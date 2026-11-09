Muestra cómo la contaminación ambiental daña al águila pescadora

Daño. Unn individuo de la especie águil pescadora.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación del Dr. Martín Guillermo Frixione, investigador posdoctoral Secihti asociado al Cibnor, con el tema ·El Águila Pescadora y la exposición a nuestros plásticos".

Martín Frixione, es un científico comprometido con el estudio y preservación del águila pescadora, están registrando y analizando su hábitat y comportamiento en Baja California Sur, desean conocer las afectaciones que tiene la especie por la contaminación ambiental, específicamente los plásticos.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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