Cómo viven los fuegos artificiales tu perros y gatos: una guía para calmar a tu mascotas

Las pirotecnias abundan en las celebraciones más grandes del año, así que es importante saber cómo actuar para cuidar a tus mascotas.

¿Cómo viven los fuegos artificiales?

Los perros y gatos cuentan con una capacidad auditiva mucho más sensible que las personas. El oído humano capta entre los 20 a los 20,000 Hz (Hertz), mientras que el rango auditivo de un perro es aproximadamente de 40 a 60,000 Hz. Es decir, escuchan tres veces más arriba en frecuencias agudas, por eso para ellos un fuego artificial puede sentirse como una explosión ensordecedora.

También hay que tomar en cuenta el efecto visual. Los gatos tienen una visión más aguda a la nuestra, y los destellos producen luces muy brillantes y cambios repentinos de luminosidad. Además de que asocian esos patrones visuales como potenciales riesgos, no pirotecnia bonita.

Los animales, así como las personas, demuestran síntomas de miedo o ansiedad. Hay que estar atento a ellos para ayudar a atenderlos adecuadamente.

¿Cómo calmarlos?

Generalmente, la primera reacción cuando un animal se asusta es tratar de calmarlo. Aunque parezca irónico, esto puede agravar el miedo en tu mascota. Los animales son bastante empáticos, reconocen bien las emociones humanas, así que mantenerse tranquilo reflejará que no hay nada que temer.

Otra alternativa es crear un espacio en donde tu amigo de cuatro patas se sienta a salvo, usando su cama y mantas para que sea un lugar confortable. Procura que tu mascota no esté sola, cuando la acompañas ayudas a que su angustia disminuya.

Si tengo un perro…

Jueguen antes de que empiecen a lanzar fuegos artificiales, correr le ayudará a calmar el estrés. Además, ten a un lado su juguete favorito, para que lo muerda y tenga algo con qué distraerse.

En casos más graves, puedes consultar con tu veterinario de confianza para proporcionarle un tratamiento con los medicamentos adecuados.

Si lo dejas solo en casa, no lo amarres ni lo encierres en un espacio pequeño. Procura que esté en un lugar tranquilo y que ya conozca.

Prueba con música. Ponerle su canción favorita, o clásica en caso de que no la tenga, puede ayudar a tranquilizarlo.

Si tengo un gato…