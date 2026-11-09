Héctor Martínez Castuera busca dirigir el IPN; transparencia y apoyo estudiantil, sus propuestas

El ex secretario general del IPN, Héctor Martínez Castuera tras registrar su candidatura a la dirección general

El ex secretario general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Héctor Martínez Castuera formalizó su registro como aspirante a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo proceso está en marcha y se espera que su definición sea a principios de diciembre.

Con una propuesta centrada en la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la participación de la comunidad politécnica y el fortalecimiento de la trayectoria académica de los estudiantes, Martínez Castuera busca dirigir lo que es una de las instituciones educativas más importantes del país.

Asimismo Martínez Castuera planteó tres prioridades para su eventual gestión: impulsar y acompañar a los estudiantes hasta su titulación, transparentar la aplicación de cada peso público y establecer una administración cercana a las necesidades de la institución.

El aspirante reconoció la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum por democratizar el proceso de selección y convocó a estudiantes, docentes, investigadores y al personal de apoyo para involucrarse activamente en esta etapa, al considerar fundamental la participación de los distintos sectores que integran el IPN.

El pasado 29 de octubre, el IPN lanzó la convocatoria para renovar la dirección general de esa institución educativa cuyo registro para los aspirantes fue del l 3 al 6 de noviembre.

Una Comisión de Revisión y Custodia, integrada por representantes de la SEP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y el maestro decano del IPN, verificará los requisitos.

La lista de personas elegibles se publicará el 18 de noviembre, para que la comunidad conozca sus trayectorias, propuestas y programas de trabajo.

La consulta electrónica se realizará del 25 al 27 de noviembre. Podrán participar estudiantes, personal académico y trabajadores de apoyo; cada sector tendrá el mismo peso en el resultado. Las personas participantes elegirán tres perfiles de mujeres y tres de hombres.

El 1 de diciembre se harán públicas dos listas, que serán enviadas a la presidenta Claudia Sheinbaum quien conserva la facultad constitucional y legal de designar a quien encabezará la dirección del IPN.