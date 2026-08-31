¿Qué es Hope, la plataforma que pone al alcance la salud mental en México?

Hope Hope es una plataforma en México de bajo costo que puede ayudar a todos aquellos que buscan priorizar la salud mental. (Pixabay)

En México, la salud mental comienza a priorizarse, ya que se convirtió en un problema de salud pública en los últimos años, sin embargo, mucha gente no prioriza esta situación en casa, ya que está la creencia de que un tratamiento o seguimiento cuesta mucho dinero.

¿Qué es la plataforma Hope?

Pero hay una plataforma en México de bajo costo que puede ayudar a todos aquellos que buscan priorizar la salud mental, Hope, la cual es una iniciativa en el país que busca romper las barreras económicas para cuidar esta situación en cada habitante.

Pero ojo, no es lo mismo salud mental que una enfermedad mental, así que hay que evaluar primero cuál es la necesidad de cada persona que requiera un servicio de este tipo.

“Hay una diferencia entre salud mental y la enfermedad mental. Cuando pensamos en salud mental, tendemos a asociarla a un padecimiento, o algún tipo de emoción, generalmente que detona acciones negativas, Es decir, salud mental, entonces hay una enfermedad, hay ansiedad, hay tristeza, hay estrés, hay algún tipo de trastorno, A la enfermedad, cuando no, es precisamente todo lo contrario, cuando hablamos de salud mental, es porque hay una óptima salud mental, y cuando esa salud mental se pierde, entonces caemos en la enfermedad mental, y la enfermedad mental puede venir, o detonarse a partir de, desde temas, factores psicoemocionales, que no han sido tratados, y que se van convirtiendo poco a poco en un trastorno que altera la función química de nuestro organismo”, explicó a La Crónica Mafer Olvera, directora y fundadora de HOPE.

Además, Mafer Olvera señala que todos deben atenderse a tiempo, siempre y cuando así lo sienta y que no tenga una barrera para atender cualquier aspecto.

“Si no se atiende a tiempo, entonces estaremos hablando de una enfermedad mental o de un trastorno mental, ¿No? Entonces, cuando, por eso es muy común que las personas cuando no quieren hablar, o rechazan el tema, tienen cierta aversión al tema de salud mental, porque dicen, no, eso no es para mí, yo no estoy loco, ese es el principal cliché, no, no, justamente es todo lo contrario”, agregó.

Hope ofrece consultas virtuales para adolescentes, jóvenes y público en general, la institución trabaja con un enfoque humano y accesible para tratar la ansiedad, el estrés, la depresión, problemas familiares, entre otros.

“Así surge Hope, como una infraestructura, hasta ahora única en su tipo. ¿A qué me refiero?, a que tiene dos componentes, tiene por un lado la parte híbrida de atención, atendemos de manera digital, a través de sesiones virtuales, a distancia y próximamente estamos por inaugurar nuestra primera sede, que va a ser la la primera de muchas otras seres, seres físicas Hope en donde, ¿Qué vas a encontrar? No es una clínica común y corriente, no es un hospital tal cual, se trata de un espacio seguro para tratar las emociones, para tratar, para tener acceso a terapia profesional en un espacio en donde en primer lugar te vas a sentir cómodo, cómoda, porque el lugar es muy bonito, porque el lugar se presta también a impartir talleres, toda esta parte preventiva, desde talleres, conferencias, a realizar actividades, conversatorios, terapias grupales, terapias para padres, madres de familia, para profesionales”, agregó Mafer Olvera.

¿Cuál es el costo de una sesión de terapia en Hope?

Además, Hope también fungirá como sede para preparar y capacitar a especialistas en este tipo de temas, ya que la prevención es parte del lema de la institución.

“También vamos a capacitar a profesionales de la salud mental, con ciertas especialidades, entonces, va a ser un espacio dinámico, muy atractivo, para que también puedas pasar tiempo ahí, es decir, que después de tu terapia, hasta te van a dar ganas de quedarte un rato más. Entonces, esa es la diferencia con y lo que estamos haciendo es, como se habla mucho de salud mental, y se hablan muchos de los datos diagnosticados, es decir, todas las cifras que vemos de salud mental, son efectivamente personas que ya cayeron en una enfermedad mental, ¿no? Entonces, lo que queremos es evitar que más personas caigan en enfermedades mentales, garantizando el acceso, que ese sí es una de las principales barreras, es decir, la crisis ya no es de enfermedades mentales, o solo de acceso de salud mental, sino de acceso a la salud mental. Y para romper esta brecha necesitas dos componentes muy importantes, por un lado, es el acceso económico, es romper esta brecha de el factor de lujo, o de que la terapia o el acceso a la salud mental solo es para quien lo puede pagar”, sentenció.

Por otra parte, el costo en Hope para una consulta es muy accesible, las terapias individual, de pareja o familiar cuestan 100 pesos, por lo que cualquiera puede acceder a esta ayuda que tanto busca la gente hoy en día.

“Por eso lanzamos esta campaña de apertura de las sesiones por cien pesos. Entonces, esto, sesiones profesionales con personas que tienen experiencia clínica, por supuesto, son psicólogas, psicólogos profesionales, con cédula profesional, con especialidad en clínica, y otorgamos terapias de sesenta minutos cognitivo-conductuales por cien pesos. Pero también rompes con la brecha del tiempo, el tiempo de atención. Tú puedes agendar de hoy a hoy. Es decir, hoy, ahorita agendas a las tres con ocho minutos. Agendas una sesión y la vas a poder tener a las cinco con un espacio con un rango de dos horas”, explicó Mafer.

Finalmente, Hope es una plataforma y organización dedicada a ofrecer atención psicológica profesional, humana y de bajo costo, tod esto para romper las barreras económicas en México para que el cuidado de la salud mental deje de ser considerado un lujo.