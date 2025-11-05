Tarjeta INAPAM: cómo ubicar los módulos para tramitarla y beneficios para adultos mayores

La Tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es uno de los apoyos más valorados entre los mayores de 60 años en México, ya que les permite acceder a una amplia gama de descuentos y beneficios en servicios públicos y privados. Este documento, gratuito y personal, se tramita en módulos oficiales distribuidos en todo el país.
Para obtenerla, los interesados deben acudir al módulo INAPAM más cercano con los siguientes documentos: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil. Los módulos están ubicados en oficinas del DIF municipal, alcaldías, presidencias municipales o delegaciones estatales del INAPAM.
Ubicación de módulos y cómo consultarlos
La Secretaría del Bienestar pone a disposición de los ciudadanos un buscador en línea en el sitio ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde se pueden consultar los módulos disponibles por estado y municipio. También se puede acudir directamente a las oficinas del DIF estatal o municipal, donde se brinda orientación y asistencia para realizar el trámite sin costo.
Los beneficios de la tarjeta INAPAM incluyen descuentos en transporte público, servicios médicos, medicamentos, ropa, alimentación, predial, agua y recreación, entre otros. Además, algunos bancos y comercios ofrecen promociones exclusivas a quienes presentan el documento vigente.
Más allá de los descuentos, la credencial busca promover el bienestar y la inclusión de los adultos mayores, facilitando su acceso a servicios básicos y fomentando un envejecimiento digno y activo. El INAPAM invita a las personas mayores de 60 años a tramitarla y aprovechar los beneficios que, día a día, contribuyen a mejorar su calidad de vida.