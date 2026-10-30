Menú gourmet para escarabajos estercoleros

Escarabajo. El menú de los escarabajos estercoleros.

Cuando hablamos de gastronomía selecta, solemos pensar en personas con gustos refinados. De hecho, el Diccionario de la lengua española define al gourmet como una persona de gustos exquisitos en lo relativo a la comida y la bebida. Sin embargo, en esta ocasión el término servirá para describir a ciertos insectos que muestran sorprendentes preferencias alimentarias. A diferencia de especies generalistas, como la mosca doméstica o las cucarachas, capaces de consumir una amplia variedad de recursos, algunos insectos son verdaderos especialistas que seleccionan cuidadosamente aquello de lo que se alimentan.

Teniendo en cuenta lo anterior, ahora nos referiremos a unos insectos especializados en materia orgánica en descomposición, o sea, organismos saprófagos cuyo olfato y apetito selectivos les permiten detectar las características particulares de sus recursos alimenticios. Por ejemplo, dos escarabajos saprófagos Attavicinus monstrosus y Onthophagus rufescens son especies mexicanas que viven y se reproducen exclusivamente usando el detritus del nido de la hormiga conocida como “chicantana” Atta mexicana. Ahora tratando de escarabajos estercoleros propiamente dicho, muchas especies se alimentan del estiércol de diversos mamíferos herbívoros, como vacas, caballos, ovejas, etc. Aunque también hay escarabajos especializados en el estiércol o heces de cierto animal, por ejemplo, de los monos o del tapir, o pellets de conejos o roedores, en cuyas madrigueras las encuentra fácilmente en sus letrinas.

Puede parecer desagradable, pero el estiércol o excremento de estos animales es rico en materia orgánica con abundantes bacterias, hongos, incluso semillas y fibras parcialmente digeridas, que pueden ser aprovechadas por estos insectos para su alimentación y reproducción. Además, cuentan con macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, además de micronutrientes como cobre, manganeso y zinc, entre otros. Por esto, aunque es alimento de escarabajos, al consumirlo también ayudan a reintegrar sus nutrientes al suelo, contribuyendo a eliminarlo de la superficie y evitando así los problemas que su acumulación trae al ambiente.

Más allá de los escarabajos tradicionales, también existen muchas especies que aprovechan la disponibilidad de un menú muy variado, sobre todo en las zonas tropicales. Por ejemplo, frutas como el plátano, aguacate y su semilla, mango, guayaba, naranja, chirimoya, cacao, cereza de café, mamey, así también el tallo de algunas palmas, bromelias, agaves, cactus y zapotes. En general, estas frutas, plantas e incluso hongos carnosos se consumen cuando están en descomposición y los olores son muy atractivos para estos escarabajos. Aunque les sirve para alimentarse, son pocos los casos conocidos que se haya visto usarlos para reproducirse, pues hacen falta muchos estudios complementarios para confirmarlo.

Continuando con otros especialistas culinarios, hay escarabajos que preparan su alimento a partir de hojas de ciertas plantas que entierran en una galería, las acumulan y con ayuda de sus propios excrementos lo mezclan para formar un material fermentado llamado “rumen” con el cual formarán el nido para sus crías. En este caso están dos escarabajos, uno australiano Cephalodesmius armiger y otro sudamericano Dichotomius (L.) carbonarius.

Finalmente, encontramos especialistas necrófagos que consumen materia en descomposición de origen animal, pero, aunque existen diversas especies entre ellos se destacan aquellos que buscan y atacan a ciertos animales como milpiés, hormigas o incluso caracoles, hasta matarlos, enterrarlos y utilizar su cuerpo para nidificar. Este es el grupo considerado más especializado, por su comportamiento de depredación y por lo selectivo de su presa, así se llevan el mayor título como gourmet.

Con todo esto, queda claro que la diversidad del menú que disponen los escarabajos estercoleros es muy amplia, lo que les confiere una cualidad muy especial, ser excelentes limpiadores de materia en descomposición, ayudando con ello a reducir focos de contaminación y malos olores, a la vez que se reciclan materia orgánica al suelo, en beneficio de nuestro ambiente.

Referencias:

Halffter, G., Cortez, V., Gómez, E.J., Rueda, C.M., Ciares, W., Verdu, J.R. (2013) A review of subsocial behavior in Scarabaeinae rollers (Insecta: Coleoptera): an evolutive approach. M3M Monografías Tercer Milenio, Vol. 9. Zaragoza, España. 71 p.

Halffter, G., Halffter, V. (2009) Why and where coprophagous beetles (coleoptera: scarabaeinae) eat seeds, fruits or vegetable detritus. Boletin de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 45,1-22.

Martín, C.M., Guanuco, A.V.., Cortéz V., Verdú, J.R. (2021) First observation on the predation of a non-arthropod species by a dung beetle species: The case of Canthon chalybaeus and the snail Bulimulus apodemetes. PLoS ONE 16(10): e0258396. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258396