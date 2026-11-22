Aspirante El Maestro en Ciencias Héctor Leoncio Martínez Castuera, al centro.

Héctor Leoncio Martínez Castuera presentó su proyecto como aspirante a la dirección general del Instituto Politécnico Nacional para el periodo 2026-2029 y consta de seis puntos centrales para fortalecer la vida académica, tener una generación de recursos propios, la igualdad de género como eje prioritario, menor deserción escolar, apoyar la investigación y sentar las bases para un proyecto de largo plazo en para el IPN.

Martínez Castuera tiene más de 45 años de laborar en la administración pública en diferentes campos y tiene el grado de Maestro en Ciencias. Cursó sus estudios, primero en la Vocacional 6, luego en la Escuela Superior de Medicina y después en la Escuela Superior de Comercio y Administración ESCA, además de haber sido un jugador sobresaliente de futbol americano muy distinguido en los Búhos.

La capacitación ha sido uno de los baluartes de su trabajo y cursó los diplomados “El Servicio Profesional de Carrera y la Nueva Función Pública”, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); y el diplomado en Aplicaciones Informáticas, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), IPN. También realizó múltiples cursos y talleres relacionados con los temas de Administración y Finanzas, Derechos Humanos, Desarrollo de habilidades Socioemocionales, Simplificación en Procesos Administrativos, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Manejo de Crisis, entre otros.

En conferencia de prensa con medios, Héctor Leoncio Martínez detalló los seis puntos de su proyecto y dijo que el primero es Permanencia y Egreso, en donde se buscarán los mecanismos y programas, como lo son las becas, para reducir la deserción escolar que en las Vocacionales es del 7.9 por ciento y la eficiencia terminal en el nivel superior es de 43.33 por ciento. “Vamos a trabajar para que prosigan los alumnos sus estudios y aumentar el nivel de titulación que en los últimos años bajó en 4.31 por ciento”.

El segundo punto, añade el Maestro en Ciencias, es la Titulación en Inglés. “El no tener aprobado este idioma no debe ser una barrera para obtener el título profesional, además de que buscaremos fomentar el estudio de otros idiomas como son el chino mandarín, el alemán y el francés”.

En el punto de Empleabilidad y Vinculación se buscará tener una mejor expectativa con futuros empleadores y empresas; y daremos prioridad a otros puntos del proyecto como son la Investigación e Internalización, Administración Eficiente y Formación integral desde el primer semestre.

RUMBO AL CENTENARIO

Héctor Leoncio Martínez Castuera señala que el mundo actual exige una planeación a largo plazo para lograr los objetivos deseados, y por ello este programa tiene como objetivo, primero, sentar las bases de un proyecto a largo plazo que mire todos los caminos y fortalezca a la institución rumbo a su centenario en 2036.

Para lograr este objetivo, añade el maestro en Ciencias, es necesario poner en marcha una política de renovación, que no sólo lleve a los cambios necesarios para llevar a los niveles de excelencia que requiere la institución, sino que sea fiel a su compromiso de servicio público y de beneficio al pueblo de México.

Y uno de estos rumbos, agrega el aspirante a la dirección general del IPN, “es que estamos en el camino del Plan México como lo plantea la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Sobre la generación de recursos propios, Héctor Leoncio Martínez señaló que estos deben ser producto de las alianzas con el sector privado. Además, “junto con estos debemos buscar ampliar la matrícula en 30 mil nuevos lugares con mejor aprovechamiento de los planteles y educación a distancia”.

Son algunas de las reflexiones de Héctor Leoncio Martínez , quien participa en este proceso donde por primera vez se consulta a la comunidad politécnica mediante el voto que se realizará del 25 al 27 de noviembre de 2026. Con esto se definirá a los seis finalistas: tres mujeres y tres hombres y la presidenta Claudia Sheinbaum designará alguno de ellos.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Inicia su vida laborar hace más de 45 años como Servidor Público Federal, como Auxiliar de Enfermería en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, donde hizo una carrera profesional de 22 años, logrando cambios de categoría a Medico General, adscrito a Consultorios y en áreas de Urgencias Hospitalarias. Posteriormente ocupó puestos Administrativos como Director de Clínica en Medicina Familiar, Subdelegado de Administración en Zacatecas y Coordinador de Asesores de la Subdirección General Médica.

En el ámbito educativo inició su carrera en 1972, como Profesor en la Secundaria Técnica 72, en el Colegio de Bachilleres y en el IPN en UPIICSA y en la ESM.

En áreas Directivas: actualmente Coordinador de Organismos Descentralizados Estatales de Institutos de Capacitación para el Trabajo de la SEP.

En el IPN: Jefe de la División de Servicios y Prestaciones, Jefe de la División de Relacione Públicas, Director de Recursos Humanos, Secretario de Servicios Educativos y Secretario General.

En la Coordinación y organización del Congreso Nacional Politécnico.

Programa de Transporte Seguro, con autobuses exclusivos de RTP para la comunidad, y Senderos Seguros con base en un mapa de riesgos elaborado con el Gobierno de la Ciudad de México.

Remodelación integral del Planetario Luis Enrique Erro y construcción de una ciclopista y pista de 3.5 km, con más de 100 bicicletas para los estudiantes, mediante convenio con la Fundación Alfredo Harp Helú.

Instauración de la Beca Deportiva de Alto Rendimiento y apoyo al ascenso de los Burros Blancos a los 10 Grandes (2007) .