UP Mario Delgado Carrillo, Rosa María Torres Hernández y Carlos Ramírez Sámano.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, nombró a Carlos Ramírez Sámano como rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), institución estratégica para la formación, profesionalización y actualización de las maestras y los maestros de México.

Al darle posesión del cargo, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, exhortó al nuevo rector y a la comunidad universitaria a mantener el trabajo coordinado y el compromiso con la educación pública, así como a fortalecer las tareas de formación docente, investigación e innovación educativa.

Subrayó que la UPN tiene una responsabilidad fundamental en la transformación educativa del país, por lo que llamó a seguir trabajando en favor de las maestras y los maestros y de una educación con sentido humanista, equitativo y de excelencia.

Carlos Ramírez Sámano es licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y un doctorado en Pedagogía por la UNAM.

En el sector educativo, se ha desempeñado como subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la misma dependencia.

Asimismo, representó a México ante el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), experiencia que contribuirá al desarrollo de las funciones académicas y al fortalecimiento institucional de la UPN.

La SEP agradece a Rosa María Torres Hernández su labor al frente de la Rectoría de la UPN desde el 20 de diciembre de 2018, periodo en el que consolidó un proyecto académico humanista, incluyente y comprometido con las causas del pueblo.