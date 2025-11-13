Pago Pensión Bienestar 2025: en qué letra va el deposito a adultos mayores

Como cada mes de depósito, el apoyo se entrega de forma escalonada según la primera letra del apellido paterno, con el fin de evitar saturación en sucursales y facilitar el acceso ordenado a los recursos.
¿En qué letra va el pago esta semana?
|H, I, J, K
|Miércoles 12
|L
|Jueves 13
|M
|Viernes 14 y martes 18
|N, Ñ, O
|Miércoles 19
|P, Q
|Jueves 20
|R
|Viernes 21 y lunes 24
|S
|Martes 25
|T, U, V
|Miércoles 26
|W, X, Y, Z
|Jueves 27
Monto del apoyo y cómo se deposita
Las personas beneficiarias reciben 6,200 pesos bimestrales, cantidad que se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a una mesa de atención. Las autoridades recomiendan consultar el saldo antes de presentarse en cajeros para evitar filas y tiempos de espera.
Si tu pago aún no llega
Si la fecha correspondiente a tu letra ya pasó y el depósito no aparece, la Secretaría de Bienestar recomienda:
- Revisar nuevamente el saldo durante el día.
- Verificar que la tarjeta esté activa.
- Comunicarse a la Línea del Bienestar para recibir orientación.