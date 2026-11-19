Inecol Camponotus planatus Roger, 1963, una de las especies de hormigas más comunes en las zonas urbanas del sur de México. (Fotografía tomada en Chetumal, QuintanaRoo, por Luis F. Valdez-Ojeda.)

Alguna vez has dejado comida sobre la mesa de la cocina mientras atendías algún pendiente y, al regresar, la has encontrado completamente cubierta de hormigas? Algunas apenas están llegando, otras se encargan de fragmentar el alimento y unas más, con el equipaje lleno, están listas para regresar a su colonia. Curiosamente, esta puede no encontrarse en el exterior de tu domicilio, por ejemplo, en el jardín, sino entre los orificios del concreto de las paredes, dentro de algún mueble de madera o incluso debajo de un objeto que lleva tiempo sin moverse. Este patrón no ocurre únicamente en las casas, sino que se repite constantemente en las zonas urbanas. Podemos encontrar hormigueros en lugares impensables, como las grietas del pavimento o las banquetas. Estas situaciones cotidianas nos permiten reconocer la versatilidad de estos organismos y plantearnos una pregunta interesante: ¿qué permite que las hormigas estén en todas partes, incluso en ambientes tan perturbados como las ciudades?

Recientemente, Penick y Edenborough (2026) abordaron esta pregunta al describir por primera vez lo que se conoce como el síndrome de hormigas urbanas. Antes de profundizar en el tema, debemos definir qué es un síndrome en la ecología de comunidades. Se trata de un conjunto de rasgos que aparecen repetidamente en especies que coexisten, usualmente bajo la presión selectiva de algún factor determinante, como el filtrado ambiental. En este caso, el síndrome de hormigas urbanas consiste en la combinación de rasgos que permite a ciertas especies mantener poblaciones viables en entornos construidos inmersos en la matriz urbana, comúnmente conocida como área gris.

La matriz urbana impone un conjunto de presiones ambientales y ecológicas nuevas, ante las cuales solo algunas de las aproximadamente 14,500 especies de hormigas descritas pueden prosperar. En pocas palabras, estos autores definen que las hormigas que presentan este síndrome comparten una combinación de tres grupos de estrategias: 1) Historia natural: formación de supercolonias, polidomía y establecimiento de nuevas colonias por división; 2) Biología térmica: alta tolerancia al calor y desarrollo óptimo de larvas y pupas; y 3) Ecología nutricional: mutualismo con otros insectos y dependencia de alimentos y desechos alimenticios humanos (Penick y Edenborough 2026). En conjunto o por separado, estos rasgos contribuyen al éxito de ciertas hormigas en las ciudades.

Entre estos tres grupos de estrategias, la biología térmica es particularmente relevante. Una de las presiones ambientales que generan las ciudades es el efecto de isla de calor, definido como el aumento de la temperatura del aire urbano en comparación con la de sus alrededores. Este fenómeno se debe a la retención del calor solar por las construcciones y el suelo (Parker 2010). Pero ¿qué relevancia tiene para las hormigas?

Al igual que la mayoría de los insectos, las hormigas son ectotermas, lo que significa que la temperatura ambiental influye considerablemente en diversos procesos fisiológicos, como la reproducción, el crecimiento y el movimiento. Como en cualquier especie, sus respuestas fisiológicas presentan temperaturas óptimas dentro de determinados rangos de tolerancia. Según la duración de la exposición, las temperaturas ambientales que quedan fuera de estos rangos pueden comprometer su estado fisiológico.

Las hormigas cuentan con mecanismos fisiológicos y conductuales que les permiten hacer frente a las variaciones de temperatura ambiental, especialmente en condiciones extremas como las que se presentan en las ciudades. En términos fisiológicos, los límites críticos de tolerancia al calor varían considerablemente entre especies y dependen, en parte, de la expresión de proteínas de choque térmico. Estas actúan como chaperonas moleculares que ayudan a mantener la estabilidad de otras proteínas esenciales.

