Impacto. El asteroide Dimorphos. (ESA/Europa Press)

Hera, la misión de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha revelado un cráter del tamaño de un estadio provocado por el impacto de una nave espacial contra el asteroide Dimorphos.

Dimorphos, el pequeño asteroide cuya órbita alrededor de un segundo asteroide más grande fue desviada por el impacto de una nave espacial, ahora tiene una cara aplanada con un cráter del tamaño de un estadio y se desplaza caóticamente. Mientras tanto, cientos de rocas hasta ahora desconocidas rodean el sistema binario.

La pequeña luna Dimorphos, de 151 metros de diámetro, orbita alrededor del asteroide Didymos , de 730 metros de diámetro, en órbita solar, actualmente a 193,5 millones de kilómetros de la Tierra.

El 26 de septiembre de 2022, Dimorphos entró en los libros de historia cuando la nave espacial DART de la NASA impactó deliberadamente contra él, acortando su órbita en 33 minutos, mucho más de lo previsto. Pero mientras los telescopios terrestres medían el cambio de órbita, una pregunta fundamental seguía sin respuesta: ¿qué le había sucedido realmente a Dimorphos?.

“Los científicos debatieron si Dimorphos había sufrido un cráter de impacto, había cambiado de forma o se había mantenido igual. Para nuestra sorpresa, ¡resulta que las tres cosas a la vez! La cara impactada por DART se ha aplanado formando un cráter del tamaño de un estadio deportivo, que se extiende a lo largo de todo el asteroide”, ha explicado el investigador principal de Hera, Patrick Michel.

Mientras tanto, el resto de Dimorphos no muestra indicios de cambios importantes: los campos de rocas que cubren sus otras regiones tienen el mismo aspecto que en las imágenes de DART de 2022.

“Además, a medida que Hera enviaba más imágenes, quedó claro que el impacto de DART había provocado que Dimorphos girara sin control en su órbita”, ha afirmado Michael Kueppers, científico de la misión Hera de la ESA.

Otra gran sorpresa es que Hera está demostrando que los asteroides están rodeados por cientos de rocas en órbita, de apenas unos metros de tamaño. El equipo tendrá que tener en cuenta estos objetos en las próximas semanas, a medida que la misión se acerque para obtener imágenes de mayor resolución de los asteroides.

CÓMO EVITAR QUE UN ASTEROIDE VUELVA A IMPACTAR CONTRA LA TIERRA

El director de la misión Hera, Ian Carnelli, presentó las primeras imágenes de Dimorphos desde la sala de dinosaurios del Museo de Historia Natural de Berlín, con un recordatorio oportuno de por qué es importante la defensa planetaria: “Hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide cambió el curso de la vida en la Tierra. Hoy, por primera vez en la historia, la humanidad está comprobando cómo evitar que un evento similar vuelva a ocurrir”.

La misión DART de la NASA demostró que se puede modificar la órbita de un asteroide. Ahora, Hera está revelando qué le sucedió al asteroide. Al combinar estas dos misiones, la humanidad está dando un paso decisivo para convertir la desviación de asteroides en una herramienta fiable para proteger nuestro planeta.

Para el director general de la ESA, Josef Aschbacher, “esta es la colaboración internacional en su máxima expresión”. “Tras demostrar la NASA que un asteroide puede ser desviado, la ESA está proporcionando ahora la investigación científica detallada necesaria para comprender cómo funcionó esa desviación, junto con valiosas contribuciones de socios internacionales, incluida la JAXA de Japón”, ha subrayado.

“Juntos, estamos transformando un experimento exitoso en el conocimiento científico necesario para desarrollar una capacidad de defensa planetaria fiable. Hera demuestra la contribución de Europa a un proyecto que, en última instancia, beneficia a toda la humanidad”, ha apuntado.

La nave espacial Hera, del tamaño de un coche pequeño, ha estado realizando observaciones durante su “fase de caracterización inicial” utilizando un trío de instrumentos: la cámara monocromática de encuadre de asteroides, el Hyperscout-H multiespectral que observa en 25 colores diferentes a la vez y el generador de imágenes infrarrojas térmicas (TIRI) de JAXA, que mide las temperaturas de la superficie.

A UNA DISTANCIA DE ENTRE 25 Y 30 KILÓMETROS DE DIDYMOS Y DIMORPHOS

Actualmente, la nave espacial vuela a una distancia de entre 30 y 25 kilómetros de Didymos y Dimorphos, utilizando sus propulsores para mantener “órbitas rectangulares” alrededor de los dos cuerpos de gravedad ultrabaja a una velocidad media de tan solo 12 cm/s.

Estas primeras imágenes marcan el comienzo, más que la conclusión, de la investigación de Hera. En diciembre, la nave espacial tiene previsto acercarse a unos 13 kilómetros del par de asteroides, enviando imágenes de resolución cada vez mayor. En enero de 2027, Hera planea desplegar dos CubeSats del tamaño de una caja de zapatos que se adentrarán aún más.

La misión Juventas, liderada por Luxemburgo, utilizará por primera vez un radar de baja frecuencia para explorar el interior de un asteroide y, posteriormente, intentará aterrizar en él. El CubeSat Milani, liderado por Italia, analizará los materiales del asteroide y el polvo circundante.

Hera, Juventas y Milani, operando conjuntamente, formarán un sistema pionero de exploración con tres naves espaciales alrededor de dos asteroides, adquiriendo mediciones complementarias de sus propiedades físicas y de las consecuencias del impacto de DART.

De particular importancia será determinar la masa de Dimorphos. Combinado con el cambio en el movimiento orbital medido por DART, esto ayudará a los científicos a cuantificar la eficacia del impacto y a mejorar los modelos utilizados para predecir cómo otros asteroides podrían responder a los intentos de desviación.