Objetivo central de lectura en la infancia no debe ser convertirlos en buenísimos estudiantes, sino darles un espacio para la imaginación y el disfrute personal —

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco La tradición universitaria de la UJAT reconoce a figuras nacionales cuyas aportaciones fomentan el desarrollo y mejora del país. (UJAT)

Por una trayectoria literaria consolidada a nivel nacional, la reconocida escritora mexicana Silvia Molina recibe este jueves el Premio Juchimán de Plata 2026, que otorga la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en el Teatro Universitario, en la Zona de la Cultura de Villahermosa.

Ganadora también del Premio Xavier Villaurrutia por su novela La mañana debe seguir gris, su obra fue traducida a idiomas como inglés, francés, alemán e italiano.

Su producción narrativa ocupa un lugar relevante en la literatura contemporánea mexicana y amplia la visibilidad de las escritoras del sureste del país.

En el contexto del 68 aniversario de la UJAT, la autora reflexionó con Crónica sobre su trayectoria y el significado de recibir el galardón; reveló que la búsqueda por recuperar a su padre le llevó a desarrollar una profunda conexión personal e histórica con el sureste mexicano.

Durante la entrevista, compartió cómo superó los obstáculos de la dislexia infantil gracias al estímulo de la tradición oral familiar y a la paciencia de una de sus maestras, pues en aquel entonces esta discapacidad solía ser interpretada incorrectamente como rebeldía o apatía del alumno.

También analizó los desafíos actuales en la formación lectora de los niños y resaltó la importancia fundamental de inculcar el gusto por los libros desde el hogar.

Examinó su proceso creativo al escribir novela y obras infantiles, reconoció las dificultades de mantener la disciplina literaria frente a las distracciones de la vida moderna.

El Retroceso en Formación Lectora

Al reflexionar sobre el panorama educativo nacional en Educación Básica y Media Superior, Silvia Molina advirtió que México experimenta un estancamiento en la creación de hábitos de lectura.

Dijo que la escuela tradicional falla en entrenar a las nuevas generaciones para disfrutar de los libros porque reduce el acto lector a una obligación académica o laboral.

Lamentó la pérdida de selecciones bibliográficas institucionales guiadas por especialistas.

Para revertir esta inercia, la escritora planteó que el esfuerzo primordial debe originarse en el hogar mediante la lectura nocturna compartida en Familia, y la oralidad performativa.

Recordó cómo su tía Francisca le narraba e interpretaba historias en la infancia, lograba convertr un simple trayecto cotidiano en una vivencia escénica inolvidable que despertó su imaginación autónoma y su sensibilidad literaria.

Primero el Hogar, luego la Escuela

Para evitar que la lectura se perciba como una carga o tarea y se convierta en un refugio vital, la Maestra Silvia Molina propuso acciones específicas.

Planteó iniciar en el hogar antes que en la escuela; la formación lectora comienza en la familia, con la creación de hábitos previos al ingreso escolar.

También sugirió la lectura nocturna cotidiana y el vínculo afectivo desde esta; “dedicar 5, 10 ó 15 minutos todas las noches a leerles a los niños, ya sea por parte de los padres, abuelos, tíos o hermanos, esto construye una liga emocional duradera y ayuda al niño a concentrarse en el acto de leer”.

Una tercera acción propuesta es utilizar la oralidad y actuar o dramatizar los cuentos para contagiar emoción, entusiasmo e inmersión en la historia; recordó cómo su Tía Francisca la enamoró de las letras contándole y actuándole historias en la infancia.

“Mi Tía me llevaba a comprar el pan y en el camino me contaba los cuentos, había uno llamado Cucurutá, y lo actuaba, empezaba a gritar: -Cucurutá, ¿dónde estás, Cucurutá? La gente se paraba porque pensaba que había perdido un niño o algo, pero ella me estaba contando el cuento. Yo me sentía realmente en el escenario que me describía mi Tía, era una cosa muy emocionante”, evocó con emoción.

