Inecol. Figura 2. Detalles de las hojas, inflorescencia y fruto maduro del árbol Esenbeckia vazquezii, una de las 164 especies Críticamente Amenazadas de México Natural. (Fotografía: Esteban Manuel Martínez Salas)

Los árboles, de acuerdo con la definición del Grupo Global de Especialistas en Árboles (GTSG)[1] de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se caracterizan por tener un tallo leñoso central y crecer a una altura de al menos 2 metros, aunque algunos desarrollan múltiples tallos. Los hay en múltiples formas, colores, tallas y son el componente principal de la mayoría de los ecosistemas terrestres[2].

Su importancia es indudable, pues representan un bien cultural, social, económico y especialmente ecológico, ya que mantienen múltiples interacciones con diversas especies, al proporcionarles alimento y refugio, incluyendo al humano[3]. Las especies de árboles, en conjunto, son reguladoras del clima en nuestro planeta e influyen en sus ciclos biogeoquímicos, al actuar como puentes biológicos entre la atmósfera, la hidrosfera y la litósfera[4].

Inecol. Figura 1. Ejemplar adulto del árbol Esenbeckia vazquezii, una de las 164 especies Críticamente Amenazadas de México Natural. Únicamente crece en una zona de Morelos, México. Hoy solo siete individuos permanecen de pie, en el último fragmento de selva seca al cual llama su hogar, este se encuentra rodeado de asentamientos y minas de material para construcción. (Fotografía: Esteban Manuel Martínez Salas)

Actualmente, en el Instituto de Ecología A. C., desarrollamos un proyecto enfocado en comprender los patrones espaciales de distribución, riqueza y endemismo de los árboles de México Natural (la región que abarca desde el sur de los Estados Unidos de América hasta el norte de Costa Rica), es decir ¿dónde viven esas especies?, ¿cuántas especies hay? y ¿cuáles especies son únicas de un sitio? Así mismo, buscamos entender cómo se distribuyen y cuál es la magnitud de sus principales amenazas.

¿Por qué analizar patrones? De este modo podemos comprender cómo se organizan las especies en la geografía, cuáles factores ambientales influyen en la presencia y ausencia de las poblaciones y podemos estudiar la evolución de las especies en el tiempo y el espacio. Además, nos permite planificar estrategias de conservación, al identificar zonas con mucha diversidad de especies que presentan un riesgo elevado de extinción, así como predecir cómo reaccionarán las especies a las alteraciones de sus hábitats y al cambio climático global. Todo esto es importante ya que hemos encontrado que al menos un tercio (1198) de las especies de árboles de México Natural se encuentran en riesgo de extinción, de acuerdo con los criterios establecidos en las categorías de conservación de la Lista Roja de las especies de la UICN[5].

En México Natural existen cerca de 4058 especies de árboles y las principales amenazas que enfrentan son el cambio de uso de suelo para agricultura, ganadería y desarrollos urbanos, aunque también la minería, los incendios y los efectos del cambio climático, como la proliferación de plagas, sequías prolongadas o fuera de temporada y los huracanes, comprometen la existencia de las poblaciones de las especies de árboles, sobre todo de las que les quedan muy pocos individuos.

Dada la vulnerabilidad de los árboles, la segunda parte de nuestro proyecto consiste en analizar los vacíos de conservación para las 164 especies Críticamente Amenazadas (CR) de la región, las especies más vulnerables a la extinción. Esto consiste en determinar qué tan bien o mal representadas se encuentran las especies en los distintos marcos/estrategias de conservación, tanto nacionalmente, como lo son las Áreas Naturales Protegidas (ANP)[6] y las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC)[7] e internacionalmente como las Áreas Clave para la Biodiversidad[8] (KBA por sus siglas en inglés) y los sitios Ramsar[9]. En México existen 232 ANP federales, 641 AVDC, 288 KBA y 144 sitios Ramsar. Un ejemplo de KBA es la sierra de Coalcomán-Pómaro, al sur de Michoacán, la cual es una zona de extraordinaria diversidad de especies. Y un ejemplo de sitio Ramsar es el bien conocido humedal de Xochimilco, en la Ciudad de México, hogar del ahuehuete (Taxodium mucronatum), un árbol nativo de México Natural asociado a cuerpos de agua.

Nuestros análisis preliminares sugieren que muchas especies de árboles amenazados se distribuyen fuera de estas áreas que favorecen su conservación. Aún se requiere colaboración, investigación y sobre todo esfuerzos concretos para proteger a estas especies tan vulnerables a la extinción. La información que aquí presentamos tendrá utilidad para tomadores de decisiones para proponer nuevas áreas de conservación o incluso expandir la existentes, mientras que para la comunidad científica proveerá información que permita dirigir esfuerzos de investigación y diseñar estrategias eficientes de conservación. Con este tipo de trabajos se pueden identificar las especies que requieren mayor investigación y medidas de propagación, así como saber con cuáles reforestar de acuerdo con los requerimientos y contexto específico de cada especie de árbol y región. Finalmente, es urgente la inclusión de estas especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010[10], pues esto reforzaría su protección a escala local, al darles protección legal, ya que muchas especies Críticamente Amenazadas, en Peligro (EN) y vulnerables (VU) no están incluidas en esta normativa.

La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa una postura institucional

Referencias

[1] https://www.bgci.org/global-tree-specialist-group/

[2] BGCI. State of the World’s Trees (2021) Botanic Garden Conservation International, Richmond, Reino Unido.

[3] Newton (2021), A.C. Ecosystem Collapse and Recovery, 1era ed. Cambridge University Press.

[4] http://www.huellasparaunfuturo.org/wp-content/uploads/2020/04/20200427_LIBRO_NIN%CC%83OS.pdf

[5] https://www.iucnredlist.org/

[6] https://descubreanp.conanp.gob.mx/es/conanp/home

[7] https://www.gob.mx/conanp/articulos/areas-destinadas-voluntariamente-a-la-conservacion-participacion-social-por-el-ambiente-193042

[8] https://www.keybiodiversityareas.org/es

[9] https://www.ramsar.org/es/nuestro-trabajo/humedales-de-importancia-internacional/la-lista-de-ramsar

[10] https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6580/1/mx.wap/especies_en_categoria_de_riesgo.html

Insituto de Ecología, A. C., Centro Regional del Bajío, Red de Diversidad Biológica del Occidente Mexicano, Pátzcuaro, Michoacán.

* jose.paz@posgrado.ecologia.edu.mx