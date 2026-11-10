La Brecha de Género y su importancia en la Conmemoración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Dia. La UNESCO proclamó oficialmente el 10 de noviembre como Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, mediante la Resolución aprobada en su trigésima primera Conferencia General, en 2001. La primera conmemoración tuvo lugar el 10 de noviembre de 2002.

El mundo enfrenta una combinación de crisis ambientales, conflictos geopolíticos, desigualdad social, desinformación y transformaciones tecnológicas aceleradas. En ese contexto, la relación entre ciencia, paz y desarrollo adquiere una dimensión estratégica. La UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU, actualmente Consejo Internacional de Ciencias, ISC) organizaron la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, del 26 de junio al 1 de julio de 1999. De ahí surgieron dos documentos fundamentales:

La Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico: estableció la responsabilidad social de la ciencia y la necesidad de orientar el conocimiento hacia el bienestar humano. El Programa en pro de la Ciencia: Marco General de Acción. Propuso compromisos para fortalecer los sistemas científicos, promover la cooperación internacional y vincular la ciencia con las necesidades de la sociedad.

Dia. La UNESCO proclamó oficialmente el 10 de noviembre como Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, mediante la Resolución aprobada en su trigésima primera Conferencia General, en 2001. La primera conmemoración tuvo lugar el 10 de noviembre de 2002.

La propuesta de Budapest de 1999 implica tres dimensiones complementarias: ciencia para el conocimiento, ciencia para la paz y ciencia para el Desarrollo. La UNESCO proclamó oficialmente el 10 de noviembre como Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, mediante la Resolución aprobada en su trigésima primera Conferencia General, en 2001. La primera conmemoración tuvo lugar el 10 de noviembre de 2002.

Entre los retos que se enfrentan hoy en día, se encuentran la concentración de Inteligencia Artificial en grupos de poder, con consecuencias importantes como sesgos algorítmicos y discriminación, desinformación y manipulación, vulnerabilidad de los sistemas de información y dependencia tecnológica de países con menor capacidad científica.

También está la desigualdad científica entre países y regiones, la necesidad de ciencia abierta, libertad académica y confianza social y, particularmente, la brecha de género. Una sociedad que excluye o limita la participación de las mujeres en la ciencia está desaprovechando una parte sustancial de su capacidad intelectual, creativa y transformadora.

Entre los problemas asociados a este último punto están la pérdida de diversidad en la generación del conocimiento ya que algunos problemas que afectan particularmente a las mujeres reciben menor atención. Además, se pueden reproducir sesgos en el diseño de investigaciones y se limita la diversidad de perspectivas para resolver problemas complejos y se reduce la posibilidad de desarrollar soluciones que respondan a necesidades de distintos grupos sociales.

Otros aspectos están relacionados con la limitación en la capacidad de innovación ya que se reduce la diversidad de pensamiento, se reproducen desigualdades en las estructuras de poder científico (menores posibilidades de promoción, de financiamiento, de representación en órganos de toma de decisiones, de posiciones de liderazgos y de reconocimiento), se profundizan las desigualdades económicas y sociales (brechas salariales, reducción de posiciones directivas, desaprovechamiento de talento) y se debilita la construcción de sociedades pacíficas, no solo como ausencia de conflictos, sino como participaciones justas e igualitarias.

De esta forma, en México es necesario ver más allá de la conmemoración. Es indispensable reflexionar sobre el modelo de desarrollo científico y tecnológico que necesitamos y sobre el papel que debe desempeñar el Estado en su construcción y en la eliminación de desigualdades.

La ciencia no es solamente un instrumento para generar conocimiento y avances tecnológicos. También es una herramienta para construir sociedades más justas, pacíficas, sostenibles y democráticas.