Continúa con amplia participación de las y los docentes de todo el país en la consulta nacional sobre la desaparición de la Usicamm: Mario Delgado

SEP Mario Delgado informó que la plataforma de la consulta nacional permanecerá habilitada hasta el domingo 1 de noviembre, con excepción de Tlaxcala, San Luis Potosí y Veracruz, donde el ejercicio concluirá el martes 3 de noviembre.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la amplia participaciónde las y los docentes de todo el país en la consulta nacional para la desaparición de laUnidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), durante suparticipación en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), realizadaen la Escuela Secundaria No. 319 Cuauhtémoc, en la alcaldía Iztapalapa.

“Hasta el momento se registra una extraordinaria participación de maestras y maestrosde todas las escuelas de México en la Consulta Nacional convocada por la PresidentaClaudia Sheinbaum Pardo para la desaparición de la Usicamm”, sostuvo el secretarioMario Delgado.

Durante la sesión, el titular de la SEP, directivos y docentes conversaron sobre elfuncionamiento de la plataforma de consulta y compartieron opiniones sobre losmecanismos de contratación, promoción y otorgamiento de estímulos al personaldocente.Entre sus propuestas destacaron considerar la formación y los avances académicos de lasy los maestros; las evaluaciones para la promoción; los años de experiencia; eliminarrequisitos obsoletos, definir con claridad los procesos de promoción horizontal y vertical.

Mario Delgado subrayó la importancia de construir un esquema más equilibrado y justo,que contribuya al bienestar de las y los maestros mediante procesos transparentes y, almismo tiempo, fortalezca los aprendizajes y conocimientos de las y los estudiantes.

Explicó que su visita al plantel tuvo como propósito presenciar el intercambio de ideas yel análisis de las y los docentes sobre la construcción de un nuevo mecanismo pararegular las plazas y las condiciones laborales del magisterio nacional, mediante unejercicio democrático inédito en todas las escuelas del país.

Se trata, dijo, de que “ustedesmismos decidan el manejo de los derechos laborales y las evaluaciones, con absolutatransparencia”.

Informó que la plataforma de la consulta nacional permanecerá habilitada hasta eldomingo 1 de noviembre, con excepción de Tlaxcala, San Luis Potosí y Veracruz, donde elejercicio concluirá el martes 3 de noviembre. Asimismo, confirmó que, con base en losresultados y la definición de una nueva relación entre el Estado y el magisterio, laPresidenta de México presentará una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión.Durante el recorrido, destacó que en la Escuela Secundaria No. 319 está prohibido el usode teléfonos celulares desde hace tres años, como resultado de un acuerdo entredirectivos, docentes, madres y padres de familia.

También visitó la ofrenda de Día deMuertos dedicada a la cultura wixárika, conoció los resultados de los trabajos colectivosrealizados por las y los estudiantes, y reconoció los avances de los talleres del programa ABC de las Emociones.Por su parte, la directora del plantel, Miriam Ríos Valencia, acompañada por las y los 44docentes de la escuela, explicó los beneficios de fortalecer el trabajo integral parafomentar valores, historia y cultura entre el alumnado.

Asimismo, destacó que estatemporada de recuerdo a los difuntos representa una oportunidad para acercar a lasnuevas generaciones a las tradiciones y a la convivencia comunitaria, aspectos quecobran especial relevancia en estos tiempos vertiginosos, marcados por las pantallas y latecnología.