Resalto que el objetivo central de la lectura en la infancia no debe ser “convertirlos en buenísimos estudiantes o escritores, sino brindarles un espacio para la imaginación y el disfrute personal, permitiéndoles experimentar vivencias que estimulen su sensibilidad y pensamiento autónomo”.

Enseguida señaló la importancia de ofrecer literatura infantil y juvenil específica para cada etapa de desarrollo; para los niños más pequeños, iniciar con libros de imágenes para vincular la literatura con las artes plásticas.

Luego sugirió recuperar espacios como El Rincón de la Lectura, que promueve reinstaurar pequeñas bibliotecas o rincones en las aulas donde los niños puedan tomar libremente un libro al terminar sus actividades escolares.

Pidió retomar la selección bibliográfica por grado escolar guiada por especialistas.

El Significado para su Trayectoria

Para la Maestra Silvia Molina, recibir el Premio Juchimán de Plata 2026 otorgado por la UJAT representa un hito entrañable en su vida y carrera.

Dijo que este galardón “es un reconocimiento muy especial y significativo que sirve como un aliento para darse cuenta de que el trabajo de tantos años no ha sido en vano”.

Resaltó su entrega a la lectura y la escritura “con mucha sinceridad y en profunda soledad”, incluso confió al reportero ser una persona solitaria y hogareña.

Enseguida expresó un profundo honor y respeto al sumarse a una lista de intelectuales, científicos e historiadores de gran renombre reconocidos por la UJAT desde 1978.

Reconexión Afectiva y Literaria con el Sureste

Expresó con emoción en su voz que “recibir este galardón en Tabasco me produce una alegría muy especial, pues me acerca de nuevo a la península y a la abundancia del trópico”.

Recordó que el sureste forma parte viva de su biografía porque su Padre era originario de Campeche; su curiosidad por la región surgió desde pequeña al querer descubrir de dónde venía su Papá, qué había hecho y cómo era el lugar en el que había crecido.

Adentrarse en la historia y geografía estatal fue para ella una manera explícita de “recuperar a mi padre” y comprender sus propias raíces familiares.

En su hogar escuchaba constantemente las conversaciones familiares sobre la abundancia tropical de Campeche; el impacto de esas historias y los obsequios que recibían en casa, como enormes mangos, aguacates mantequilla gigante, langostas y cangrejos, despertaron en ella un vivo deseo por conocer ese entorno.

Así se adentró en la historia e identidad de la región para poder así comprender sus propias raíces.

Guiada por ese lazo paterno, comenzó a investigar de forma autónoma la historia campechana, sus personajes ilustres y procesos históricos fundamentales de la península, como la Guerra de Castas o la separación territorial entre Campeche y Yucatán.

También recordó con cariño a otra de sus tías en la entidad, quien le enseñó a amar esa tierra diciéndole “tú perteneces, esto es tuyo; por ello, este premio en el sureste celebra esa huella afectiva y la alegría de saber que llevo en mi interior un pedazo del trópico mexicano”.

Panorama de Creadoras Literarias

Finalmente, analizó el panorama de las creadoras contemporáneas en el ámbito hispanoamericano.

Opinó que las nuevas generaciones de escritoras renuevan profundamente los temas literarios, abordan aristas complejas y desmitificadas de la experiencia humana, como la maternidad real, frente a los viejos cánones de la crítica editorial.

Además de la Maestra Molina, otros galardonados de esta edición son el poeta Álvaro Solís; el empresario editorial, Luis Hedo Góme; y el exbeisbolista profesional, Cecilio Ruiz Ferrer.

La distinción forma parte de una tradición universitaria que reconoce a figuras cuyas aportaciones han contribuido al fortalecimiento de la cultura, las artes, el conocimiento y el desarrollo social, dentro y fuera de Tabasco.

El Premio Juchimán de Plata es entregado desde 1978 por el Comité Directivo Permanente de la asociación civil.

La presea consiste en una réplica en plata del monolito olmeca Juchimán, emblema que representa la identidad y el orgullo de Tabasco.

Silvia Molina, Premio Juchimán de Plata; del triunfo sobre la dislexia al rescate de lectura en México