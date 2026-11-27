La apariencia, el olor o el precio no bastan para saber si el agua es segura. Estudios de instituciones como el IPN y Profeco evidencian fallas en rellenadas y filtros domésticos, mientras que tecnologías como la ósmosis inversa buscan dar mayor respaldo — Elegir cómo abastecer de agua potable en el hogar implica ir más allá del precio o sabor. Diversas evaluaciones técnicas advierten qué métodos comunes como las plantas rellenadas de garrafones y algunos filtros caseros presentan deficiencias importantes en la eliminación de contaminantes invisibles para el consumidor.

De acuerdo con una investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 75% de un total de 122 muestras de agua recolectadas en establecimientos de rellenado registró algún tipo de contaminación por bacterias coliformes; únicamente 30 locales superaron las pruebas microbiológicas.

Riesgos que no se ven ni se huelen

Especialistas advierten que la apariencia cristalina, la ausencia de olores o un sabor neutro no garantizan que el líquido sea seguro. Aunque el cloro suele emplearse para desinfectar y controlar microorganismos, su percepción sensorial no basta para confirmar la portabilidad del agua, para lo cual se requieren análisis de laboratorio específicos.

El consumo de agua contaminada con microorganismos puede detonar cuadros de deshidratación, un riesgo particular para niñas, niños y personas adultas mayores.

Tecnología de filtrado a prueba

Ante las limitaciones de los métodos tradicionales, alternativas basadas en sistemas de ósmosis inversa destacan por su capacidad para retener bacterias, reducir virus y filtrar microplásticos.

En el marco de la iniciativa La prueba bebbia (impulsada por el servicio de purificación de Grupo Rotoplas, que cuenta con aval de la Cofepris y recomendación de la Asociación Mexicana de Pediatría), los análisis de laboratorio sobre dureza, color y pH demostraron que este tipo de tecnologías logra eliminar el cloro residual y suprimir olores o sabores desagradables, reforzando la seguridad del consumo diario en el hogar.