El Endeavour y 100 piezas históricas permiten vivir la exploración espacial en California

El Endeavour. La gerente de Programas Comunitarios del Centro de Ciencias de California (CSC, en inglés), Rosemary Garista, habla de la apertura del Centro Espacial Samuel Oschin el próximo 13 de noviembre, cuya pieza central será el transbordador espacial Endeavour, de 20 pisos de altura, expuesto en posición vertical de despegue. (Omar Alonso/EFE)

El Centro de Ciencias de California (CSC, en inglés) de Los Ángeles amplía el recorrido por la historia de la exploración del cosmos en el nuevo Centro Aeroespacial Samuel Oschin, un recinto que recorre los grandes hitos y retos de la humanidad más allá de la Tierra, con el transbordador Endeavour, exhibido en posición vertical, como figura central.

Con una superficie de 18.580 metros cuadrados y una inversión de 450 millones de dólares, la ampliación de este nuevo centro, que abrirá sus puertas el próximo 13 de noviembre, duplica el espacio del museo para incorporar tres galerías dedicadas al transbordador espacial, la aviación y la exploración del universo.

El recorrido, al que tuvo acceso a EFE como parte de una visita anticipada para medios, combina un centenar de piezas históricas con más de cien exhibiciones interactivas que invitan a poner a prueba los conocimientos del visitante.

Sobre la galería Samuel Oschin, en honor al destacado empresario y filántropo angelino que contribuyó a impulsar proyectos científicos y culturales, se erige el imponente Endeavour. De 20 pisos de altura y colocado de forma vertical, la nave parte del primer sistema de transporte espacial reutilizable de la historia desarrollado por la NASA entre 1981 y 2011.

Tras retirarse, la NASA otorgó su custodia al CSC, regresando así al sur del estado de California, lugar donde fueron fabricados las seis unidades del programa estadounidense de transbordadores.

La gente “podrá ver cápsulas espaciales, réplicas de satélites y también vehículos espaciales, que se pueden programar, para poder aprender cómo estamos explorando diferentes planetas”, indicó a EFE la gerente de programas comunitarios, Rosemary Garista.

De este modo, se podrá realizar un recorrido interactivo por la Estación Espacial Internacional con imágenes reales, programar un róver en Marte o usar una vitrina interactiva que permite probarse trajes espaciales.

En la Galería Espacial Kent Kresa, las numerosas exhibiciones ensalzan hitos aeroespaciales de EE.UU., así como algunas de las máquinas construidas para la exploración o la cápsula Mercury-Redstone 2, que llevó en su interior a Ham, un chimpancé de cuatro años.

De Los Ángeles a Seúl en cinco minutos

En colaboración con Korean Air, la mayor aerolínea surcoreana, el espacio que se dedica a la aviación se abre paso con el fuselaje de un auténtico Boeing 747, que voló por dos décadas antes de ser retirado.

En el segundo piso de esta pieza reside “una simulación de un vuelo de Los Ángeles a Corea del Sur, donde podrán aprender sobre los diferentes principios del vuelo que nos permiten despegar y aterrizar”, explicó Garista.

La pantalla frontal recrea la perspectiva del piloto durante un vuelo a Seúl en un vídeo de cinco minutos: desde el despegue hasta el aterrizaje, con turbulencias incluidas, mientras las ventanillas del avión muestran las distintas fases de la ruta.

A lo largo de la sala se pueden contemplar varios prototipos de aviones, así como disfrutar de experiencias que permiten descubrir cómo funciona un paracaídas.

El CSC “brindará una plataforma más grande que nunca para cumplir nuestra misión de estimular la curiosidad e inspirar el aprendizaje científico en todos”, indicó el director ejecutivo del centro, Jeffrey N. Rudolph, durante la visita, a la que también asistió el gobernador de California, Gavin Newsom.

Durante el acto, el demócrata destacó la importancia de mantener el compromiso con la ciencia: “Hay una guerra contra la innovación, la educación, la salud que está en marcha (...) Y cuán fundamentales son esas inversiones, en ciencia e ingeniería, matemáticas, cuán centrales son para nuestra economía, valores y forma de vida. Espero que eso también reavive la comprensión y el compromiso que necesitamos redoblar en eso en lugar de abandonarlo”.