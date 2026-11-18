La sonda Voyager 1. - Fotografía cedida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que muestra una representación artística de la sonda Voyager 1 viajando a través del espacio interestelar en el cual entró en 2012. (NASA/JPL-Caltech/EFE)

La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, cumplió este miércoles el hito de alcanzar una distancia de un día luz de la Tierra, equivalente a lo que recorre una señal luminosa en 24 horas, y convertirse en el primer objeto fabricado por el ser humano en llegar tan lejos.

Sin embargo, la confirmación de que ha logrado esa distancia solo llegará el jueves, debido precisamente a que una señal enviada desde la nave tardará 24 horas en llegar a la Tierra, explicó una portavoz de la NASA, quien precisó que tampoco habrá fotografías ni videos de la sonda.

La NASA dijo que que a las 5:16 de la mañana hora del este estadunidense (10:16 GMT), la sonda espacial Voyager 1 alcanzó los 25 mil 902 millones de kilómetros (16 mil 094 millones de millas) de la Tierra, es decir, la distancia que recorre la luz en 24 horas.

La portavoz explicó que la sonda, lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral (Florida), “ha sobrevivido casi cinco décadas y recorrido un día luz de distancia gracias a un diseño robusto y una cuidadosa gestión energética”.

Sus generadores termoeléctricos “convierten el calor del plutonio en electricidad”, y una rara alineación planetaria en los años setenta le permitió aprovechar la gravedad de Júpiter y Saturno para impulsarse hacia el espacio interestelar, agregó.Además, como su energía disminuye unos 4 vatios al año, los ingenieros de la NASA han ido apagando calefactores e instrumentos no esenciales para mantenerla operativa, dijo.

Recientemente, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, con sede en el sur de California y encargado de gestionar la misión, realizó en ambas sondas un procedimiento denominado “Big Bang”, que consistió en sustituir tres dispositivos eléctricos por otros de menor consumo para ahorrar energía y mantener una temperatura adecuada en las naves.Esta intervención permitirá prolongar el funcionamiento de sus instrumentos científicos y maximizar la recopilación de datos durante el mayor tiempo posible.La portavoz, indicó que de confirmarse el hito, será el objeto construido por el hombre que “que más lejos ha llegado”.

Como referencia, la NASA señala que la luz tarda 1,3 segundos en viajar de la Tierra a la Luna, unos ocho minutos en llegar a Marte y cuatro horas a Neptuno.En el caso de Voyager 1, comunicarse este miércoles supondrá una espera de 48 horas: una señal tardará 24 horas en llegar a la nave y otras 24 horas en regresar con su respuesta a la Tierra.

El Voyager 1 y su gemela, Voyager 2, son las únicas naves espaciales que han operado fuera de la heliosfera, la burbuja protectora de partículas y campos magnéticos generada por el Sol, y que han estudiado directamente el espacio interestelar.

La nave, cuya misión inicial fue explorar los planetas exteriores del sistema solar, especialmente Júpiter y Saturno, continuará viajando por el espacio interestelar.Ambas fueron lanzadas en 1977 con el objetivo de aprovechar una alineación poco frecuente de los planetas exteriores para estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.Aunque ambas fueron diseñadas para una misión inicial de cinco años, su funcionamiento se prolongó mucho más allá de lo previsto y permitió ampliar considerablemente el conocimiento científico del sistema solar.L

a Voyager 1 tiene una masa de unos 722 kilogramos y está equipada con instrumentos científicos para medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos.Su recorrido comenzó con el sobrevuelo de Júpiter en marzo de 1979, donde identificó un sistema de anillos y dos lunas que no se conocían, y continuó con Saturno en noviembre de 1980, donde descubrió cinco nuevas lunas y un anillo.Tras completar esos encuentros, tomó rumbo hacia los límites exteriores de la influencia del Sol.

En 2012, Voyager 1 se convirtió en la primera nave espacial en abandonar la heliosfera, la enorme burbuja formada por el viento solar y los campos magnéticos del Sol, y entrar en el espacio interestelar, la región situada más allá de esa frontera.Desde entonces, continúa recopilando información sobre un entorno espacial que hasta ahora solo han explorado directamente las dos sondas Voyager.