas y sus conexiones

Entre estas relaciones destaca la que establecen las raíces con determinados hongos, conocida como micorriza. En esta asociación, los hongos pueden favorecer la absorción de nutrientes, especialmente fósforo, mejorar la captación de agua y ayudar a las plantas a enfrentar periodos de sequía. A cambio, los hongos reciben compuestos de carbono que el cafeto produce mediante la fotosíntesis. Además, las finas estructuras de estos hongos, llamadas hifas, contribuyen a mantener unidas las partículas del suelo, favoreciendo su estructura y la infiltración del agua.

Los hongos micorrízicos también interactúan con bacterias y otros microorganismos presentes alrededor de las raíces. Algunas bacterias modifican la disponibilidad de nutrientes o las condiciones que favorecen el establecimiento de los hongos, mientras que otros organismos aprovechan las sustancias liberadas por las raíces y los residuos vegetales en descomposición. Esto muestra que los procesos del suelo no dependen de organismos aislados, sino de comunidades cuyas actividades están relacionadas.

Cuidar el suelo, cuidar el cafetal

La diversidad y actividad de estas comunidades dependen de factores como la humedad, la temperatura, la acidez del suelo y las prácticas agrícolas. En los cafetales, conservar los árboles de sombra, mantener la hojarasca e incorporar materia orgánica puede favorecer las condiciones necesarias para muchos organismos del suelo. Por el contrario, la compactación y la pérdida de cobertura vegetal pueden alterar su ambiente y modificar las comunidades microbianas.

Conocer los microorganismos de la rizosfera también permite identificar hongos y bacterias con potencial para desarrollar bioinoculantes que favorezcan la nutrición y el crecimiento del cafeto. No obstante, los resultados obtenidos en laboratorio deben comprobarse en campo, donde estos organismos enfrentan condiciones ambientales variables e interactúan con las comunidades que ya habitan el suelo.

Aunque la mayor parte de esta actividad ocurre fuera de nuestra vista, sus efectos pueden reflejarse en la nutrición, el crecimiento y la salud del cafeto. Comprender lo que sucede alrededor de sus raíces nos recuerda que la producción de café no depende únicamente de los nutrientes presentes en el suelo, sino también de los organismos que participan en su transformación y aprovechamiento. Así que, cuidar la biodiversidad del suelo es también una forma de cuidar nuestros cafetales.

Para Saber más

1. Pedraza, R. O., Teixeira, K. R. S., Fernández Scavino, A., García de Salamone, I., Baca, B., Azcón, R., Baldani, V. y Bonilla, R. (2010). Microorganismos que mejoran el crecimiento de las plantas y la calidad de los suelos. Revisión. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 11(2): 155-164. https://doi.org/10.21930/rcta.vol11_num2_art:206

2. Hernández-Acosta, E., Banuelos, J. y Trejo-Aguilar, D. (2021). Revisión: Distribución y efecto de los hongos micorrízicos en el agroecosistema de café. Revista de Biología Tropical, 69(2), 445–461. https://doi.org/10.15517/rbt.v69i2.42256