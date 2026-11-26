Sistema Dos de las boyas instaladas en el Oceáno Pacífico.

La instalación de las cinco boyas del nuevo sistema de alertamiento para fenómenos meteorológicos en la costa del Pacífico, denominado Apixqui, nombre náhuatl que significa “vigilante del agua”, comenzó y ofrecerá información sobre fenómenos costeros..

De esta manera, señala la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), se contará con información en tiempo real sobre las condiciones del océano y la atmósfera, lo cual permitirá fortalecer los modelos de pronósticos y coadyuvar en la gestión de riesgos, la toma de decisiones de las autoridades responsables para la protección de la población y la atención oportuna ante fenómenos extremos en las zonas costeras.

El denominado Sistema Interinstitucional de Monitoreo Metoceánico y Alerta Temprana de Eventos Extremos, conocido como Apixqui, contará con una red de cinco boyas en el océano Pacífico, y para ello en Manzanillo, Colima, se inició la campaña oceanográfica a bordo del buque de investigación oceanográfica El Puma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El objetivo es realizar el anclaje, instalación y puesta en operación de las boyas metoceánicas, así como la liberación de dos boyas de deriva. Además, se realizará el lanzamiento de planeadores submarinos (gliders), con el objetivo de incrementar las capacidades de México para el monitoreo y pronóstico del fenómeno de “El Niño” y eventos extremos en el Pacífico.

Los datos oceánicos y atmosféricos recabados por las boyas se podrán transmitir en tiempo real para fortalecer el pronóstico de ciclones tropicales y apoyar en la toma de decisiones de las autoridades de protección civil.

Se trata de una iniciativa conjunta de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la Secretaría de Marina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), así como de los institutos de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, además del de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y personal del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC).

En este proyecto participan 108 personas científicas y de investigación con el objetivo de que sean instaladas las cinco boyas a cerca de 200 millas náuticas de la costa del Pacífico mexicano. En el buque El Puma de la UNAM viajan 20 especialistas en lo que es la primera etapa de la campaña oceanográfica.