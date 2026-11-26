Nochebuena Vista general de una planta de nochebuena de aproximadamente 4 m de altura creciendo de manera natural en una jardinera en Pátzcuaro, Michoacán, la imagen del centro muestra una vista detallada del ciato y sus brácteas rojas. (Ivonne Zavala García)

Cada diciembre, los mercados y las ventanas se inundan de rojo con la famosa flor de nochebuena, sin saber que estamos celebrando una de las ilusiones ópticas más elegantes de la botánica.

En realidad, esa explosión escarlata que captura todas las miradas no es una flor, ya que no tiene un solo pétalo. Son brácteas: hojas comunes que, en un acto de absoluta transformación, deciden cambiar su uniforme verde de trabajo por un traje de gala. La verdadera flor de la Euphorbia pulcherrima (nombre científico de la nochebuena, que significa literalmente “la más bella de las euforbias”) es diminuta, amarilla y discreta, casi imperceptible, llamada ciato. Se esconde justo en el centro, rodeada por sus propias hojas que fingen ser pétalos para atraer a los polinizadores que, de otro modo, pasarían de largo sin notar su existencia. Este disfraz es realmente una estrategia evolutiva ya que al tener flores tan pequeñas la planta corría el riesgo de pasar inadvertida ante los insectos polinizadores. Su solución fue pedirle a sus propias hojas superiores que cambiaran de identidad, que sacrificaran su verde fotosintético para convertirse en un vestido rojo capaz de atraer a los polinizadores.

A diferencia de otras especies que despiertan con el calor de la primavera o el estallido de las lluvias, la nochebuena es una planta de días cortos; su reloj biológico está gobernado por el fotoperiodo. Para que la clorofila se retire y dé paso a las antocianinas —los pigmentos responsables de esos tonos carmesí, salmón o marfil—, la planta necesita experimentar la oscuridad absoluta. Durante el otoño, a medida que las noches se alargan y los días se acortan, la planta mide en silencio las horas de sombra ininterrumpida. Requiere alrededor de doce a catorce horas de oscuridad total cada noche, durante varias semanas consecutivas, para activar el interruptor químico que teñirá sus brácteas.

Los antiguos pueblos mesoamericanos ya habían intuido la dualidad de su naturaleza. En náhuatl la llamaron cuetlaxóchitl, término que suele traducirse como “flor de cuero” —por la textura resistente de sus brácteas— o “flor que se marchita”, en alusión a lo efímero de su esplendor una vez que es cortada de la tierra. Para los mexicas, aquel rojo intenso evocaba la sangre de los sacrificios y la renovación de la vida, pero también la pureza. La cultivaban en los jardines reales de Netzahualcóyotl y Moctezuma, extraían tintes naturales de sus hojas para teñir textiles y utilizaban su látex blanco —una savia lechosa característica de la familia de las euforbiáceas— en remedios medicinales para aliviar afecciones de la piel y la garganta, como anginas o tos, las paperas, y afecciones del corazón y la rabia. Fray Bernardino de Sahagún en su obra Historia de las cosas de la Nueva España refiere de que el látex de la flor incrementa la producción de leche materna.

Esta especie es originaria de los bosques tropicales caducifolios de México, crece de manera natural, en bosques tropicales subcaducifolios, principalmente, aunque se puede encontrar en selva húmeda o en bosques de galería como los de Guerrero y Morelos.

Con el paso de los siglos, aquella planta silvestre que en su hábitat natural puede convertirse en un arbusto leñoso de hasta cuatro metros de altura inició un viaje inesperado hacia el norte. En la década de 1820, el primer embajador de Estados Unidos en México, Joel Roberts Poinsett, quedó fascinado al encontrarla creciendo en los barrancos de Taxco, Guerrero. Envió esquejes a sus invernaderos en Carolina del Sur y, con el tiempo, su apellido terminó bautizando a la especie en el mundo anglosajón como poinsettia. Así, un arbusto mexicano de tierras cálidas terminó convirtiéndose en el emblema universal del invierno frío

México cuenta con 12 variedades de Nochebuenas de sol, generadas durante varias generaciones a través del manejo tradicional de los mexicanos. Hace años, un grupo de productores de Alemania y Holanda conformaron un consorcio que se ha convertido en el mayor productor de flores de Nochebuena. Es una de las plantas de maceta más comercializadas en el mundo, no sólo por cuestiones de religión, sino simplemente por su valor como ornato.

Hoy, cuando observemos una nochebuena vale la pena detenerse a pensar que detrás de su apariencia festiva se esconde una historia de adaptación y resistencia: una planta que crece como árbol en las barrancas, que guarda un látex amargo para defenderse de los depredadores, que disfraza sus hojas para proteger una flor diminuta y que necesita de las noches más largas del año para revelar su color rojo (su vestido rojo) que adorna las festividades de diciembre.

https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/la-flor-de-nochebuena-originaria-de-mexico-es-reconocida-en-el-mundo-como-simbolo-de-la-navidad

https://www.gaceta.unam.mx/nochebuena-la-flor-que-mexico-le-regalo-a-la-navidad/

https://www.floresyplantas.net/el-ciato-la-compleja-flor-de-las-euphorbias/