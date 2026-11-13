Nobel de la Paz 2026: la justicia internacional frente al poder político

Ciencia por México* Navi Pillay, como alta Comisionada de la ONU, durante su visita en territorio palestino-israelí en 2011. (Ciencia por México*)

El Premio Nobel de la Paz 2026 no distingue a una jefa de Estado, una negociadora que haya conseguido un acuerdo histórico ni una dirigente de masas. Reconoce a una jurista cuya trayectoria ha estado vinculada a los tribunales internacionales, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de responsabilidades por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

La decisión del Comité Noruego del Nobel de premiar a Navanethem “Navi” Pillay, expresada en la fórmula “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”, abre una discusión sobre el papel de la justicia en un mundo donde las instituciones multilaterales enfrentan presiones cada vez mayores.

Para Jesús Pérez Caballero, doctor en Seguridad Internacional e investigador de El Colegio de la Frontera Norte, y Erick Galán Castro, doctor en Ciencias Sociales y académico de la Universidad Veracruzana, el galardón debe leerse tanto a partir de los méritos jurídicos de Pillay como de su contexto geopolítico. El premio no se limita a reconocer una trayectoria: también proyecta valores, establece prioridades y puede convertirse en una declaración política.

ENTRE LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA.

A diferencia de las otras categorías Nobel, el de la Paz incorpora de manera visible una dimensión política y moral. El testamento de Alfred Nobel, firmado el 27 de noviembre de 1895, estableció que este reconocimiento debía favorecer la fraternidad entre las naciones, la reducción de los ejércitos y la promoción de iniciativas de paz. La primera distinción se entregó en 1901.

De acuerdo con el portal oficial del Premio Nobel, entre 1901 y 2025 se concedieron 106 premios de la Paz, y hubo 19 años en los que no se otorgó. El reconocimiento puede recaer en personas u organizaciones: entre sus destinatarios históricos figuran el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y activistas como Martin Luther King Jr. Para 2026, el Comité Noruego informó que recibió 287 candidaturas, de las cuales 79 correspondían a organizaciones. Los nombres de los nominados permanecen bajo reserva durante 50 años.

En el caso de Pillay, la trayectoria jurídica constituye una parte sustancial de los méritos reconocidos. Nacida en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio, fue una de las figuras pioneras de la abogacía en su provincia y llegó a ocupar puestos relevantes en la justicia internacional. Presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, fue jueza de la Corte Penal Internacional y se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Su participación en la justicia posterior al genocidio ruandés contribuyó al desarrollo de criterios para juzgar los crímenes internacionales. Entre los avances más importantes de aquellos procesos estuvo el reconocimiento de que la violencia sexual puede constituir un elemento del genocidio cuando se cumplen las condiciones jurídicas correspondientes, incluida la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido. Los tribunales internacionales también establecieron responsabilidades por incitar públicamente al exterminio.

Pérez Caballero considera que ese trabajo debe ocupar el centro de la valoración. “El Premio Nobel es una apuesta por esa vía penal que establezca determinadas líneas rojas morales: exigir responsabilidad penal individual, como la Corte Penal Internacional, o responsabilidad a los Estados, como la Corte Internacional de Justicia”, explica.

La diferencia es fundamental: la Corte Penal Internacional persigue la responsabilidad individual por determinados crímenes internacionales, mientras la Corte Internacional de Justicia resuelve controversias jurídicas entre Estados. Para el especialista, el premio reivindica un entramado jurídico construido durante décadas y cuestionado por gobiernos que privilegian sus intereses políticos sobre las reglas internacionales.

MENSAJE DEL COMITÉ.

La lectura jurídica convive con otra interpretación: la distinción de 2026 también representa un desmarque simbólico de Donald Trump, quien ha expresado reiteradamente su deseo de obtener el Nobel de la Paz. La decisión ocurre, además, después de una edición controvertida: en 2025, el premio fue concedido a la opositora venezolana María Corina Machado por su trabajo en favor de los derechos democráticos y una transición pacífica en Venezuela.

La polémica creció cuando Machado entregó su medalla a Trump como gesto de reconocimiento y para buscar su respaldo político. El acto no transfirió el título de laureada, que continúa correspondiéndole a ella, pero colocó al presidente estadounidense en el centro de una discusión sobre el significado y los límites del reconocimiento.

Para Erick Galán Castro, el cambio de perfil entre ambas ediciones podría interpretarse como un intento de recuperar la pluralidad y la legitimidad del Comité Nobel después de los cuestionamientos provocados por la cercanía política entre Machado y Trump.

“Lo que veo es un Comité Nobel tratando de generar mayor inclusión, un poco también pensando en toda la legitimidad que se puso a prueba durante todo un año”, sostiene. A su juicio, el reconocimiento a Pillay privilegia ahora a una figura con conocimientos especializados y una trayectoria institucional, frente a la dimensión más política y carismática de la premiación anterior.

Pérez Caballero coincide con esa lectura, aunque formula una crítica más directa: considera que el comité buscó corregir el efecto político del premio previo. La decisión, afirma, puede leerse como una respuesta “al continuo ofrecimiento de María Corina Machado del Nobel a Trump”. Para el investigador, otorgárselo a una jurista con una trayectoria propia en la defensa del derecho internacional es una manera de marcar distancia con el mandatario estadounidense.

