SNTE Aniversario Sección 17 —

SNTE Aniversario Sección 17 Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE, durante su mensaje en Toluca, Estado de México. (SNTE)

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, afirmó que el diálogo y la negociación permitieron resolver tres de cada cuatro demandas del Magisterio durante el último año, y adelantó nuevos acuerdos de certeza laboral para 2027 y el próximo ciclo escolar.

Durante la conmemoración del 83 Aniversario de la Unidad y la Fraternidad de la Sección 17 en el Valle de Toluca, rumbo al 8.° Congreso Nacional del sindicato, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó al SNTE como titular del Contrato Colectivo y único representante legal del Magisterio.

Certeza laboral y Movilidad Docente

Cepeda Salas detalló tres compromisos clave que beneficiarán directamente al personal educativo en el corto y mediano plazo.

Reveló que a partir de enero de 2027 se incorporará al personal con nombramientos temporales, o por horas, sin excepción; desde el próximo ciclo escolar, los Maestros de Educación Física podrán participar en los procesos de promoción, mientras que los docentes de Secundaria Técnica podrán cambiar a Secundaria General, y viceversa.

USICAMM ya se Fue

Al referirse al futuro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), el Maestro dirigente fue categórico respecto a su desaparición; “en los hechos ya se fue, y lo que queda de ella también se irá, no hay duda”.

En su oportunidad el secretario general de la Sección 17, profesor José Alfredo Geraldo Benoit, dijo que la unidad y la fraternidad son principios fundamentales para fortalecer a la organización sindical.

Añadió que pertenecer al SNTE implica honrar el legado de quienes han construido la organización y contribuir, con lealtad y convicción, a escribir las páginas de su historia.

Luego reconoció la gestión de Cepeda Salas “por su conducción y liderazgo en la defensa de los derechos laborales, salariales y profesionales del Magisterio”.

En representación de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, estuvo el director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, Magdaleno Reyes Ángeles.

De la misma forma acompañó al líder del SNTE, Mónica Miriam Granillo Velazco, secretaria general de la Sección 36 del Valle de México, y el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de México.

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