La UDLAP realiza el encuentro “Creando Posibilidades: reflexiones que impulsan nuevas experiencias de aprendizaje”

UDLAP La jornada inició con la Gala de Reconocimientos Exemplary Course 2026, en la que la Vicerrectoría Académica y autoridades universitarias de la UDLAP. (UDLAP)

Con el propósito de generar espacios de reflexión, intercambio de experiencias y construcción colectiva de conocimiento, el Área de Desarrollo Docente de la Dirección de Recursos para el Aprendizaje de la UDLAP, llevó a cabo “Creando Posibilidades: reflexiones que impulsan nuevas experiencias de aprendizaje”, evento que reunió a profesores interesados en analizar los desafíos actuales de la educación superior y explorar nuevas formas de enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

La jornada inició con la Gala de Reconocimientos Exemplary Course 2026, en la que la Vicerrectoría Académica y autoridades universitarias de la UDLAP, reconocieron a profesores cuyos cursos obtuvieron el reconocimiento internacional otorgado por Blackboard.

Después, en el espacio “Storytelling for New Learning Experiences”, los participantes intercambiaron experiencias sobre nuevas formas de aprendizaje, resaltando la importancia de diseñar experiencias educativas centradas en el estudiante y apoyadas por herramientas tecnológicas que fortalezcan su proceso formativo.

Por su parte, la edutalk “De facilitadores a catalizadores del aprendizaje” invitó a reflexionar sobre el papel del profesor en un contexto marcado por el uso creciente de la inteligencia artificial. La conversación destacó la importancia de impulsar el pensamiento crítico, la autonomía y la capacidad de análisis de los estudiantes mediante experiencias de aprendizaje más retadoras y significativas.

Es importante mencionar que, como parte central de la jornada, se realizaron cuatro mesas de reflexión especializadas que abordaron temas relevantes para la educación superior contemporánea. Los participantes dialogaron sobre el impacto del currículum invisible y la formación integral de los estudiantes; la importancia del pensamiento creativo y las narrativas pedagógicas como herramientas para enriquecer la enseñanza; la relación entre neuroplasticidad, autorregulación y formación de la voluntad; y las oportunidades que ofrecen las microcredenciales, las rutas flexibles y el aprendizaje a lo largo de la vida para transformar los modelos educativos actuales.

Segundo FESTEM

Por otra parte, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), la UDLAP, a través de su Dirección de Incorporación y la Dirección General de Innovación Tecnológica, llevó a cabo la segunda edición de su FESTEM (Festival STEM), evento que recibió a más de 100 estudiantes de preparatoria de distintos estados del país, quienes, a través de 13 talleres y una exposición de proyectos de investigación de académicos y estudiantes, conocieron de primera mano la oferta académica de la UDLAP en estas áreas y pusieron a prueba su pensamiento crítico y creativo en torno a las disciplinas en cuestión.

Para el Dr. Rafael Carrera Espinoza, decano de la Escuela de Ingeniería de la UDLAP, el éxito del FESTEM está en que los jóvenes ven de manera práctica cómo se aplica la ciencia en proyectos desarrollados por los propios universitarios: “De una u otra manera, el profesor tiene un punto de vista, pero creo que el que los estudiantes tengan contacto directo con otros estudiantes que se están formando en estas áreas de la ciencia e ingeniería les da las herramientas que los motiva a estudiar alguna de estas licenciaturas”.

Beatriz Enríquez Valencia, jefa de área del Departamento de Desarrollo Vocacional y Proyectos Especiales a Colegios de la Universidad de las Américas Puebla, explicó que el festival busca que los jóvenes conozcan las oportunidades de estudiar una licenciatura relacionada con STEM: “A mí me parece fabuloso que, desde que están en los primeros años de la prepa, se acerquen a estos espacios, pregunten todo lo que tengan que preguntar”. Así, los aspirantes participaron en talleres como los de inteligencia artificial, robótica, computación cuántica, ciencia de datos y descontaminación del agua, y recorrieron la exposición de proyectos. Como novedad, esta edición sumó más talleres y la participación del Equipo Representativo STEM UDLAP, al que aplicaron jóvenes que asistieron a la primera edición.

Entre los integrantes de este equipo que participaron en los talleres estuvo Diana Karen Mora González, estudiante de primer semestre de la Licenciatura en Ciencia de Datos, quien compartió que “es muy bonito recordar cómo empezamos y cómo es que llegamos acá, justamente también desde esa parte nace la necesidad de fomentar de nuevo la ciencia y la tecnología en ellos”. Su compañera Yaretzi Abigail López Hernández, también de primer semestre y estudiante de la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular, aconsejó a los aspirantes que “aprovechen todas las oportunidades que tengan disponibles, que las busquen, no solamente que esperen a que lleguen”.