En los ensambles de hormigas diurnas se ha demostrado que las poblaciones de especies urbanas presentan mayor tolerancia al calor que sus contrapartes rurales. Estas diferencias suelen atribuirse a la plasticidad fisiológica. Sin embargo, resulta interesante que el aislamiento reproductivo generado por las ciudades también pueda favorecer cambios evolutivos en la tolerancia al calor a lo largo de varias décadas. En algunos experimentos, las diferencias entre poblaciones urbanas y rurales persistieron incluso cuando las colonias recolectadas en ambos ambientes se mantuvieron en laboratorio, bajo el mismo tratamiento de temperatura, medida posterior a varias generaciones de obreras (Diamond et al. 2017).

En cuanto al comportamiento, las temperaturas más altas en las ciudades suelen registrarse unas horas después del mediodía, como resultado del calor acumulado durante las horas anteriores, que comienza a disiparse después de alcanzar ese máximo. Para las hormigas diurnas, esto genera dos ventanas de oportunidad para forrajear y evitar las temperaturas más elevadas. Esto es especialmente relevante si consideramos que están más expuestas a la temperatura del suelo, que puede alcanzar varios grados más que la del aire en un momento determinado. Así, las horas de la mañana y de la tarde representan ventanas de actividad favorables. Aunque la heterogeneidad térmica de la matriz urbana es amplia, en áreas térmicamente amortiguadas, como el interior de los domicilios, las hormigas pueden forrajear libremente durante todo el día.

Tanto en los ecosistemas naturales como en los sistemas urbanos existe una variación diurna en la actividad de las especies, regida principalmente por la partición temporal del nicho, impulsada por las especies dominantes del ambiente. De esta manera, especies altamente dominantes pueden coexistir en un mismo espacio, pero en distintos momentos del día.

Si dejamos de lado a las especies nocturnas, encontramos una dinámica interesante entre las hormigas diurnas. Las especies con alta capacidad competitiva y baja tolerancia térmica acaparan las ventanas de temperaturas óptimas, mientras que aquellas con menor capacidad competitiva, pero mayor tolerancia al calor, deben forrajear bajo las condiciones más extremas del mediodía (Fitzpatrick et al. 2014). Solo un grupo específico de especies con síndrome urbano tiene esta capacidad de tolerancia. Esto nos permite entender por qué podemos encontrar hormigas activas incluso cuando la temperatura del pavimento o del concreto supera los 60 °C. Este es uno de los dos aspectos que comprende la segunda estrategia: la biología térmica.

Las áreas urbanas representan un elemento relativamente nuevo en los ecosistemas y solo determinadas especies han logrado prosperar en ellas. Algunas no solo consiguen establecerse, sino que llegan a dominar estos ambientes. Aún queda mucho por comprender sobre la ecología urbana, pero estudiar estos procesos es esencial para entender por qué estos pequeños organismos parecen estar por todas partes.

Fig. INECOL Especie no identificada del género Pheidole, un género de hormigas con hábitos alimenticios generalistas y frecuente en ambientes urbanos. Fotografía tomada en Culiacán, Sinaloa, por Luis F. Valdez-Ojeda.

Fig. CRONICA Camponotus planatus Roger, 1963, una de las especies de hormigas más comunes en las zonas urbanas del sur de México. Fotografía tomada en Chetumal, Quintana Roo, por Luis F. Valdez-Ojeda.

Referencias

Diamond, S. E., Chick, L., Perez, A., Strickler, S. A., & Martin, R. A. (2017). Rapid evolution of ant thermal tolerance across an urban-rural temperature cline. Biological Journal of the Linnean Society, 121(2), 248–257. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blw047

Fitzpatrick G, Lanan MC, Bronstein JL (2014) Thermal tolerance affects mutualist attendance in an ant–plant protection mutualism. Oecologia 176:129–138. https://doi.org/10.1007/s00442-014-3005-8

Parker, D. E. (2009) Urban heat island effects on estimates of observed climate change. WIREs Climate Change 1(1):123-133. https://doi.org/10.1002/wcc.21

Penick, C. A., & Edenborough, L. (2026) Pathways to city dominance: the urban ant syndrome. Current Opinion in Insect Science 76: 101529. https://doi.org/10.1016/j.cois.2026.101529