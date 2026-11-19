Sistema. El sistema contiene dos enanas blancas, restos extremadamente densos de estrellas similares al Sol que han agotado su combustible, y una enana roja, una estrella mucho menos brillante que el Sol. Imagen referencial.

Un equipo internacional de científicos liderado por el Instituto Trottier para la Investigación de Exoplanetas (IREx) de la Universidad de Montreal (Canadá) ha descubierto un extraordinario sistema estelar a tan solo 28 años luz de la Tierra que desafía nuestra comprensión de cómo viven, mueren e interactúan las estrellas a medida que evolucionan.

Este inusual sistema estelar triple, bautizado como Welop*’ai, se detalla un estudio publicado en la revista ‘Astronomy & Astrophysics’.

El sistema contiene dos enanas blancas, restos extremadamente densos de estrellas similares al Sol que han agotado su combustible, y una enana roja, una estrella mucho menos brillante que el Sol. Los científicos se toparon con esta extraordinaria configuración, diferente a cualquier otra conocida en las cercanías del Sol, mientras buscaban planetas alrededor de la enana roja.

“En realidad estábamos buscando planetas”, explica Étienne Artigau, investigador del IREx y autor principal del estudio. “En cambio, encontramos algo mucho más sorprendente”. El descubrimiento comenzó con el instrumento SPectropolarimètre InfraROUge (SPIRou) del Telescopio Canadá-Francia-Hawái en Maunakea, Hawái. SPIRou está diseñado para detectar exoplanetas midiendo los pequeños cambios en la velocidad de una estrella causados **por planetas en órbita.

Pero una enana roja cercana se comportó de manera diferente: los científicos detectaron variaciones de velocidad de casi 16 kilómetros por segundo, más de mil veces mayores de lo esperado. Tras varios años de observaciones de seguimiento, el equipo determinó que la compañera invisible tenía una masa superior a la mitad de la del Sol.

“La inusual combinación de gran masa y brillo muy bajo dejaba solo una explicación plausible: se trataba del remanente de una estrella muerta”, explica Charles-Antoine Parent, estudiante de pregrado de la Universidad Laval (Canadá) y coautor del estudio. “La explicación más probable era una enana blanca, aunque no se podía descartar una estrella de neutrones o incluso un agujero negro.”

El equipo recurrió al telescopio Gemini North, también ubicado en Maunakea. Utilizando imágenes de alta resolución de su instrumento ‘Alopeke’, detectaron directamente una compañera tenue: una enana blanca. Ya se sabía que una segunda enana blanca, mucho más distante, formaba parte del sistema.

Por lo tanto, una enana roja y una enana blanca orbitan cerca una de la otra, mientras que la segunda enana blanca orbita alrededor de ambas. No se conoce ningún sistema comparable en un radio de 100 años luz de la Tierra.

Las enanas blancas representan la etapa final en la vida de la mayoría de las estrellas, incluido el Sol, pero las mediciones precisas de sus masas siguen siendo poco frecuentes. El equipo midió la masa de la enana blanca recién identificada con una incertidumbre inferior al uno por ciento, lo que proporciona una valiosa prueba para los modelos de evolución estelar y la física de la materia a densidades extremas.

Antes de convertirse en una enana blanca, su compañera era una estrella con una masa aproximadamente un 40% mayor que la del Sol. Al convertirse en una gigante, se expandió hasta alcanzar varios cientos de veces su tamaño original, y la enana roja debió orbitar lo suficientemente cerca como para que una interacción dramática fuera prácticamente inevitable.

En muchos sistemas similares, la estrella en expansión puede engullir a su compañera o incluso provocar la fusión de ambas. Contra todo pronóstico, la enana roja de Welop*’ai parece haber sobrevivido y permanece en una órbita sorprendentemente amplia y estable.

“Este sistema no debería existir”, reflexiona Patrick Dufour, profesor de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), especialista en enanas blancas y coautor del estudio. “No tenemos una explicación clara de cómo llegó hasta aquí. Esa es la pregunta que guía nuestras próximas observaciones”.

Entre los próximos objetivos del equipo se encuentra comprender mejor las interacciones gravitacionales entre las tres estrellas y determinar si esas interacciones podrían ayudar a explicar la inusual historia evolutiva del sistema. “Descubrimientos como este nos recuerdan que nuestro entorno cósmico aún guarda sorpresas extraordinarias”, recalca Étienne Artigau. “Incluso cuando buscamos planetas, nuestro Universo a menudo nos tiene reservada algo completamente inesperado.”

El nombre Welop’ai surgió a través de A Hua He Inoa (“Invocar un Nombre”), un programa del Centro de Astronomía ‘Imiloa de Hawái. Welop’ai combina welo (un rasgo heredado o familiar) y p’ai (una órbita o trayectoria circular), evocando un “camino de rasgos familiares”.