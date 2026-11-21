BepiColombo Recreación de la inserción de la sonda BepiColombo a Mercurio. (ESA)

Tras más de ocho años desde su lanzamiento, la misión BepiColombo, proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), llegó a su destino: la órbita de Mercurio. La maniobra de inserción comenzó a las 18:24 UTC y tuvo una duración aproximada de 37 minutos, marcando el logro de uno de los viajes espaciales más esperados de la última década.

La misión está compuesta por dos naves complementarias: el Orbitador Planetario de Mercurio, de la ESA, y el Orbitador de la Magnetosfera de Mercurio, conocido como Mio, perteneciente a JAXA. Ambas fueron puestas en órbita en octubre de 2018 desde la Guayana Francesa, junto con el Módulo de Transferencia a Mercurio, elemento encargado de facilitar el trayecto durante todos estos años.

Llegar a Mercurio es uno de los mayores retos de la exploración espacial. Al encontrarse tan cerca del Sol, la gravedad de nuestra estrella acelera cualquier objeto que se aproxima, por lo que la nave debe perder gran parte de su velocidad para poder ser capturada por el campo gravitatorio del planeta. Para lograrlo, se diseñó una trayectoria que incluyó sobrevuelos de la Tierra, Venus y seis pasadas cercanas a Mercurio.

El 3 de septiembre de 2026 se produjo una etapa clave: el Módulo de Transferencia se separó de los dos orbitadores. Actualmente ambas naves permanecen acopladas y se separarán alrededor del 9 de diciembre. Mio se situará en una órbita elíptica que recorrerá las zonas polares del planeta, mientras que el MPO realizará sucesivas maniobras hasta alcanzar su posición definitiva en marzo de 2027.

La recolección formal de datos científicos comenzará el 6 de abril de 2027. Desde posiciones distintas y complementarias, ambas naves analizarán aspectos como la estructura interna de Mercurio, su gran núcleo de hierro, la naturaleza de su campo magnético y la forma en que su atmósfera y magnetosfera interactúan con el viento solar.

BepiColombo estudiará múltiples aspectos del planeta más pequeño y menos explorado del sistema solar como su origen, composición interna o tratar de confirmar si los cráteres de los polos tienen hielo.La información obtenida permitirá a los investigadores comprender con mayor precisión el origen y evolución de los planetas que orbitan cerca de sus estrellas, lo que a su vez aportará claves muy valiosas sobre la formación y desarrollo de nuestro propio sistema solar.

MISIÒN

Nombrada como el matemático e ingeniero italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), quien explicó las peculiares características de rotación de Mercurio, la misión está formada por el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO) de la ESA y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MIO) de la japonesa JAXA.La inserción en órbita estable es el paso previo a la separación de MPO y MIO, que hasta ahora han viajado unidos, y que está prevista el 10 de diciembre, cuando cada uno se dirija a su propia órbita científica definitiva hasta el próximo marzo.

Pero no será el primero que supere porque esta es una de las misiones “más complicadas de la ESA”, señala Iñaki Pinto, director de Espacio y Ciencia del grupo español Sener, que ha fabricado o colaborado en algunos de los instrumentos de MPO.BepiColombo era una misión de tres satélites, MPO, MIO y un módulo de transferencia, el cual llevó a los dos primeros hasta Mercurio y del que se separaron, en una maniobra de alta precisión, a comienzos de septiembre para acometer el frenado y descenso final.

Pinto destaca que “el hito ahora es haber completado toda la fase de crucero”, con la que acaba un largo viaje durante el que se ha conseguido llevar “adónde querían y cómo querían a un satélite muy grande, compuesto por tres, acercándose a Mercurio y haciendo frente a una gravedad muy alta”.

Además, en el espacio la línea recta no siempre es el mejor camino, por eso ha necesitado nueve sobrevuelos planetarios: uno en la Tierra, dos en Venus y seis en Mercurio. “Clavar el sitio, como parece que lo están clavando, es un hito muy reseñable desde el punto de vista técnico”, dice Pinto.

La ESA también ha destacado, en estos años, la complejidad. “Es una misión sin comparación a nada que hayamos volado antes en términos de complejidad: múltiples naves, diferentes sistemas de propulsión, muchos desafíos diferentes que debemos operar”, señala en un vídeo de la agencia el director de operaciones vuelo de BepiCoombo, Ignacio Tanco.Las sondas trabajarán además en condiciones extremas, con temperaturas de más de 400 grados, pero durante su viaje se ha enfrentado a -180 grados.

“Este ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido” y que ha supuesto desarrollar procesos y equipos concretos que aguanten esa disparidad, dice Pinto.Sener ha proporcionado el sistema de apuntamiento de la antena de alta ganancia y la totalidad de las antenas de media y baja ganancia, que en conjunto garantizan, desde el despegue hace ocho años, la trasmisión de datos y comandos, además del mástil del magnetómetro, todos ellos sobre el orbitador europeo.

El sector empresarial español ha contribuido a la misión con aproximadamente un 8 %, con grupos como GMV, Crisa Airbus o Thales Alenia Space España, además del Centro de Astrobiología (CAB) o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), entre otros.

El pequeño Mercurio es uno de los grandes desconocidos de nuestro vecindario solar, al que solo han llegado la naves Mariner 10 (1973) y Messenger (2004), de la agencia estadounidense NASA, por lo que aún queda mucho por descubrir y ahí estará BepiColombo, que comenzará su misión científica en abril de 2027.

En la agenda, entre otros muchos planes, saber por qué su composición interna es tan densa para su tamaño, estudiar su magnetosfera, analizar los gases de la exosfera -una capa gaseosa extremadamente delgada que lo rodea- o testar la teoría de la relatividad general de Einstein, realizando mediciones precisas de la órbita.