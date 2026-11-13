UAEH analiza retos de la IA en formación de diseñadores

UAEH Martha Rocío Cisneros Contreras, profesora investigadora de la UAEH.

A lo largo de su historia, el diseño gráfico ha evolucionado junto con las herramientas tecnológicas, desde los procedimientos manuales y las técnicas de impresión hasta los programas de edición digital y las plataformas de creación visual. Actualmente, la IA se suma a esta evolución al facilitar tareas de investigación, organización y exploración de ideas que pueden complementar el trabajo de profesionales.

Entre las aplicaciones que contempla se encuentra el apoyo en la búsqueda de bibliografía, la organización de información y la identificación de conceptos relacionados con el público objetivo, tareas que pueden optimizar los tiempos de trabajo y permitir que los diseñadores concentren sus esfuerzos en transformar los mensajes en propuestas visuales efectivas.

La inteligencia artificial (IA) transforma esos procesos creativos y abre nuevas posibilidades para el diseño gráfico, por lo que Martha Rocío Cisneros Contreras, profesora investigadora de la Escuela Superior de Actopan (ESAc) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), comenzó a desarrollar un proyecto para analizar su aplicación en la formación académica de las y los estudiantes.

La investigación, perteneciente a la línea de estudio de Comunicación Visual y Tecnología, busca conocer quiénes utilizan estas herramientas, en qué etapas de sus proyectos recurren a ellas y cómo pueden integrarlas de manera responsable, con el propósito de aprovechar sus beneficios sin sustituir las habilidades creativas y conceptuales propias de la disciplina.

Malas prácticas al usar la IA

La académica advirtió que existen procesos en los que el uso de esta tecnología puede comprometer la originalidad y la ética profesional, como la creación de logotipos que requieren una propuesta propia, la generación de imágenes que sustituyan fotografías que deberían realizarse directamente, o el uso de recursos protegidos por derechos de autor sin la debida autorización.

Uno de los principales desafíos del uso de la IA en el diseño gráfico es la posibilidad de delegar por completo la elaboración de proyectos a estas herramientas, sin desarrollar las habilidades necesarias para resolver problemas de comunicación visual. Esta práctica puede limitar el aprendizaje de competencias como la conceptualización, la abstracción de imágenes y la construcción de mensajes dirigidos a públicos específicos.

El uso indebido de la IA en el diseño gráfico ocurre cuando estas herramientas sustituyen las habilidades creativas del profesional o se emplean sin considerar aspectos éticos y legales. De acuerdo con la maestra Martha Cisneros, uno de los riesgos es recurrir a la misma para generar contenido que requieren originalidad sin desarrollar las competencias propias de la disciplina.

Asimismo, señaló que delegar por completo la creación de propuestas visuales puede limitar el desarrollo de habilidades como la conceptualización, la abstracción y la interpretación de mensajes, fundamentales para comunicar de manera efectiva. Además de que el alumno podría estar usando, total o parcialmente, imágenes que podrían estar protegidas por derechos de autor.

La académica también plantea la importancia de abordar desde los primeros semestres las implicaciones éticas y legales de estas tecnologías, para que los estudiantes aprendan cuándo es adecuado utilizarlas y cómo reconocer o citar la información obtenida mediante ellas.

Estrategias para incorporar IA al aula

La investigadora Garza partió de la necesidad de conocer cómo las y los estudiantes de Diseño Gráfico utilizan la tecnología inteligente durante sus procesos creativos. Para ello, contempló la aplicación de encuestas en los distintos semestres de la licenciatura, con el propósito de identificar quiénes recurren a estas herramientas, en qué etapas las emplean y cuáles son sus principales aplicaciones académicas.

La propuesta busca identificar las actividades en las que la IA puede funcionar como una herramienta de apoyo, por ejemplo, para localizar bibliografía, organizar información, elaborar resúmenes y explorar conceptos relacionados con un mercado objetivo. De esta manera, el alumnado podría optimizar sus tiempos de trabajo y concentrarse en transformar la información en mensajes visuales pertinentes, sin delegar por completo sus decisiones creativas.

Asimismo, se busca promover espacios de diálogo entre docentes y estudiantes para compartir experiencias sobre el uso de estas tecnologías en proyectos académicos, analizar sus ventajas y reconocer sus limitaciones en distintos contextos de trabajo, lo que permitiría construir criterios comunes para su aplicación y fomentar una cultura de aprendizaje en la que la experimentación tecnológica esté acompañada de la reflexión crítica y el compromiso profesional.

La intención es integrar progresivamente esta tecnología en la formación universitaria, de acuerdo con las necesidades de cada etapa académica, sin sustituir los ejercicios prácticos ni el desarrollo de las capacidades propias del diseñador.

Herramienta al servicio de la creatividad humana

La inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar los procesos de diseño gráfico, agilizar determinadas tareas y ampliar las posibilidades de exploración visual, no obstante, su incorporación requiere establecer criterios que permitan distinguir entre el uso de una herramienta como apoyo creativo y la sustitución de las competencias que los profesionales necesitan desarrollar para ejercer su disciplina.

En este sentido, la investigación por parte de la ESAc contribuye a plantear la importancia de orientar a las nuevas generaciones hacia un uso informado, ético y responsable de estas tecnologías. La formación académica puede desempeñar un papel fundamental al proporcionar conocimientos sobre sus alcances y limitaciones, así como sobre los derechos de autor, la originalidad y la evaluación crítica.

El desafío para el diseño gráfico no consiste en rechazar la IA, sino en aprender a incorporarla sin perder el criterio humano que da sentido a cada proyecto, por ello, resulta indispensable fortalecer la capacidad de analizar, cuestionar y corregir los resultados tecnológicos, de modo que la innovación complemente la creatividad y contribuya a una comunicación visual más consciente y responsable.