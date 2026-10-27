La misión BepiColombo entra en su fase final para su acercamiento a Mercurio

Pepsi Separación del módulo de transferencia a Mercurio (SENER)

La misión BepiColombo de las agencias espaciales europea (ESA) y japonesa (JAXA), impulsada con tecnología desarrollada por la compañía vasca Sener, ha anunciado que afronta la fase final de su llegada al planeta Mercurio, el planeta terrestre más pequeño y menos explorado del Sistema Solar.

En un comunicado, el grupo industrial vasco ha informado de que la misión, la primera europea a este planeta, tiene previsto iniciar el 21 de noviembre la maniobra de inserción en la órbita de Mercurio.

Desde Sener han señalado que su labor ha incluido el desarrollo de equipos destinados a las comunicaciones y a la obtención de datos científicos, como el mecanismo de apuntamiento de la antena de alta ganancia para mantener la comunicación con la Tierra que, a su vez, permite medir con precisión la órbita del planeta y la influencia de la gravedad del Sol sobre la misma; o el mástil desplegable del magnetómetro, esencial para estudiar su campo magnético.

Este nuevo hito, han añadido, se produce después de que el Módulo de Transferencia a Mercurio, encargado de impulsar y proporcionar energía al conjunto durante el viaje, se separase con éxito el pasado 3 de septiembre.

Los dos orbitadores científicos de la misión, el Mercury Planetary Orbiter (MPO) de la ESA y Mio de JAXA, continuarán juntos hasta su separación, prevista para los días 9 y 10 de diciembre y la fase científica comenzará en abril de 2027.

BepiColombo fue lanzada en octubre de 2018 y desde entonces, ha recorrido 9.900 millones de kilómetros y completado nueve sobrevuelos planetarios antes de comenzar su fase de llegada a Mercurio y será la primera misión que sitúe simultáneamente dos naves alrededor del planeta: el MPO europeo y el orbitador japonés Mio.

En palabras del director de Espacio y Ciencia en Sener, Iñaki Pinto, “la llegada de BepiColombo a Mercurio nos demuestra cómo los equipos de muy alta precisión desarrollados por nuestros profesionales permiten las comunicaciones y mediciones científicas en las condiciones de trabajo más exigentes de nuestro sistema solar tras años de travesía”.