Bepi El objetivo de la misión es estudiar todos los aspectos de Mercurio, desde su estructura hasta las dinámicas de su magnetosfera y cómo interactúa con el viento solar. (ESA)

Este sábado 21 de noviembre avanza en una de las travesías espaciales más complejas de la exploración planetaria

La misión internacional BepiColombo, desarrollada conjuntamente por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), alcanzará este sábado 21 de noviembre, tras ocho años de viaje y 9.900 millones de kilómetros, la órbita de Mercurio.

Se trata de la primera misión europea a este planeta, que tiene como objetivo investigar el origen y la evolución de un planeta tan cercano al Sol, o analizar la estructura de su núcleo de hierro, su campo magnético y su delgada atmósfera, entre otros.

Este sábado se producirá la inserción en la órbita de Mercurio, unos días después, entre el 9 y el 10 de diciembre, se separarán los orbitadores MPO y Mio para situarse en sus respectivas órbitas operacionales.

Ya en 2027, el 10 de marzo el orbitador MPO alcanzará su órbita científica nominal y el 6 de abril se iniciará la fase de operaciones científicas.

ARRIBO

La llegada a Mercurio constituye una de las secuencias de navegación espacial más complejas de la exploración planetaria. Al aproximarse al Sol, la nave espacial debe disipar una gran cantidad de energía y reducir progresivamente su velocidad orbital para contrarrestar la intensa atracción del pozo gravitatorio solar.

Para lograrlo, la trayectoria ha combinado el uso continuo de un sistema de propulsión eléctrica de bajo empuje con múltiples maniobras de asistencia gravitatoria en la Tierra, Venus y el propio Mercurio.

A estas exigencias de dinámica de vuelo se suman las severas condiciones del entorno operativo: Temperaturas superficiales que pueden superar los 450 °C en determinadas zonas expuestas de la nave; Un flujo de radiación solar significativamente superior al registrado en la órbita terrestre; y la necesidad de mantener los subsistemas de a bordo y los instrumentos científicos dentro de márgenes térmicos estables a escasa distancia de la radiación solar directa.

RETORNO Y APLICACIONES PARA LA SOCIEDAD

La investigación en misiones de exploración espacial profunda genera avances metodológicos y tecnológicos aplicables a otros sectores estratégicos.

El desarrollo de subsistemas cualificados para operar bajo radiación severa y temperaturas superiores a 400 °C estimula avances en nuevos materiales, electrónica de alta fiabilidad, control térmico, sensores, equipos de comunicaciones y algoritmos de navegación, con aplicaciones directas en sectores como la energía, la aeronáutica o la tecnología médica.

Además, el estudio del campo magnético de Mercurio y su interacción con el viento solar aporta datos esenciales sobre la física de plasmas interplanetarios, contribuyendo a perfeccionar los modelos de predicción de perturbaciones solares que afectan a satélites de telecomunicaciones, sistemas de navegación por satélite (como GPS o Galileo) y redes de distribución eléctrica terrestres.

El análisis detallado de la composición, estructura interna y evolución geológica de Mercurio también permite contrastar los modelos teóricos sobre la formación y evolución de los planetas terrestres y del Sistema Solar, facilitando una mejor comprensión de la historia geológica de la Tierra.

¿Qué es BepiColombo?

El objetivo de la misión es estudiar todos los aspectos de Mercurio, desde su estructura hasta las dinámicas de su magnetosfera y cómo interactúa con el viento solar.

En este sentido, la misión elaborará mapas globales de la composición química de la superficie, y tomará imágenes para comprender cómo la superficie ha ido cambiando debido al impacto de cráteres, a su actividad tectónica, vulcanismo y depósitos de hielo polar.

Estos datos permitirán a los científicos saber más sobre el origen y evolución de un planeta próximo a su estrella progenitora, y comprender mejor la historia general de nuestro Sistema Solar.

El nombre de la misión rinde homenaje al matemático e ingeniero italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984). Fue conocido por haber explicado las características de rotación de Mercurio, que da tres vueltas sobre su propio eje por cada dos órbitas al Sol.

Misterios de este planeta

Mercurio es un mundo desértico que los científicos consideraban poco interesante. Sin embargo, las misiones Mariner y Messenger de la NASA revelaron que hay mucho más en este mundo de lo que parece.

A pesar de que las temperaturas en su superficie suben hasta 450 °C, parece que hay hielo en Mercurio. El planeta también parece tener un núcleo interno demasiado grande para su tamaño y una composición química sorprendente. Además, este planeta es un poco más grande que la Luna y se acerca al Sol en una órbita elíptica cada 88 días.

En cuanto a su tamaño, posee aproximadamente 4 000 km de diámetro. En comparación, la Tierra tiene uno de 12 700 km, aunque su núcleo tiene solo 1 200 km de ancho.

Algunas teorías sugieren que Mercurio podría haber sido el misterioso cuerpo que golpeó la Tierra hace unos 4 500 millones de años, una colisión que, según apunta la ESA, creó una gran cantidad de escombros que llevaron a la formación de la Luna.

La misión BepiColombo emplea instrumentos como el radiómetro y espectrómetro infrarrojo térmico MERTIS, el espectrómetro de rayos X de imagen MIXS y el espectrómetro de rayos gamma y neutrones MGNS, diseñados para analizar la composición mineralógica y elemental de la superficie del planeta. Al orbitar más cerca de Mercurio que su predecesora, este orbitador captará imágenes de mayor resolución y logrará una cobertura mucho más completa del hemisferio sur.