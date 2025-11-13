Nacional

La Secretaría de Bienestar avanza con la dispersión del último pago bimestral del año para los adultos mayores, correspondiente al periodo noviembre-diciembre 2025

Pago Pensión Bienestar 2025: en qué letra va el deposito a adultos mayores

Por Fernando Luviano
Pago Pensión Bienestar
Pago Pensión Bienestar

Como cada mes de depósito, el apoyo se entrega de forma escalonada según la primera letra del apellido paterno, con el fin de evitar saturación en sucursales y facilitar el acceso ordenado a los recursos.

¿En qué letra va el pago esta semana?

H, I, J, KMiércoles 12
LJueves 13
MViernes 14 y martes 18
N, Ñ, OMiércoles 19
P, QJueves 20
RViernes 21 y lunes 24
SMartes 25
T, U, VMiércoles 26
W, X, Y, ZJueves 27

Monto del apoyo y cómo se deposita

Las personas beneficiarias reciben 6,200 pesos bimestrales, cantidad que se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a una mesa de atención. Las autoridades recomiendan consultar el saldo antes de presentarse en cajeros para evitar filas y tiempos de espera.

Si tu pago aún no llega

Si la fecha correspondiente a tu letra ya pasó y el depósito no aparece, la Secretaría de Bienestar recomienda:

  • Revisar nuevamente el saldo durante el día.
  • Verificar que la tarjeta esté activa.
  • Comunicarse a la Línea del Bienestar para recibir orientación.