Sin embargo, no existe una declaración del comité que presente formalmente la elección como una sanción o respuesta a Trump. La motivación oficial pone el acento en la paz y el derecho internacional; lo relevante es que, independientemente de la intención explícita, el premio se produce en un escenario de enfrentamiento entre Washington y las instituciones de justicia internacional.

Así, Trump vuelve a aparecer en la discusión aun sin recibir el galardón. La decisión adquiere un significado político precisamente porque reivindica una institucionalidad que su gobierno ha cuestionado.

ISRAEL-PALESTINA.

La dimensión más delicada del Nobel de 2026 es la relación con Israel y Palestina. Pillay presidió una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado e Israel, cuyo informe de 2025 concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. El Gobierno israelí rechazó esas conclusiones.

El señalamiento ha situado a la jurista en el centro de una controversia internacional que rebasa el ámbito legal. Para sus defensores, la investigación es parte de la exigencia de responsabilidad por graves violaciones de los derechos humanos; para sus detractores, sus conclusiones carecen de imparcialidad y emplean una categoría jurídica que consideran improcedente.

Pérez Caballero advierte que el término genocidio tiene una carga política extraordinaria, pero también un significado jurídico específico. A su juicio, la gravedad de las violaciones cometidas durante un conflicto no elimina la necesidad de probar los elementos que definen cada delito.

“Las figuras como los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra pueden aplicarse perfectamente al contexto”, señala, aunque cuestiona que la situación de Gaza deba calificarse necesariamente como genocidio. Su posición es una valoración jurídica personal: no equivale a una resolución judicial definitiva ni elimina la obligación de investigar posibles crímenes.

Es importante distinguir los procedimientos. La comisión de investigación de la ONU emitió conclusiones sobre los hechos y su calificación jurídica; la Corte Internacional de Justicia, por su parte, examina la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en virtud de la Convención contra el Genocidio. Las medidas provisionales dictadas por esa corte no constituyen por sí mismas una sentencia definitiva sobre el fondo del caso. Israel rechaza las acusaciones de genocidio.

Para Galán Castro, el reconocimiento a Pillay plantea una pregunta relevante: ¿qué ocurre cuando el análisis de un conflicto se desplaza de la confrontación política hacia los criterios jurídicos y las instituciones internacionales? “¿Qué pasaría si, en vez de tener una discusión tan polarizada, tratamos de pensar desde el derecho internacional?”, plantea.

El Nobel no resuelve las controversias sobre Gaza ni sustituye las investigaciones y los juicios. Su importancia reside, más bien, en colocar el derecho internacional en el centro de la discusión pública, incluso cuando sus conclusiones incomodan a gobiernos y sectores políticos.

¿QUIÉNES DEBERÍAN RECIBIR EL NOBEL DE LA PAZ?

La elección de Pillay invita, finalmente, a discutir qué perfiles merecen un reconocimiento concebido para impulsar la paz. Para Pérez Caballero, el premio podría aprovechar mejor su capacidad de proteger a quienes enfrentan amenazas reales por defender derechos, el medio ambiente, la libertad de expresión o cambios políticos.

“Creo que la fuerza que tiene el Premio Nobel requeriría que se diera a personas a las que ese premio fuera como un escudo”, afirma. Su propuesta apunta a personas perseguidas o en riesgo de muerte o encarcelamiento, para quienes la visibilidad internacional puede ofrecer respaldo moral y político. Desde esa perspectiva, el galardón no tendría que limitarse a reconocer trayectorias consagradas, sino también servir de protección a quienes todavía libran sus luchas.

Galán Castro propone ampliar la mirada hacia quienes contribuyen a pensar y definir la paz, además de quienes intervienen directamente en acuerdos o procesos de pacificación. Como referencia histórica, menciona al sociólogo noruego Johan Galtung, una figura central de los estudios para la paz, cuyo trabajo ayudó a desarrollar marcos conceptuales para comprender la violencia y las condiciones de una paz duradera.

“Pocas veces se ha premiado a aquellos que permiten un manejo reflexivo de la paz: cómo tratar de conceptualizar y dar un sentido a lo que implica la paz y los derechos humanos”, considera el académico.

Ambas propuestas convergen en una idea: la paz no es solamente la ausencia de guerra ni el resultado de una negociación entre dirigentes. También requiere instituciones capaces de impartir justicia, comunidades que resistan la violencia, personas que defiendan derechos a pesar de los riesgos y conocimiento que permita imaginar alternativas a los conflictos.

El Nobel de 2026 reconoce a una jurista que encarna una de esas vías, aunque su trayectoria y sus posiciones no estén exentas de cuestionamientos. Su legado plantea que el premio conserva su potencia cuando obliga a discutir los límites del poder, las responsabilidades frente a las víctimas y las condiciones para una convivencia menos violenta. El desafío para el Comité Nobel será conseguir que ese mensaje no se reduzca a un gesto geopolítico, sino que se traduzca en un respaldo efectivo a quienes trabajan por la justicia y la paz.

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