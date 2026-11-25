Cuidar la Vida de los Pacientes —

Cuidar la VIda del Paciente La prioridad es que nadie en México pida morir por falta de atención o por sentirse abandonado”, señaló Rubén Rebolledo. (Red Familia)

Especialistas en derecho constitucional, bioética y medicina expusieron evidencia científica y jurídica sobre los riesgos de legalizar la eutanasia, “la prioridad del Estado mexicano debe ser garantizar el acceso universal a cuidados paliativos y atención médica integral”.

Pese a un impuesto cambio de sede resuelto en menos de 24 horas, el foro «Más allá del dolor: consecuencias de legalizar la eutanasia en México» convocado por el diputado panista Daniel Orlando Garrido y organizaciones civiles, reunió a voces académicas para analizar el impacto social y sanitario de esta práctica.

Rubén Rebolledo, director general de Red Familia, dijo que en un momento de aceleración legislativa, judicial y social en torno a la eutanasia, el foro es el espacio para sostener una discusión informada y responsable, en el que especialistas hablaron sobre una decisión que transformaría la relación entre el Estado, la medicina y las personas en situación de enfermedad o vulnerabilidad.

“¡Quítenme el dolor, no la vida!” fue el llamado central del foro; “el dolor y el sufrimiento deben atenderse con servicios de salud y cuidados paliativos oportunos, integrales y accesibles”m señaló.

Rebolledo añadió que “la dignidad de una persona no desaparece con la enfermedad, y nadie debería considerar la muerte como respuesta a la falta de atención, al abandono o al sufrimiento que puede ser tratado”.

No Existen Enfermos Incuidables

Durante la primera mesa, “Lo que la ‘muerte digna’ no dice: cuidados paliativos y objeción de conciencia”, fueron expresados los alcances de los cuidados paliativos y las necesidades que aún enfrenta México.

Gregorio Guitián Crespo, catedrático de Teología Moral y decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, analizó el uso del concepto de “muerte digna” y afirmó que “el término no existe, se malinterpreta y se aplica solamente a las personas que, lamentablemente, no gozan de buena salud, como si la dignidad fuera de uso exclusivo de quienes gozan de buena salud”.

Añadió que la dignidad es intrínseca al ser humano, independientemente de su estado de salud; por ello, solo existe el término dignidad del ser humano; “lo que es digno de una sociedad es cuidar, aliviar, acompañar; no existen enfermos incuidables, aunque sean incurables”.

Al referirse a la experiencia internacional, Gregorio Guitián señaló que en los países donde está legalizada, no hay supervisión puntual para implementarla.

Refirió un informe sobre Países Bajos que reportó casos de eutanasia practicados a personas sin su consentimiento.; dijo que “cuando una práctica puede terminar con la vida deuna persona, la protección de los más vulnerables y la revisión rigurosa de cada caso son fundamentales”.

Fortalecer Atención Domiciliaria

Por su parte Mónica Osio Saldaña, médica cirujana por la UNAM con formación especializada en manejo del dolor y cuidados paliativos pediátricos, habló sobre lo que estos pueden ofrecer y las brechas de atención en el país.

Expresó que pese al crecimiento de los servicios, persisten desigualdades de acceso y falta de integración de los cuidados paliativos en el sistema de salud, por lo que llamó a fortalecer la atención domiciliaria y los equipos de primer nivel.

Explicó que el sufrimiento debe ser evaluado integralmente, incluidos síntomas mal controlados, depresión, soledad y dificultades económicas, y garantizarse atención paliativa para aliviarlo con dignidad.

Reglas Claras para Objeción de Conciencia

Cuidar la Vida de los Ciudadanos Daniel Orlando Garrido, diputado anfitrión del Foro, planteó una ley que implique la vida de los ciudadanos. (Red Fam)

En su oportunidad, Sarah Villanueva Sáenz, abogada y especialista en bioética que participa en comités del rubro en investigación, dijo que la objeción de conciencia del personal sanitario requiere reglas claras sobre quién puede ejercerla, qué actuaciones comprende y qué garantías deben proteger a los profesionales frente a represalias, sin desatender los derechos de los pacientes.

