Astrónomos detectan un disco único de escombros que predice el futuro del Sistema Solar

Espacio Disco de escombros. Imagen referencial. (ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M)

Un equipo de astrónomos ha encontrado un disco de escombros poco usual alrededor de una estrella muerta que ofrece una visión de lo que podría ocurrir en el Sistema Solar, según informó este martes en un comunicado el Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés).

Según esta organización con sede en Alemania, a diferencia de sistemas similares estudiados anteriormente, los restos, es decir lo que queda de los planetas que una vez orbitaron alrededor de la estrella, están organizados en un disco doble, con las dos partes separadas por un hueco bien diferenciado del resto.El disco, detectado con el Telescopio Muy Grande (VTL, en inglés) en el desierto de Atacama, parece estar moldeado por dos cuerpos planetarios, uno posiblemente tan grande como Plutón, que han sobrevivido a la violenta muerte de la estrella.

“Desde hace tiempo sabemos que los planetas pueden sobrevivir más allá de la transformación de su estrella central, pero este es el primer ejemplo de un sistema complejo con un disco de escombros doble y potencialmente dos planetesimales supervivientes”, declaró en un comunicado Nicola Gentille Fusillo, astrónomo de la Università degli Studi di Trieste (Italia), y autor principal del estudio publicado este martes en Nature Astronomy.

La estrella central de este sistema es la enana blanca J1328−1450, el núcleo denso y quemado que quedó cuando una estrella similar al Sol se quedó sin combustible.A medida que estrellas como el Sol entran en las etapas finales de su vida, se expanden y se desprenden de sus capas externas, engullendo y destruyendo planetas cercanos.

Según el equipo de astrónomos, la compleja doble estructura probablemente se mantiene gracias a dos cuerpos supervivientes similares a planetas, en órbitas separadas.

Estiman que el del anillo interior tiene el tamaño de un asteroide típico, de unos pocos kilómetros de diámetro, mientras que el exterior podría ser tan grande como Plutón, o incluso del tamaño de nuestra Luna.

Todos los discos de escombros conocidos alrededor de enanas blancas han sido identificados por la misma firma observacional, lo que indica la presencia de un único disco plano y giratorio.Pero las nuevas observaciones muestran que el sistema J1328−1450 rompe completamente este patrón, al revelar la huella de un disco doble.Las observaciones también revelan que elementos como calcio, oxígeno, magnesio y hierro están presentes en el disco, lo que indica una composición similar a la del material planetario rocoso que se encuentra en el Sistema Solar.

Además, los datos indican que los dos anillos del disco tienen composiciones bastante diferentes, siendo el anillo interior rico en magnesio y el exterior, en gran parte, está despojado de él.Esto sugiere que los planetesimales que alimentan los anillos se originaron en dos planetas con composiciones diferentes.

Otra explicación es que son el resultado de diferentes partes de un cuerpo celeste, como la corteza y el núcleo de un planeta.El Sistema Solar podría tener un final similar, ya que nuestro Sol, en un futuro lejano, se convertirá en una enana blanca en un proceso que podría destruir la Tierra.