UAEH Sergio Adrián Ocampo Ortega, profesor investigador del Área Académica de Medicina de la UAEH, investiga la terapia génica dirigida. (CHANG/Carlos Martínez.)

No todas las enfermedades pueden atenderse de la misma manera. Algunos padecimientos presentan características genéticas particulares que dificultan encontrar tratamientos específicos, mientras que otros, debido a su baja prevalencia, reciben menos atención en los procesos de investigación y desarrollo de medicamentos. Para quienes viven con estas condiciones, esto puede representar años de incertidumbre, diagnósticos tardíos y tratamientos enfocados principalmente en controlar los síntomas.

Ante estos desafíos, la ciencia busca desarrollar estrategias que respondan a las necesidades particulares de cada paciente. Una de ellas es la terapia dirigida, un campo que permite explorar alternativas para intervenir en alteraciones genéticas específicas y abre nuevas posibilidades para el estudio de enfermedades poco frecuentes.

Una alternativa desde la genética

Sergio Adrián Ocampo Ortega, profesor investigador de tiempo completo del Área Académica de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), concentra su trabajo en la terapia génica dirigida, cuyo propósito es atender alteraciones genéticas específicas que pueden presentarse en un grupo reducido de personas o incluso en un solo paciente.

A diferencia de los tratamientos convencionales, que suelen desarrollarse para atender a poblaciones amplias, este enfoque considera las características particulares de cada alteración genética. De acuerdo con el investigador, esta perspectiva puede facilitar el desarrollo de alternativas terapéuticas en menor tiempo, debido a que se trabaja a partir de necesidades muy concretas.

Su interés por esta línea de investigación surgió de la posibilidad de atender enfermedades para las que todavía no existen tratamientos. Muchas de ellas pueden tener consecuencias graves y afectar tanto a los pacientes como a sus familias, quienes enfrentan incertidumbre ante la ausencia de opciones terapéuticas.

Investigar enfermedades poco frecuentes

Las enfermedades raras representan un desafío no solamente por sus características, sino también por las dificultades para reconocerlas y diagnosticarlas. Debido a su baja prevalencia, algunos profesionales de la salud pueden tardar en identificarlas, pues suelen orientar sus evaluaciones hacia los padecimientos más frecuentes.

Uno de los ejemplos en los que ha trabajado el investigador de la UAEH es la enfermedad de Huntington, una condición hereditaria relacionada con la acumulación de una proteína alterada en las neuronas. Esta situación provoca una pérdida neuronal progresiva que puede manifestarse mediante alteraciones del movimiento, generalmente alrededor de los 40 años.

Sin embargo, sus efectos no se limitan a las manifestaciones físicas. “Antes de los síntomas motores pueden presentarse depresión y ansiedad, por lo que resulta indispensable comprender la enfermedad desde una perspectiva integral. La participación de profesionales de psicología, enfermería y otras áreas de la salud permite atender necesidades que van más allá de los síntomas principales”, explicó Sergio Ocampo.

El futuro de los tratamientos

La investigación en terapia génica contempla distintas herramientas que podrían modificar la manera de atender algunas enfermedades, especialmente aquellas originadas por alteraciones en el material genético. Entre ellas destacan los vectores virales, utilizados para introducir información genética en las células, así como tecnologías específicas para identificar y modificar el ADN.

Estas estrategias permiten explorar mecanismos para intervenir en la expresión o modificación de determinados genes. Aunque todavía se encuentran en etapas experimentales, podrían abrir la posibilidad de desarrollar tratamientos que no solamente controlen los síntomas, sino que actúen sobre el origen de ciertas enfermedades e incluso permitan curarlas en el futuro.

Los desafíos de investigar en México

El desarrollo de estas alternativas también enfrenta dificultades relacionadas con los recursos económicos y la infraestructura especializada. El investigador expuso que los proyectos de terapia génica requieren equipos y condiciones que no siempre están disponibles, por lo que resulta indispensable establecer colaboraciones entre personas e instituciones.

En México, esta área de investigación todavía es relativamente reciente. En ese sentido, el investigador Garza forma parte de un grupo que comenzó a desarrollar proyectos de terapia génica hace aproximadamente 15 años, lo que lo convierte en uno de los pioneros en el país. Actualmente, existen pocos grupos dedicados a esta actividad y el acceso a determinados equipos especializados continúa siendo limitado.

No obstante, la pandemia de COVID-19 contribuyó a ampliar el conocimiento sobre estas tecnologías, particularmente mediante el desarrollo de vacunas de ARN, lo que impulsó el interés por realizar investigaciones relacionadas con este campo durante los últimos años.

“Para fortalecer estos proyectos, se necesita que la academia, la industria privada, las asociaciones y el gobierno sumen esfuerzos. Además, encontrar tratamientos para enfermedades que actualmente requieren atención paliativa podría contribuir a disminuir los gastos asociados con el cuidado de los pacientes”, sostuvo.

Ciencia cercana a las personas

Más allá de los avances tecnológicos, una de las aportaciones de esta investigación es contribuir a visibilizar enfermedades que muchas veces permanecen fuera del conocimiento público. “Escuchar a los pacientes, comprender sus necesidades y reconocer su participación en los proyectos científicos es fundamental, pues ellos también contribuyen activamente a la búsqueda de alternativas para su tratamiento”, mencionó Ocampo Ortega.

Desde el ámbito universitario, esta labor representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a campos de estudio que tendrán un papel importante en el futuro de la farmacología. El investigador enfatizó que es necesario que los estudiantes de las áreas de la salud amplíen su perspectiva y no concentren su atención únicamente en las enfermedades más frecuentes.

La investigación científica no siempre ofrece respuestas inmediatas, pero reconocer los problemas, hacerlos visibles y trabajar para encontrar alternativas constituye un primer paso. Para quienes enfrentan una enfermedad rara, saber que existen personas e instituciones interesadas en comprender su condición también representa una oportunidad para mantener la confianza y acercarse a quienes pueden brindarles orientación y apoyo.