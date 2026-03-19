Millones de personas en México viven con dolor o limitaciones de movilidad y sin acceso a rehabilitación oportuna

Grupo Horkest anunció el lanzamiento de Clínica Stela Foto: Cortesía

En el marco del Día Mundial de la Rehabilitación Motriz, que se conmemora cada 23 de marzo, y en un contexto en el que la población en México vive cada vez más años, pero también enfrenta un aumento en enfermedades crónicas, lesiones y discapacidad, es fundamental garantizar y acercar servicios profesionales de rehabilitación a más personas mediante atención accesible y de calidad, una necesidad que continúa en ascenso.

En México, esta necesidad es cada vez más evidente. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 11 millones de mexicanos viven con discapacidad física y alrededor del 8.7% de la población presenta limitaciones motrices o neurológicas, lo que anticipa un crecimiento sostenido en la demanda de servicios de rehabilitación en los próximos años.

Hoy, la disponibilidad de especialistas sigue siendo limitada. La Asociación Mexicana de Fisioterapia calcula que en el país existen cerca de 13,403 fisioterapeutas, apenas 1.06 especialistas por cada 10 mil habitantes, cifra que refleja la brecha entre la demanda de servicios de rehabilitación y la capacidad de atención disponible.

Grupo Horkest anunció el lanzamiento de Clínica Stela Foto: Cortesía

Ante este panorama, Grupo Horkest anunció el lanzamiento de Clínica Stela, un nuevo modelo social de rehabilitación, con estándares clínicos de alto nivel y a costos accesibles.

Alejandro Cuervo Guevara, socio fundador y Director Ejecutivo de Grupo Horkest, señaló: “México enfrenta un reto estructural en materia de rehabilitación debido a una transición demográfica que incrementará la necesidad de estos servicios con un impacto directo en la economía de las familias. Iniciativas como Clínica Stela buscan cerrar esa brecha ampliando el acceso a servicios de fisioterapia profesional, con tecnología de calidad y bajo costo, porque estamos convencidos que la fisioterapia no es un lujo, es salud”.

Esta red de clínicas ofrece tratamientos de fisioterapia pediátrica, ortopédica, neurológica, geriátrica, deportiva y respiratoria, con la misión de atender a pacientes de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Su modelo se basa en atención personalizada, con programas diseñados según las necesidades específicas de cada paciente.

Integra tecnología avanzada para diagnóstico y tratamiento, así como un sistema de seguimiento con evaluaciones que permiten medir el progreso y los resultados de cada proceso de rehabilitación.

Para Arturo Macip, Co-Fundador y Director General del Área de Salud de Grupo Horkest, “el objetivo de Clínicas Stela es democratizar el acceso a la fisioterapia. Queremos que la rehabilitación deje de ser un servicio al que solo algunos pueden acceder. Buscamos que cualquier persona que tenga dolor o una lesión tenga rehabilitación profesional, oportuna y a precios accesibles. Y Clínica Stela es la fisioterapia que México necesita”.

Luego de subrayar que en el país existen más de 5,500 centros de rehabilitación, de los cuales más de 800 son públicos y más de 4,000 pertenecen al sector privado, lo que refleja la creciente necesidad de atención especializada para recuperar la movilidad, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Sobre Clínica Stela

Clínica Stela es una red de centros especializados en fisioterapia y rehabilitación con más de 20 años de experiencia en México. Su modelo ofrece servicios de rehabilitación accesibles, profesionales y respaldados por tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas. Desde su fundación ha brindado más de 2 millones de servicios de fisioterapia y ha atendido a más de 200 mil pacientes. Forma parte de Grupo Horkest, organización que desarrolla herramientas de inteligencia artificial, plataformas digitales y sistemas de análisis clínico para optimizar diagnósticos y seguimiento terapéutico. Actualmente cuenta con 9 clínicas distribuidas en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco y Guatemala.