Pago Pensión Bienestar 2025: en qué letra va el deposito a adultos mayores

Pago Pensión Bienestar

Como cada mes de depósito, el apoyo se entrega de forma escalonada según la primera letra del apellido paterno, con el fin de evitar saturación en sucursales y facilitar el acceso ordenado a los recursos.

¿En qué letra va el pago esta semana?

H, I, J, K Miércoles 12 L Jueves 13 M Viernes 14 y martes 18 N, Ñ, O Miércoles 19 P, Q Jueves 20 R Viernes 21 y lunes 24 S Martes 25 T, U, V Miércoles 26 W, X, Y, Z Jueves 27

Monto del apoyo y cómo se deposita

Las personas beneficiarias reciben 6,200 pesos bimestrales, cantidad que se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a una mesa de atención. Las autoridades recomiendan consultar el saldo antes de presentarse en cajeros para evitar filas y tiempos de espera.

Si tu pago aún no llega

Si la fecha correspondiente a tu letra ya pasó y el depósito no aparece, la Secretaría de Bienestar recomienda:

Revisar nuevamente el saldo durante el día.

Verificar que la tarjeta esté activa.

Comunicarse a la Línea del Bienestar para recibir orientación.



