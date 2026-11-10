Descubren una señal molecular que anticipa el cáncer de ovario varios años

Cáncer. El estudio ha descubierto que las mujeres con STIC y cáncer de ovario en fase temprana tienen niveles elevados de Tu-Stroma, una molécula de ARN asociada al microambiente tumoral.

El cáncer de ovario suele diagnosticarse cuando la enfermedad ya se ha extendido pero, ahora, un equipo de científicos ha descubierto una señal molecular en la sangre que detecta el carcinoma intraepitelial tubárico seroso, una etapa previa a la formación del cáncer de ovario seroso de alto grado.

Los detalles del estudio, realizado durante ocho años por un equipo internacional multiinstitucional, liderado por investigadores del Hoag Family Cancer Institute, de California (Estados Unidos), se han publicado este martes en la revista Nature Medicine.

El carcinoma intraepitelial tubárico seroso o STIC es un grupo de células anormales microscópicas que se forman en las trompas de Falopio y que no se ven en las pruebas de imagen y ni en los análisis de sangre utilizados para detectar cáncer, por eso, el cáncer de ovario suele descubrirse en etapas avanzadas.

El estudio ha descubierto que las mujeres con STIC y cáncer de ovario en fase temprana tienen niveles elevados de Tu-Stroma, una molécula de ARN asociada al microambiente tumoral, es decir, al proceso biológico que prepara el terreno al cáncer debilitando a las células sanas para hacer espacio para las células tumorales.

Los autores creen que encontrar una señal de alerta como esta puede revelar el desarrollo del cáncer años antes de que las pruebas convencionales lo detecten.

“El cáncer de ovario no comienza el día que descubrimos un tumor. A menudo comienza mucho antes, con cambios microscópicos en las trompas de Falopio que no podemos ver durante las revisiones rutinarias”, explica Rajan Gogna, director de Investigación Traslacional del Instituto Oncológico de Hoag.

“Durante décadas, nos hemos centrado en encontrar tumores pequeños. Luego nos planteamos una pregunta fundamentalmente diferente: ¿Qué pasaría si pudiéramos identificar las primeras señales de alerta moleculares antes incluso de que se desarrolle un cáncer invasivo?”.

Una prueba con notable precisión

El estudio, probado en una muestra de mujeres, detectó la condición precancerosa (STIC) en el 92,3 % de las mujeres que la tenían e identificó correctamente al 98,2 % de las mujeres sanas.

Y en simulaciones aplicadas a grupos de alto riesgo, el equipo descubrió que aproximadamente el 72 % de los resultados positivos serían precisos, mientras que un resultado negativo mostró una fiabilidad de casi el 100 %.

Tras este análisis, los investigadores analizaron muestras de sangre recogidas previamente de mujeres con diagnósticos confirmados y con predisposición genética, estableciendo un nuevo y prometedor enfoque para detectar el cáncer de ovario en sus etapas biológicas más tempranas.

A partir de ahora, los investigadores de Hoag planean realizar estudios clínicos prospectivos con mujeres con y sin un riesgo genético elevado de cáncer de ovario.

Para ello, recolectarán muestras de sangre y realizarán un seguimiento de las participantes a lo largo del tiempo para determinar con cuanta anticipación se puede detectar esta señal molecular, con qué fiabilidad identifica a las mujeres con el inicio de esta enfermedad y si, en última instancia, puede ayudar a orientar las decisiones clínicas.

El objetivo a largo plazo es traducir este descubrimiento en un análisis de sangre clínicamente validado que podría transformar la vigilancia y la prevención del cáncer de ovario.

Mujeres con antecedentes

El impacto potencial de esta investigación es especialmente significativo para las mujeres con un riesgo genético elevado, incluidas aquellas con mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2.

Actualmente muchas mujeres se someten a cirugías preventivas para extirpar sus trompas de Falopio y ovarios, a veces antes de completar poder tener hijos y a costa de una menopausia precoz.

Pero si los próximos estudios validan la prueba de sangre Tu-Stroma para uso clínico, esto podría proporcionar a las mujeres y a sus médicos, independientemente de si existe o no un riesgo conocido de cáncer de ovario, una herramienta importante para fundamentar las decisiones clínicas para la prevención del cáncer de ovario.

“Para las mujeres con alto riesgo, esto podría transformar nuestra manera de abordar la prevención”, subraya Esha Madan, investigadora principal y jefa del grupo en el Laboratorio de Microambiente Tumoral de Hoag.

“Actualmente, las decisiones sobre cirugía preventiva se basan principalmente en el riesgo hereditario, sin saber si existen lesiones precancerosas. Nuestro descubrimiento podría proporcionar la información biológica que falta”, concluye.