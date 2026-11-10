Empiezan las obras de colosal experimento subterráneo para estudiar los neutrinos

DUNE. El experimento denominado DUNE se desarrolla a 1.478 metros bajo tierra.

El Centro Europeo de Física Nuclear (CERN) anunció este martes el inicio de las obras de un gigantesco experimento denominado DUNE y que se desarrolla a 1.478 metros bajo tierra para avanzar en el estudio de los neutrinos y saber si a estas partículas se les debe que el mundo esté compuesto predominantemente de materia.

A esa profundidad se construirán en el estado de Dakota del Sur (Estados Unidos) dos módulos gigantes (criostatos) que contendrán detectores con 17.000 toneladas de argón líquido que será mantenido a unos 300 grados bajo cero, condiciones que pueden ayudar a desvelar cómo se formó el universo tras el Big Bang.

Cada criostato medirá casi 66 metros de lago, 19 metros de ancho y 18 metros de alto, lo que implica que, a modo de comparación, cada uno será más largo que un avión Boeing 747.

Con los especialistas del CERN están trabajando equipos de Fermilab, el laboratorio nacional de física de partículas de EU especializado en la física de alta energía y neutrinos, y del centro de investigación subterráneo SURF, que están montando las vigas de acero que formarán la estructura exterior de los enormes módulos detectores del experimento, explicó el CERN mediante un comunicado.

Según la descripción, los trabajos incluyen el transporte meticuloso de, una a una, miles de esas vigas desde la superficie hasta la zona de montaje bajo tierra.Una vez que el experimento esté operativo, desde Fermilab (Illinois, EU) se enviarán haces de neutrinos a lo largo de 1.300 kilómetros a través de la Tierra hasta los detectores de argón líquido de DUNE.

DUNE constituye una colaboración internacional de más de 1.500 investigadores y las 6.200 toneladas de acero que se utilizarán en la construcción de los módulos son una aportación del CERN, que lidera el diseño, la planificación de la construcción, la logística y la instalación de los criostatos, según explicó esta organización.

Se trata de la primera vez que el CERN realiza contribuciones tan significativas a un experimento que se lleva a cabo fuera de Europa.Está previsto que el espacio subterráneo de DUNE esté terminado en 2029, el sistema de detectores en 2030 y que el experimento se prolongue hasta finales de la década de 2040, “con el potencial de influir en la ciencia durante generaciones”.

En esta investigación trabajará un equipo internacional de 1.800 investigadores que podrán introducirse “en las leyes de la naturaleza con mayor profundidad que nunca, observando partículas procedentes del Sol y del espacio exterior, señaló el CERN.