Inecol Bosque nublado con un helecho arborescente en primer plano. (Inecol)

Los efectos del cambio climático en nuestro país son cada vez más evidentes, tanto en ambientes naturales como urbanos. Los ecosistemas terrestres experimentan temperaturas más altas y eventos de sequía más prolongados cada año. El bosque nublado mexicano o bosque mesófilo de montaña es esencial para la regulación y captación de agua favorecida por la condensación de la niebla que realiza la vegetación, fenómeno que le da su nombre característico. En nuestro país, el bosque nublado se distribuye en las laderas húmedas de las Sierras Madre Oriental y Occidental y del Sur, así como en el Eje Neovolcánico.

Las condiciones predominantes de alta humedad en el bosque nublado permiten una amplia diversidad de plantas afines a la presencia constante de agua como los helechos, musgos y plantas epífitas que crecen sobre troncos y ramas de árboles. Los helechos son un grupo ampliamente diverso, con 1022 y 562 especies en México y Veracruz, respectivamente. Destaca la presencia de los helechos arborescentes o maquiques del género Cyathea, helechos herbáceos terrestres y helechos que crecen sobre las rocas, troncos y ramas. Debido a que la amplia variedad de helechos crece preferentemente a la sombra de los árboles dominantes, la extracción de madera, ganadería y agricultura modifican las condiciones óptimas para su crecimiento.

Los helechos son especialmente sensibles a la pérdida de agua, por lo que es vital entender los efectos de la sequía. En un fragmento de bosque del centro de Veracruz se estudió el efecto de la reducción experimental de la lluvia en cuatro especies de helechos terrestres frecuentes en el bosque. Se dividieron 120 individuos de cada especie en tres grupos experimentales: disminución total (100%), disminución parcial (25%) y acceso a la lluvia. Se registró el crecimiento, la capacidad fotosintética y la supervivencia. Los resultados mostraron que la sequía total en el bosque nublado sería letal para los helechos terrestres si disminuyese la cobertura del bosque. Sin embargo y contrario a lo esperado, los helechos que permanecieron bajo la sombra de dosel tuvieron niveles de fotosíntesis similares a los que exhibieron las plantas no estresadas y sobrevivieron a la sequía experimental.

La probabilidad de los eventos de sequía se ha incrementado en México. La sequía puede tener repercusiones negativas sobre la diversidad de plantas y animales de los ecosistemas, golpes de calor en las ciudades y fallas graves en el suministro de agua. De acuerdo con el monitor de sequía nacional, al menos el 75% del país ha experimentado periodos anormalmente secos desde el año 2022. Uno de los eventos extremos más recientes se registró en mayo de 2024 y el estado de Veracruz experimentó sequía moderada a extrema en 91% de los municipios afectados. Existe resiliencia o capacidad de tolerar el cambio en las condiciones ambientales en las especies de helechos del bosque nublado, ya que este grupo de plantas podría tolerar los eventos estacionales de disminución de la lluvia o de aumento de la temperatura si se conserva la cobertura de los árboles que mantiene las favorables condiciones de sombra.

Es importante conservar la integridad del bosque nublado como una acción eficiente a favor de la diversidad y los servicios ecosistémicos que provee. El cambio climático y global seguirá avanzando, pero dentro de las acciones para contrarrestarlo está evitar la modificación de la cobertura del bosque. De esta manera, continuará ocurriendo el papel ecológico del bosque nublado en la retención de agua, captura de carbono y mitigación del cambio climático.