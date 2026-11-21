Homgo Hoy sabemos que cosechar con cuidado un hongo (el esporoma) no perjudica al micelio.

Terminó el verano y el otoño aún nos regala sus últimos hongos silvestres. Muchos los aprovechamos en deliciosos platillos de temporada o caminamos por el bosque para maravillarnos con sus formas y fotografiarlos. Es justamente en el campo donde alcanzamos a comprender cómo los hongos dependen del bosque así como el bosque depende de los hongos. En realidad, conforman una sola unidad. El bosque y los hongos no son cosas separadas; sería como querer aislar los árboles del ecosistema. El bosque es un gran todo interconectado y debemos comprenderlo de manera integrada.

Ya sabemos que los bosques sanos recargan los mantos acuíferos, oxigenan el aire, refrescan la atmósfera y albergan una valiosa biodiversidad. Sin embargo, lo que no siempre nos queda claro es qué debemos hacer para propiciar que nos den más hongos. ¿Es esto posible? ¿Cuál es la manera correcta de cuidar ese elemento fundamental del bosque? ¿Qué pasó con el hongo que recolectamos y qué le sucedió al micelio subterráneo cuando lo cortamos? ¿Cómo muere un hongo, cómo puede vivir más tiempo y cómo lograr que produzca más?

Estas interrogantes son el corazón de la micosilvicultura, una disciplina hija del manejo forestal enfocado no solo en mejorar la productividad de los hongos silvestres, sino también en potenciar los beneficios que estos microorganismos le devuelven al bosque.

Prácticas expertas como selección de las especies para cultivo, la regulación de la sombra, el ajuste de la densidad de árboles por hectárea, el manejo de las edades y especies vegetales, así como la sucesión asistida o la reforestación sucesional, son estrategias clave que podemos poner en marcha. Destaca el establecimiento de plantaciones con especies vegetales fortalecidas desde el vivero con hongos simbiontes micorrízicos, empleando preferentemente especies locales tanto de árboles como de hongos comestibles. Asimismo, comprender los suelos, los patrones de lluvia, las temperaturas y el impacto de las actividades agrícolas y ganaderas resulta indispensable.

La presencia humana deja huella. Hoy sabemos que cosechar con cuidado un hongo (el esporoma) no perjudica al micelio. Sin embargo, la compactación del suelo fuera de los senderos, provocada principalmente por el ganado o, peor aún, por la maquinaria forestal cuando arrastra troncos y rompe el suelo como un arado, causa un severo impacto negativo. La mera recolección para autoconsumo o comercio local no genera un gran impacto ecológico por sí sola, pero para respaldar estas afirmaciones, a menudo adaptadas de modelos extranjeros, nos hacen falta datos propios.

¿Cuántos kilogramos de hongo produjo una parcela este año? ¿Y el año pasado? ¿Qué ocurre en las parcelas vecinas, o en aquellas donde en lugar de pino predominan el oyamel, el encino o el ilite? ¿Qué sucede cuando estos bosques colindan con cultivos de papa o con minas de tepezil? ¿Cuántos kilos puedo recolectar sin afectar a la población de hongos?

Para obtener estos datos es fundamental la participación activa de las hongueras, los acopiadores locales y las agencias ecoturísticas que guían a decenas de visitantes al bosque. Todos deseamos disfrutar de los hongos de temporada, pero ¿Qué podemos hacer para que el bosque sea cada vez más fértil, diverso y abundante? ¿Quién nos dará las recomendaciones técnicas adecuadas? La micosilvicultura y la investigación científica colaborativa tienen la respuesta para garantizar que sigamos disfrutando de los tesoros del bosque por muchas generaciones más.

En el Instituto de Ecología A.C., impulsamos proyectos de investigación que integran la taxonomía, la genómica funcional y la ingeniería de bioprocesos con el trabajo comunitario para responder a estas preguntas. Queremos identificar la diversidad de nuestros hongos nativos, aislar cepas y desarrollar bioinoculantes basados en hongos comestibles locales. Mediante ensayos en el laboratorio, en vivero y el establecimiento de plantaciones experimentales con especies forestales, buscamos evaluar la supervivencia de los árboles y la persistencia de los hongos simbióticos en campo. La meta de esta propuesta micosilvícola no solo es elevar la productividad del bosque, sino co-diseñar, junto con viveristas y recolectoras locales, un manejo integrado y sostenible que fortalezca la conservación de nuestros ecosistemas forestales y genere bienestar comunitario.

*Asociado Posdoctoral

Unidad de Biotecnología de Hongos

Red de Manejo Biotecnológico de Recursos

Instituto de Ecología A. C.

Xalapa, Veracruz, México

https://scholar.google.com/citations?user=A2ZpeC8AAAAJ&hl=es

https://www.researchgate.net/profile/Rodolfo_Angeles-Argaiz

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