Inecol La luz que generan algunas especies de hongos del grupo llamado basidiomicetos ha despertado la curiosidad de los investigadores.

La bioluminiscencia es uno de los procesos más fascinantes que producen diversos organismos vivos como las luciérnagas, copépodos, bacterias marinas y hongos. Estos organismos poseen la capacidad de producir luz de manera natural mediante una reacción química del compuesto llamado luciferina con una enzima llamada luciferasa.

La luz que generan algunas especies de hongos del grupo llamado basidiomicetos ha despertado la curiosidad de los investigadores. Estos hongos que emiten luz se distribuyen por todo el mundo, habitando en materia orgánica leñosa de bosques tropicales y bosques de niebla. Hasta el momento se han reportado alrededor de 132 especies de basidiomicetos bioluminiscentes.

Los hongos bioluminiscentes más conocidos son los hongos llamados micenoides, como los hongos linterna de jack-o’ (Omphalotus olearius, O. illudens, O. olivascens) de los cuales algunos se han reportado como tóxicos para los humanos, los hongos fantasmas (O. nidiformis) y hongos nocturnos (O. japonicus). Otro grupo importante son las Armillarias, conocidos como setas de miel que son parásitos o patógenos de la pudrición blanca de la raíz de una gran variedad de árboles. En algunas especies de Armillaria, se ha reportado la bioluminiscencia en unas partes del hongo llamadas rizomorfos que es un fenómeno conocido como foxfire.

Estudios recientes han encontrado cuales son los caminos bioquímicos y genéticos de la bioluminiscencia de hongos y sugieren que el fenómeno se originó al principio de la evolución del grupo de los Agaricales. Es interesante mencionar que se ha identificado la luceferina de hongos (3-hidroxihispidina) y su precursor (hispidina) en los hongos bioluminiscentes Armillaria borealis, Mycena citricolor, Neonothopanus nambi y Panellus stipticus. Además, en los genomas de algunos hongos bioluminiscentes se han reportado los principales genes responsables de la bioluminiscencia como la hispidina-3-hidroxilasa (h3h), luciferasa (luz) e hidrolasa de cafeilpiruvato (cph).

Desde el punto de vista bioquímico y ecológico la bioluminiscencia de hongos se ha asociado con la protección contra el estrés y como estrategia ecológica para atraer insectos dispersores de esporas como avispas, chinches, escarabajos, hormigas y moscas.

Las regiones con mayor diversidad de hongos bioluminiscentes son Japón, Sudamérica, Norteamérica, Malasia, Asia meridional, el Sudeste Asiático, Europa, Centroamérica y China, entre otros. En México se han reportado pocas especies de hongos bioluminiscentes, lo que probablemente se deba a la limitada investigación sobre estos hongos. Por ello, aún se requieren estudios sobre la riqueza de hongos bioluminiscentes en el país, así como sobre su función ecológica y su potencial biotecnológico.

Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca posdoctoral a XM y al Proyecto FORDECYT-PRONACES 263959.

Si quieres conocer más, consulta la siguiente información:

Lu, W., Priyashantha, A. K. H., Galappaththi, M. C. A., Tibpromma, S., Dai, D.-Q., Patabendige, N. M., Premarathne, B. M., Kulasuriya, D. M., Ediriweera, A. N., Nimalrathna, T. S., Suwannarach, N., Lumyong, S., Tang, A., Shao, S.-C., & Karunarathna, S. C. (2024). Fungal Bioluminescence: Past, Present, and Future. Diversity, 16(9), 539. https://doi.org/10.3390/d16090539

Ke, H. M., & Tsai, I. J. (2022). Understanding and using fungal bioluminescence–Recent progress and future perspectives. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 33, 100570. 10.1016/j.cogsc.2021.100570

Perry, B. A., Desjardin, D. E., & Stevani, C. V. (2025). Diversity, Distribution, and Evolution of Bioluminescent Fungi. Journal of Fungi, 11(1), 19. https://doi.org/10.3390/jof11010019

Red Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología, A.C.