Explicó que la autorización legal de una intervención no obliga por sí sola a cada profesional a realizarla.

Posteriormente, el legislador Daniel Orlando Garrido, dijo que los habitantes de la Ciudad de México, y principalmente quienes toman decisiones, como los diputados, deben conocer y escuchar a los expertos y especialistas, quienes con evidencias jurídicas y científicas, explicaron lo que implica la eutanasia y las diferencias entre muerte digna y cuidados paliativos.

“El parlamento abierto es la máxima que tenemos que tomar en cuenta en este Congreso para hacer una ley que implique la vida, literal, la vida de los ciudadanos” expresó el legislador panista.

Durante la segunda mesa, “Lo que la ley no previno: complicaciones y excesos reales de la eutanasia”, examinó los desafíos constitucionales, el funcionamiento, límites de los comités de bioética, y experiencias internacionales.

Francisco Vázquez Gómez Bisogno, doctor en Derecho e Investigador Nacional Nivel I, afirmó que las reformas constitucionales de 2005 y 2011 consolidaron la protección del derecho a la vida como inviolable, incluso en estados de excepción.

Añadió que, conforme a la Suprema Corte, la “muerte digna” se entiende como el derecho de los pacientes terminales a recibir cuidados paliativos, que controlan el dolor y atienden sus dimensiones psicológicas, sociales y espirituales.

Proteger Derecho a la Vida

Daniela Constantino Llaven, asesora jurídica ante la ONU de ADF International, presentó casos y debates del marco internacional y cuestionó: “¿Qué clase de México, qué clase de sociedad queremos construir ante el sufrimiento y la fragilidad humana?”.

Propuso hacer esta reflexión a partir de lo que enseña la experiencia internacional y de lo que plantean los tratados internacionales, que no hablan de la existencia de un derecho a morir.

Por su parte, la Dra. María Eugenia Cárdenas Cisneros, directora del Instituto de la Mujer Anáhuac, abordó la libertad de elección y las presiones que pueden enfrentar las personas ante la idea de convertirse en una carga.

“Precisamente es porque creo en la dignidad de las personas, también cuando su vida se aproxima al final; una cosa es tu vida y otra cosa es provocar la muerte deliberadamente”, afirmó.

Explicó que son acciones profundamente distintas y una sociedad verdaderamente humana debe encontrar maneras de aliviar el sufrimiento, sin eliminar a la persona que está sufriendo”, afirmó.

Los expertos concordaron en que “legalizar la eutanasia no es hoy la prioridad; antes de modificar el marco jurídico, el Estado debe garantizar acceso a medicamentos, atención médica, infraestructura y cuidados paliativos”, manifestó.

Añadió que un sistema paliativo bien implementado ayuda a aliviar síntomas, acompañar a pacientes y familias, y reducir internamientos y atenciones de urgencia.

Priorizar Atender a las Personas

“Bien morir no significa provocar la muerte sin dolor: significa recibir atención física, emocional y espiritual hasta el final de la vida; no se trata de reducir el debate a consignas ni de elegir entre compasión y sufrimiento; hay que acabar con el dolor y el sufrimiento, no con la vida de la persona”, manifestó..

En su momento, la prioridad es que nadie en México pida morir por falta de atención o por sentirse abandonado”, señaló Rubén Rebolledo, director general de Red Familia.

Al cierre del encuentro, los especialistas coincidieron en que un sistema paliativo robusto reduce hospitalizaciones de urgencia y dignifica el tramo final de la existencia, invitando a la academia, al sector salud y a la sociedad a mantener espacios de diálogo informado.

Expertos Alertan Riesgos en la Eutanasia, Urgen Fortalecer Cuidados Paliativos