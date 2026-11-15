Flores impresas en 3D podrían ayudar a vigilar a los polinizadores en su hábitat natural

Polinizadores

Una flor no necesita tener raíces, producir néctar o crecer bajo el sol para atraer a algunos de sus visitantes, o al menos eso demostraron investigadores que diseñaron flores artificiales mediante impresión 3D, capaces de recibir visitas de abejas, moscas, mariposas y otros insectos en su hábitat natural.

El experimento, desarrollado por un equipo internacional liderado por el grupo de Ecología y Evolución de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), con participación de la Universidad de Jaén, la Universidad Internacional de La Rioja y otros centros de Suiza, Singapur, Alemania, Japón y China, busca encontrar una nueva manera de estudiar a los polinizadores sin depender exclusivamente de la observación humana o de métodos que requieren capturar ejemplares.

La propuesta consiste en utilizar flores artificiales como puntos de referencia para registrar la presencia y actividad de estos animales. En el futuro, podrían incorporar cámaras y sensores que documenten sus visitas, mientras que algoritmos de inteligencia artificial ayudarían a identificar las especies.

La investigación responde a la dificultad para conocer cómo cambian las poblaciones de polinizadores a lo largo del tiempo y en distintos ecosistemas. Aunque estos insectos cumplen funciones fundamentales para la reproducción de numerosas plantas, observarlos de manera continua no siempre es sencillo.

Las flores naturales cambian según la estación, el clima y la disponibilidad de recursos. Esto dificulta comparar las visitas de insectos entre diferentes lugares o periodos. Además, los sistemas de fotomonitorización pueden registrar movimientos provocados por el viento o no conseguir imágenes suficientemente claras para identificar a los visitantes.

Las flores impresas en 3D buscan resolver parte de estos problemas mediante diseños uniformes, que permiten controlar su forma, apariencia y posición para facilitar el registro de los insectos.

64 Flores artificiales puestas a prueba

Para comprobar si los modelos podían atraer visitantes en condiciones reales, los investigadores instalaron 64 flores impresas en 3D sobre plantas de malva, distribuidas en 16 puntos de un paisaje mediterráneo de Moraleda de Zafayona, en Granada, España, caracterizado por la presencia de olivares tradicionales y matorrales.

Los científicos probaron diferentes diseños: algunos reproducían únicamente la forma de una flor; otros incorporaban colores, patrones ultravioleta o pequeñas recompensas azucaradas para los insectos.

Sin embargo, los resultados mostraron que las distintas versiones funcionaron de manera similar. Esto sugiere que no es necesario incorporar numerosos estímulos visuales o recursos adicionales para atraer a una cantidad importante de visitantes florales.

Durante 16 días de observación, el equipo registró 45 especies de visitantes en las flores naturales, de las cuales 23 también se acercaron a los modelos artificiales.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que la diversidad de especies y la frecuencia de visitas en las flores reales y las impresas estuvieron estrechamente relacionadas. Es decir, los sitios donde se registraba mayor actividad en las flores naturales también tendían a presentar más visitas en los modelos artificiales.

No obstante, los investigadores encontraron que las abejas de menor tamaño mostraron mayor disposición a acercarse a las flores impresas que las especies más grandes. Esto podría estar relacionado con la manera en que cada insecto explora su entorno, reconoce los recursos disponibles y distingue entre flores naturales y artificiales.

¿Pueden ayudar a conservar a las abejas?

La importancia de esta tecnología está en las posibilidades que ofrece para estudiar a los polinizadores durante periodos más prolongados y en diferentes ambientes.

Las abejas, mariposas, moscas y otros animales que visitan las flores participan en la transferencia de polen entre plantas, un proceso necesario para la reproducción de numerosas especies vegetales. Su actividad también está relacionada con el funcionamiento de los ecosistemas y la producción de alimentos.

Por ello, conocer dónde se concentran, qué especies están presentes y cómo cambia su actividad puede aportar información valiosa para evaluar el estado de los ambientes naturales.

El siguiente paso de la investigación será comprobar si las flores artificiales permiten obtener estimaciones confiables sobre la abundancia y diversidad de polinizadores en otras regiones, con diferentes especies de plantas y durante periodos más extensos.

También se busca integrar estos modelos con cámaras e inteligencia artificial para desarrollar sistemas automáticos de observación. Por ahora los resultados muestran que incluso una réplica artificial puede convertirse en una ventana para observar la biodiversidad y comprender mejor cómo se relacionan los insectos con su entorno.