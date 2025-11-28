Jóvenes Construyendo el Futuro: Se perfila un aumento en el pago

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), podría recibir un aumento en la beca mensual el próximo año.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, podría recibir un aumento en la beca mensual el próximo año. Esto se debe a que el apoyo está directamente ligado al salario mínimo, el cual podría tener un nuevo ajuste.

En 2025, los beneficiarios reciben 8,480 pesos al mes, cifra superior a los 7,572 pesos otorgados en 2024. Este aumento se dio como resultado del incremento al salario mínimo y forma parte del compromiso de mantener el apoyo actualizado frente al costo de vida.

De acuerdo con reportes, el sector empresarial presentará una propuesta para aumentar el salario en 12 por ciento, mientras que el sector obrero plantea alza del 30 por ciento.

¿En qué beneficiaría este incremento?

Para miles de jóvenes, un ajuste al alza significaría mejores condiciones económicas durante su capacitación. La beca les permite enfocarse en desarrollar habilidades laborales sin recurrir a empleos informales que limiten su crecimiento profesional. Además, cuentan con seguro médico del IMSS, lo que brinda mayor estabilidad.

Un posible incremento también haría que el programa sea más atractivo para quienes buscan experiencia laboral y desean integrarse al mercado formal con mejores herramientas.

Aunque el monto final para 2026 aún no se confirma, se espera que vuelva a aumentar conforme al salario mínimo que definirá la Conasami. De concretarse, el beneficio sería aún mayor para los jóvenes inscritos.

Por ahora, Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene como una de las iniciativas más importantes de apoyo y capacitación, y un nuevo ajuste al pago fortalecería su impacto en miles de participantes.